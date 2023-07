Schon gewusst? Das Design ist von den tiefgrünen Farben der verschiedenen Waldgebiete des Landes inspiriert – vom Schwarzwald bis zum Zauberwald. Das einzigartige Muster in Grüntönen, welches sich über das gesamte Trikot zieht, stellt eine Verbindung zu den ausgedehnten Wäldern Deutschlands her, die sich über ein Drittel der Landfläche erstrecken.

Ein Trikot für alle

„Oceaunz“, so heißt der offizielle Spielball der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023. Es ist der neunte Ball in Folge, den adidas für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft entwickelt hat. 1 % des Nettoumsatzes von „Oceaunz“ geht an die Common Goal-Bewegung, die sich für Projekte zur Gleichstellung der Geschlechter im Fußball einsetzt.

Da die diesjährige WM in Australien und Neuseeland stattfindet, ist das Design von der Natur inspiriert und eine Hommage an die weite Landschaft Australasiens. Die Blau- und Grüntöne auf weißem, perlmuttartigem Hintergrund stellen eine Anspielung auf die gewaltigen Berge Neuseelands und die Verbindung Australiens mit dem Indischen Ozean dar.

„Nach den Rekord-Einschaltquoten bei der Frauen-Europameisterschaft im letzten Jahr wird die bevorstehende Weltmeisterschaft ein großer Moment für das Spiel sein, das wir lieben. Wir werden mit einem Spielball antreten, auf den wir unglaublich stolz sind - mit unserer innovativen Technologie und einem Design, das die natürliche Schönheit der Landschaft widerspiegelt, in der das Turnier ausgetragen wird. Das Spiel entwickelt sich ständig weiter und das Design des „Oceaunz“ ist so konzipiert, dass es den Spieler:innen hilft, mit dem Tempo und den Anforderungen des modernen Spiels zurechtzukommen. Wir freuen uns riesig auf die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft und darauf, dass der Frauenfußball in zwei fantastischen Gastgeberländern noch mehr an Bedeutung gewinnt“, sagt Franziska Loeffelmann, Design Director Football Graphics bei adidas.