Samsung Galaxy Watch8: Dein Lauf-Coach 2026

Kennst du das? Die ersten Januarwochen strotzen nur so vor Motivation. Die Vorsätze für 2026 stehen fest, die Laufschuhe warten im Flur und der Wunsch, dieses Jahr wirklich fit, achtsam und energiegeladen zu sein, ist riesig. Doch dann kommt der Alltag dazwischen. Termine, Stress und die frühen, dunklen Abende lassen den ambitionierten Plan oft wie eine Last wirken statt wie das erhoffte Selfcare-Programm.

Dranbleiben mit Motivation: Wie du deine Vorsätze verfolgst Die meisten Neujahrsvorsätze sind bereits Mitte Februar Geschichte. Das Problem: Wir wollen oft zu schnell zu viel. Wer sein Körpergefühl ignoriert und nur auf Ergebnisse schaut, verliert den Spaß am Aktivsein. Doch was wäre, wenn das Geheimnis deines Erfolgs in einem Partner liegt, der auf dich und deine individuellen Bedürfnisse eingeht? Ein Begleiter, der weiß, wann du einen Push brauchst und wann eine sanftere Einheit genau das Richtige ist.

Dein persönlicher Lauf-Coach: Motivation, die sich nach dir richtet „Mehr Laufen“ ist einer der Top-Vorsätze für 2026. Aber wie startest du so ins neue Jahr, dass es sich richtig gut anfühlt und nicht nach einer lästigen Pflicht? Der Schlüssel liegt im smarten, individuellen Training. Und hier kommt die Samsung Galaxy Watch8 ins Spiel. Sie ist kein bloßer Tracker, sondern dein persönlicher Lauf-Coach1 und Trainingspartner der dich dort abholt, wo du gerade stehst.

Deine Reise beginnt mit einem kurzen, integrierten Lauf-Test, der dein aktuelles Fitnesslevel ermittelt. Darauf basierend erstellt die Galaxy Watch8 personalisierte Trainingspläne. Das bedeutet: Du läufst in dem Tempo, das für deinen Körper effektiv ist – egal, ob du gerade erst startest oder an deiner Ausdauer für den nächsten City-Lauf feilst.

Samsung Der Lauf-Coach ist dein zuverlässiger Begleiter und informiert dich über die wichtigsten Körper- und Leistungsparameter.*



Während du läufst, gibt dir die Smartwatch als Live-Coach direkt am Handgelenk Feedback zu Tempo und Herzfrequenz. So kannst du Überlastung vorbeugen und in deinem Flow bleiben. Über Wochen hinweg passt sich dein Plan dynamisch deinen Fortschritten an. So bleibst du motiviert, weil du spürst, wie du mit jeder Trainingseinheit besser wirst.

Vielfalt, die zu dir passt: Dein Allround-Fitness-Partner Es muss nicht immer die Laufrunde sein. Vielleicht ist dir heute nach einer intensiven HIIT-Session, einer Runde Krafttraining im Gym oder du brauchst den Ausgleich beim Yoga. Die Galaxy Watch8 trackt eine Vielzahl an Workouts und liefert dir detaillierte Auswertungen. Es geht darum, ein Bewusstsein für deine Bewegung zu schaffen und jede bewältigte Einheit als täglichen Moment der Selbstfürsorge zu genießen. Jede Minute zahlt auf dein Wohlbefinden für 2026 ein.

Ganzheitlich im Blick: Schlaf, Stress und dein Zyklus Wahre Fitness entsteht nicht nur durch Anspannung, sondern vor allem durch Regeneration. Damit du langfristig in Balance bleibst, analysiert das Schlaftracking2 der Galaxy Watch8 deine Erholungsphasen und gibt dir wertvolle Tipps für einen besseren Schlaf. Denn wer erholt aufwacht, kann mit viel Energie in den Tag starten.

Samsung Das Schlaftracking2 der Galaxy Watch8 kann dir dabei helfen, dein Schlafverhalten besser zu verstehen.



Ein besonderes Highlight für ein gutes Körperverständnis ist das Zyklus-Tracking. Es hilft dir, deine körperlichen Phasen besser einzuordnen und dein Training sowie deinen Alltag darauf abzustimmen. In Kombination mit dem Stresslevel-Tracking, das dich bei Bedarf durch beruhigende Atemübungen oder Meditationen leitet, behältst du dein ganzheitliches Wohlbefinden im Fokus.

Das passende Modell für dein Handgelenk Die Samsung Galaxy Watch8 verbindet smarte Technologie mit elegantem Design. Das minimalistische Design der Galaxy Watch8 in 40 mm oder 44 mm überzeugt durch ihr leichtes Aluminium-Gehäuse, das im Gym genauso gut aussieht wie im Office. In den Farben Silver und Graphite passt sie sich deinem Look mühelos an. Und mit der großen Auswahl an Watch Faces und vielfältigen Armbändern kannst du die Galaxy Watch8 ganz nach deinem Stil anpassen – sportlich, lässig oder elegant, je nach Anlass.

Samsung Pass die Galaxy Watch8 deinem Look an.





Dein verlässlicher Begleiter für ein aktives 2026 Die Samsung Galaxy Watch8 ist der ideale Begleiter für alle, die dieses Jahr nicht nur starten, sondern bei sich ankommen wollen. Sie unterstützt dich dabei, gesunde Routinen aufzubauen und die Freude an der Bewegung zu bewahren.

1 Lauf-Coach ist verfügbar auf Android Smartphones (Android 10 oder aktueller) und erfordert die Samsung Health-App Version 6.30.2 oder aktueller. Samsung Account Login erforderlich. Nur verfügbar auf der Galaxy Watch8-Serie. Um das Lauf-Coach-Programm zu verwenden, muss der Benutzer einen Laufniveautest absolvieren und ein Laufniveau erreichen, bevor er das Trainerprogramm startet.

2 Die Schlafanalyse (Erfassung von REM-Schlafphasen, Tiefschlafphasen und gesamter Schlafdauer) kann ohne ein weiteres Gerät mit deiner Smartwatch genutzt werden. Um das Schlafprotokoll und Schlafempfehlungen abzurufen oder die Schnarch Erkennung zu nutzen, wird ein gekoppeltes Smartphone benötigt.