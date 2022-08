Individuelles Coaching Warum Personal Training dich schneller fit macht

Du startest voll durch und feierst trotzdem nur halbe Erfolge? Du stehst ganz am Anfang und weißt nicht, wie du dein Fitness-Vorhaben angehen kannst? Oder dir fehlt die Motivation loszulegen? Wenn dir mindestens eines dieser 3 Szenarien bekannt vorkommt, solltest du dringend neue Bekanntschaft schließen: mit deinem individuellen Trainingsplan.

Hier kommst du direkt in unsere Coaching Zone und zu deinem individuellen Training!

Seien wir ehrlich: Beim Fitnesstraining kannst du gewinnen, aber auch verlieren: im ersten Punkt sind Muskelmasse und eine gute Haltung gemeint, beim zweiten unnötige Extra-Pfunde und daraus resultierende gesundheitliche Probleme. Du hast sicher schon länger vor Augen, welchen Gewinn oder Verlust du dir vorgenommen hast. Wenn dir allerdings bis heute die passende Strategie fehlt, um dieses Vorhaben umzusetzen, kann ein individuelles Coaching weiterhelfen. Was sich dahinter verbirgt und warum du nicht ohne Gas geben solltest, erfährst du im folgenden Text. Spoiler: Keine Zeit, keine Gym-Mitgliedschaft und wenig Kohle sind keine Ausreden!

Hier kommst du direkt in unsere Coaching Zone und zu deinem individuellen Training!

Was ist Personal Training eigentlich?

Der Begriff ist in Deutschland nicht geschützt, im Folgenden ist gemeint: Eine Dienstleitung, bei der es darum geht, durch Fitnesstraining in einem vorab definierten Zeitraum fitter, stärker, schlanker und gesünder zu werden. Der entscheidende Unterschied zum Group Workout oder der Solo-Hantel-Nummer ist: Ein Coach kümmert sich darum, dass du beim Workout ausschließlich das tust, was dich deinem Ziel näher bringt. Zeitverschwendung gehört der Vergangenheit an.

Unsere Coaching-Zone-Trainerin Dorothee Günther erklärt: „Durch das Expertenwissen des Personal Trainers sind in viel kürzerer Zeit viel schnellere und maximale Erfolge möglich.“ Klar ist es nett, in 6 Wochen ein bis 2 Kilo weniger zu wiegen. Aber mit dem richtigen Plan wären in 6 Wochen 3 bis 4 Kilo drin gewesen. Die Erfolge von Personal Training sind auch in Studien belegt (zum Beispiel hier, hier und hier). Warum es so wirksam ist, erklären wir dir hier.

Wie effektiv ist individuelles Training?

Sehr. Um genau zu sein: um ein Vielfaches effektiver, als all das, was du bis heute getan hast. Vielleicht treibst du seit Jahren Sport, weil es dir Spaß macht. Du probierst dies aus, testest das und bist eigentlich total aktiv. Aber den Body, den du gern hättest, siehst du immer noch nicht im Spiegel? Tja, die Wahrheit lautet: nur zielgerichtetes Training bringt dich dorthin, wo du sein möchtest. Es hilft ja auch nicht, planlos ins Auto zu steigen, stundenlang unterwegs zu sein, um dann festzustellen, dass man gar nicht dort ankommt, wo man hinwollte. Ein individuelles Training ist dein persönliches Fitness-Navi.

Die Betonung liegt auf "dein". Denn der Weg, der für dich funktioniert, kann für deine beste Freundin oder deinen Kumpel eine Sackgasse sein. Schließlich hat jeder Mensch eine andere Vorgeschichte und verschiedene Vorlieben. Jeder Körper ist anders. Und jeder Kopf auch: Kniebeugen oder Liegestütze zählen nicht immer zu den Favoriten-Moves. Dominieren die aber den Trainingsplan, kann es schnell zu Frust und zur Kapitulation kommen. Darum braucht jeder Mensch einen individuellen Plan, in dem berücksichtigt wird, was in sein Leben passt – und was eben nicht.

Hier kommst du direkt in unsere Coaching Zone und zu deinem individuellen Training!

Woran erkenne ich gute Personal Trainer und Trainerinnen?

Genau wie der Begriff Personal Training ist auch die Ausbildung eines Personal Trainers hierzulande nicht geschützt. Daher macht es Sinn, bei der Wahl genau hinzuschauen, etwa auf der persönlichen Webseite des Trainers oder der Trainerin. Welche Lizenz hat er oder sie, und bei welchem Institut wurde sie erworben? Gehen sie auf regelmäßige Fortbildungen? Hilfreich sind natürlich auch Empfehlungen von guten Bekannten oder relevanten Medien.

Personal Trainerin Dorothee Günther passt so gut zu uns, weil sie quasi das Best-of eines perfekten Coaches in einer Person vereint: Als ehemalige Leistungssportlerin weiß sie, was es heißt, Ziele im Blick zu haben und diese konsequent zu erreichen. Ihre Erfahrung hat sie durch ein duales Studium im Bereich Fitnesstraining fundiert und punktet durch ihre motivierende Art, alles aus ihrem Gegenüber herauszuholen.

