Wie schön wäre es, wenn es ein Tool gäbe, dass dir im Handumdrehen definierte Bauchmuskeln zaubern könnte? Das Abwheel verspricht genau das. Die kleine Rolle mit Griffen eignet sich ideal für das Homegym und kommt mit Muskelkater-Garantie daher, sofern du es richtig einsetzt.

Ein Bauchroller oder Ab Roller trainiert nicht nur deine Bauchmuskeln, sondern auch die Schultern, Arme, Brust und deine Rückenmuskulatur. Aber Achtung: Das Abwheel ist nichts für Anfängerinnen, denn es gibt einiges zu beachten! Wir zeigen dir, wie es geht und welche Modelle es gibt. Also ab auf die Knie, jetzt wird der Bauch in Sommerform trainiert!

Was ist ein Abwheel? Das Abwheel ist ein simples Trainingstool für das Bauchmuskeltraining. Vielleicht kennst du es auch als Abroller oder Bauchroller. Es besteht in der Regel aus zwei Griffen und ein oder zwei Rollen in der Mitte. Ein günstiges, kleines Tool, das deine Bauchmuskeln maximal fordert. Durch einen neuen Trainingsreiz bringt es dich zumindest anfangs garantiert zum Muskelkater.

Natee Meepian/Shutterstock

Man könnte jetzt sagen: ganz einfach, du greifst mit den Händen die Griffe, kniest dich auf die Matte und rollst nach vorn. Aber ganz so leicht ist es dann doch nicht. Die Grundvoraussetzung für diese Übung ist ein stabiler Rumpf und etwas Trainingserfahrung. So gehts:

Greife mit beiden Händen je einen Griff des Abwheels. Begebe dich in den Vierfüßlerstand. Die Knie und Unterschenkel liegen auf dem Boden auf. Die Arme befinden sich ausgestreckt im 90 Grad-Winkel unter dem Körper. Der Rücken ist gerade bis leicht rund (keinesfalls im Hohlkreuz). Bauch, Arme, Rücken und Gesäß sind angespannt. Rolle das Abwheel kontrolliert nach vorne. Sodass sich der Arm-Rumpf-Winkel öffnet. Die Hüfte bleibt dabei leicht gebeugt. Gehe zu Beginn nicht zu weit nach vorne, taste dich langsam heran. Bist du am untersten Punkt angekommen, rolle dich langsam und kontrolliert zurück in die Ausgangsposition. Die Rumpfmuskulatur bleibt durchgehend angespannt. Führe dies mehrfach hintereinander aus, aber nur so oft, wie du die Technik sauber ausführen kannst. Ist es zu leicht, kannst du weiter vor rollen, bis dein Oberkörper ganz parallel zum Boden ist. Ist es zu schwer und du kommst nicht sauber wieder zurück in die Ausgangsposition, gehe beim nächsten Versuch nicht so weit runter. Wenn du dran bleibst, wirst immer weiter rollen können und mehr Wiederholungen schaffen. Du möchtest dir einen Bauchmuskeltrainer zulegen? Viele Sportartikelhersteller haben die kleinen Tools mittlerweile im Sortiment. In der Regel bekommst du die praktischen Rollen schon für 15-30€. Dabei ist es besonders wichtig, dass sie stabil sind und die Griffe komfortabel und rutschfest sind.

Die besten Abwheels im Test: Bewertet haben wir die Bauchtrainer anhand von mehreren Kriterien, die für den Kauf eine wichtige Rolle spielen. In jeder Kategorie können bis zu 3 Pokale 🏆🏆🏆 abgestaubt werden:

Preis: Wie günstig ist das Produkt?

Wie günstig ist das Produkt? Stabilität: Auf ein Abwheel wirken beim Training starke Kräfte. Damit es unserem Körpergewicht standhält, sollte es eine gewisse Stabilität mitbringen. Maximalgewicht und Aufbau des Tools geben uns Aufschluss darüber.

