Du willst raus in die Welt, willst spontan alles, was Spaß macht, mitmachen können? Reebok hat deinen Wunsch erhört: Egal ob Bootcamp-Kurs auf der Dachterrasse, Outdoor-Workout oder Wochenendabenteuer - diesen Sommer hält Reeboks Official Shoe of Fitness, der Trainingsschuh-Klassiker Nano X1, das lang ersehnte Outdoor-Upgrade.

Für den Nano X1 Adventure wurde das Design des Anfang des Jahres veröffentlichten Trainingsschuhs Nano X1 um praktische Features für Outdoor-Aktivitäten ergänzt. Kurzum, der Zusatz "Adventure" ist Programm! Das Upgrade kommt mit jedem Terrain klar und stellt sich jeder Herausforderung.

Das sind die wichtigsten Updates und Eigenschaften des Nano X1 Adventure:

Aktualisierte, profilierte Gummiaußensohle – sorgt für maximale Traktion im Freien

Elastisches Ripstop-Obermaterial – bietet Extra-Schutz vor Wind und Wetter und erhöhte Atmungsaktivität

Antimikrobielles Futter – hat eine langanhaltende geruchs- und bakterienhemmende Wirkung

“ Lace Lock”-Bandösen – ermöglichen einen enganliegenden und gleichbleibenden Sitz

Bungee-Schnürsenkel – aus 100 % Recyclingmaterial und mit tollem Outdoor-Look

Speed Chassis – für mehr Stabilität im Fersenbereich

“Floatride Energy”-Einschluss – sorgt wie beim Nano X1 für mehr Reaktivität im Vorfußbereich für hervorragende Lauftauglichkeit

Mit dem Update hat Reebok einen Schuh kreiert, der die beliebtesten Performance-Eigenschaften des Klassikers Nano und State-of-the-Art Outdoor-Technologie- und Designs vereint. Egal, ob du zu Hause in der Einfahrt trainierst, an einem Workout im Parkteilnimmst oder eine leichte Wanderung machst – der Nano X1 Adventure ist die beste Wahl für Outdoor-Fitness.

Der Reebok Nano X1 Adventure wird ab sofort für 130 EUR in vier Launch-Farbvarianten in Frauen- und Männergrößen auf Reebok.de und bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich sein.

Der NANO X im Workout-Test

Influencerin Roxana Strasser hat das neue Modell bereits getestet. Auf dem WOMEN'S HEALTH Instagram-Kanal teilt sie ihre neuesten Mikro-Abenteuer und ist mit dem neuen Nano X1 Adventure auf alles perfekt vorbereitet. Schau ab Dienstag, dem 03.08. beim erste IGTV-Abenteuer als Inspiration vorbei – und freu dich schon jetzt auf deine neueste Herausforderung!