Zudem arbeitet Dorothee Günther als Sportmodel und ist sich bewusst, wie wichtig perfekte Proportionen sind. Persönlich trainiert die Fitness-Coachin funktionell und viel mit ihrem eigenen Körpergewicht, um sich fit zu halten für den Alltag und sich möglichst uneingeschränkt bewegen zu können. Mehr Infos zu Dorothee findest du hier

Leon Tröster Persönlich trainiert Fitness-Coachin Dorothee Günther funktionell und viel mit ihrem eigenen Körpergewicht, um sich fit zu halten für den Alltag und sich möglichst uneingeschränkt bewegen zu können

Wie jedem guten Coach ist ihr klar: Trainer müssen nicht nur dein Fitness-Level im Blick haben, sondern auch wissen, wie dein Lifestyle aussieht und auf dich eingehen können. Hast du viel Stress? Wie viel Zeit kannst du dir für dein Workout freischaufeln? All das sollte fließt in der Coaching Zone bei der Erstellung deines Trainingsplans mit ein. Schließlich funktioniert nur der Plan wirklich, der sich nach deinem Leben richtet – und nicht umgekehrt.

Wie läuft individuelles Coaching ab?

In der Coaching Zone natürlich ganz nach Plan: Du füllst zunächst einen ausführlichen Fragebogen aus. Neben den Informationen zu deiner Person, deinem Trainingsstand und deinen Zielen, kannst du zusätzlich angeben, wie lange dein Plan dauern soll. In der Standardversion begleiten wir dich 6 Wochen auf deiner Fitness-Reise. Wenn du dein Training gerne längerfristig optimieren möchtest, bieten wir für einen Preisvorteil den doppelten Zeitraum an. Nach spätestens 7 Werktagen hast du deinen persönlichen Ziel-in-Sicht-Plan in der Tasche.

Dann kann es auch schon losgehen mit den großen Gewinnen und den ebenso großen Verlusten, du weißt schon! Dorothee Günther, die dir auch die Übungen zeigt, betont: „Individuelles Training bietet dem Kunden eine exklusive Betreuung, wobei persönlich auf die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden eingegangen wird. Zudem wird eine gewisse Flexibilität, hinsichtlich der Trainingszeit und dem -ort geboten.“ Du kannst also früh morgens oder bei Sonnenuntergang zu Hause, im Park, Gym oder Konferenzzimmer loslegen, was viel Stress und Druck nimmt und dich nur noch aufgeben lässt, wenn du mal wieder bei der Post bist.

Für wen eignet sich ein persönlicher Trainingsplan?

Die Frage müsste eher lauten: Für wen nicht? Schließlich möchten alle ewig fit bleiben und stets das Beste aus ihrem Body herausholen. Mehr Definition, mehr Muskelaufbau, mehr Gewichtsverlust – und das alles auf Wunsch auch ohne Geräte, ganz einfach und bequem von zu Hause per Online-Training.

Vielleicht gibt es sie aber doch, die eine Zielgruppe, für die sich der individuelle Trainingsplan ganz besonders eignet: Die Follower des inneren Schweinehundes. „Die Motivation, es dieses Mal wirklich durchzuziehen und dranzubleiben, ist um ein vielfaches höher, wenn ein Personal Trainer dahintersteht. Zudem generiert er den Extra-Push, um dich aus deiner Komfortzone herauszuholen und so leistungsfähiger zu machen“, sagt Dorothee Günther und blickt dabei auf ihre mehr als 10-jährige Erfahrung als Personal Coach zurück.

Hier kommst du direkt in unsere Coaching Zone und zu deinem individuellen Training!

Wie stehe ich in Kontakt mit meinem Personal Trainer?

Eng. Du kannst deinen Coach jederzeit per Chat kontaktieren, wenn Fragen oder Probleme auftauchen. Es kann immer mal passieren, dass du die eine Übung so gar nicht mehr ausführen magst und brauchst Ersatz. Oder du fühlst dich plötzlich total schlapp und weißt nicht, wie du wieder rauskommst. Oft reicht ein kleiner Trainer-Tipp, schon bist du wieder auf Kurs. In jedem Fall tut es gut, von jemandem zu hören, dass man alles richtig macht.

Was kostet das Personal Training?

Wie so oft im Leben lautet die Antwort: Es kommt darauf an. Zum einen, wie lange du von deinem individuellen Training profitieren möchtest, zum anderen, ob du neben deinen Empfehlungen für den Kraft- und Ausdauerbereich auch Ernährungs-Know-how an die Hand bekommen möchtest. Los geht’s ab 20 € in der Woche, alle Preise findest du auf einen Blick hier.

Fazit: Individuelles Coaching führt dich zum Wunsch-Body

Man nehme ein persönliches Ziel, einen festen Zeitpunkt in naher Zukunft und vermische es mit der jahrelangen Expertise exzellenter Trainer – fertig ist das Erfolgsgeheimnis eines beneidenswerten Bodys! Alias unseren individuellen Plänen, made for you!

Mit einem Personal Training und der passenden Ernährung lässt sich dein Fitness-Programm perfekt auf dich, deine Ziele und dein Leben abstimmen. Beachtliche Resultate entstehen quasi nebenbei. Gönn' sie dir!