Auf ein Abwheel wirken beim Training starke Kräfte. Damit es unserem Körpergewicht standhält, sollte es eine gewisse Stabilität mitbringen. Maximalgewicht und Aufbau des Tools geben uns Aufschluss darüber. Griff: Die Beschaffenheit des Griffs gibt Aufschluss darüber, wie komfortabel du damit trainieren kannst. Ist der Griff zu hart oder rutschig, beeinträchtigt das dein Training. Struktur und Polsterung bringen hier Vorteile.

Die Beschaffenheit des Griffs gibt Aufschluss darüber, wie komfortabel du damit trainieren kannst. Ist der Griff zu hart oder rutschig, beeinträchtigt das dein Training. Struktur und Polsterung bringen hier Vorteile. Nachhaltigkeit: Wurden nachhaltige oder recycelte Materialien verwendet? 1. Klassisch und stabil

Hersteller Bauchroller - Six-Pack-Trainer von Neolymp

Preis: 🏆🏆 24,95€

Stabilität: 🏆🏆🏆 max. Gewicht 150 kg, extra breites Rad, Anti-Rutsch-Beschichtung

Griffe: 🏆🏆 3-lagige Schaumstoffgriffe ohne Struktur

Nachhaltigkeit: 🏆 keine Angaben

2. Nachhaltig und stylish

Hersteller Bauchtrainer AB-Roller aus Holz und Naturgummi

Preis: 🏆 69,99€

Stabilität: 🏆🏆🏆 kein max. Gewicht angegeben, Holz mit stabilem Metallkern

Griffe: 🏆 aus Holz, keine Polsterung

Nachhaltigkeit: 🏆🏆🏆 Nachhaltige, regionale Materialien: Holz aus Deutschland, Mantel aus Naturgummi

3. Für Anfängerinnen (mit Kniematte und Wegrollschnur)

Hersteller Bauchroller AB Wheel mit elastischem Riemen

Hier bestellen: Bauchroller mit elastischem Riemen

Preis: 🏆🏆🏆 19,99€

Stabilität: 🏆🏆 max. Gewicht 110 kg

Griffe: 🏆🏆 strukturiertes Griffmaterial

Nachhaltigkeit: 🏆🏆 teilweise aus Recycling-Kunststoff

4. Der Amazon Bestseller

Hersteller Bauchtrainer Amonax

Hier bestellen: Amonax Bauchroller

Preis: 🏆🏆🏆 19,99€

Stabilität: 🏆🏆🏆 max. Gewicht 200 kg, Edelstahlstange innen, extra dickes Rad

Griffe: 🏆🏆 weiche Schaumstoffgriffe ohne Struktur

Nachhaltigkeit: 🏆 keine Angabe

Zusätzlich brauchst du eine Matte für die Knie, sofern diese nicht direkt mitgeliefert wird, wie zum Beispiel diese hier. Du kannst statt eines Abwheels aber auch eine Langhantel mit beweglichen Gewichtsscheiben nutzen. Stelle die Klammern nicht zu eng an die Scheiben, damit diese noch rollen können.

Rollouts mit Langhantel Level Fortgeschritten Hauptregion Bauch Hilfsmittel Langhantel Übungsschritte Vor eine Langhantel auf den Boden knien. Die Zehenspitzen bleiben am Boden. Mit gestreckten Armen auf die Langhantel stützen. Rumpf anspannen und auf der Langhantel kontrolliert nach vorne rollen. Die Arme dabei gestreckt lassen. Den Oberkörper so weit in Richtung Boden führen, wie die Spannung im Rücken gehalten werden kann. Aus der Bauchkraft langsam zurück in die Ausgangsposition rollen.

Welche Muskeln trainiere ich mit einem Abwheel? Mit dem Abwheel kannst du deine Körpermitte umfassend trainieren. Zusätzlich zur Bauchmuskulatur beteiligen sich auch der untere Rücken, das Gesäß, sowie Schultern und Arme an der Bewegung. Je nach Art der Anwendung verschiebt sich allerdings der Fokus. Kommt die Bewegung mehr aus der Hüfte, arbeiten vorrangig Hüftbeuger und -strecker, sowie das Gesäß. Beugst du die Arme leicht an, merkst du einen deutlichen Zug auf dem Trizeps und dem Latissimus.

Da du mit dem Abwheel, wie der Name bereits verrät, auf das Training der Bauchmuskulatur abzielst, sollte die Hauptanstrengung aus der Körpermitte kommen. Dabei ist es wichtig, dass der Core fest ist und der Rücken eher einen leichten Buckel, statt eines Hohlkreuzes formt.

Wie effektiv ist das Abwheel? Oft wird das Abwheel als absolutes Wundermittel dargestellt. Aber kann es halten, was es verspricht? Eine Studie im Journal of Athletic Training hat das Workout mit dem Abwheel hinsichtlich der Aktivierung der Bauchmuskulatur im Vergleich zu herkömmlichen Bauchmuskelübungen untersucht.

Das überraschende Ergebnis: Das Abwheel führt nicht zu einer signifikant höheren Aktivierung der Bauchmuskulatur als Crunches und Co. Es ist allerdings auch nicht weniger effektiv als vergleichbare Bauchmuskelübungen. Aber wie lässt sich dann erklären, dass so viele bei der ersten Benutzung von Bauchmuskelkater berichten? Muskelkater bekommen wir oft dann, wenn wir ungewohnte Bewegungen ausführen. Wenn du sonst also nur Crunches machst und jetzt mit dem Abwheel trainierst, ist das für deine Muskeln Neuland und wirst du einen deutlichen Effekt spüren.

Welche Vorteile hat ein Ab Wheel? Zum durchaus nachweisbaren Trainingserfolg kommt, dass Abwechslung im Training die Motivation hochhält: Wenn du immer mal etwas Neues ausprobierst, wie beispielweise ein Bauchworkout mit dem Abwheel, bleibst du eher dran. Und das ist schließlich das Geheimnis hinter sportlichem Erfolg: Beständigkeit! Plus: Wer mit dem kleinen Rad trainiert, hat einen messbaren Anhaltspunkt über Trainingserfolge. Du kannst genau sehen, wie weit du nach vorne rollen kannst und wie viele Wiederholungen du schaffst. Und so kannst du auch eine Verbesserung erkennen, was die Motivation und den Spaß am Training zusätzlich steigert.

Mit dem Abwheel kannst du also effektiv deine Bauchmuskeln trainieren, wenn auch nicht viel effektiver als mit herkömmlichem Bauchtraining. Aber wenn du dir davon versprichst, dass du ohne zusätzliches Training und eine Ernährungsumstellung durch den Abwheeler einen flacheren Bauch oder gar ein Sixpack bekommst, wirst du leider enttäuscht. Eine definierte Körpermitte braucht mehr als ein paar Übungen, das zeigen auch Studien. Damit die Bauchmuskeln wirklich sichtbar werden, musst du deinen Körperfettanteil senken und das geht am effektivsten über die Ernährung. Unsere individuellen Ernährungspläne zeigen dir, wie es geht! Zusätzlich kannst du mit Cardio und HIIT-Training deinen Stoffwechsel ankurbeln.

Trainingsplan Sichtbare Bauchmuskeln in 8 Wochen

Bodyweight-Training

36 Übungen als Bild und Video

40-Seiten-PDF

auf allen Geräten abrufbar mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Einloggen + zusätzlich gratis Webversion erhalten Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Wie oft sollte ich mit dem Abwheel trainieren? Mehr ist nicht immer besser, deine Bauchmuskulatur braucht ihre Zeit zur Regeneration, denn während der Pausen wachsen Muskeln ja bekanntlich. Wenn du nicht oft Bauchmuskeltraining machst, wirst du deine erste Abwheel-Einheit deutlich zu spüren bekommen, gehe es also lieber etwas langsamer an. Trainiere nicht mehr als 3-mal die Woche deinen Bauch und achte dabei darauf, dass du spätestens nach 2 Trainingstagen in Folge mindestens einen Tag Pause einlegst.

Was muss ich beim Training mit dem Abwheel beachten? Wer sich ein Abwheel zulegt, sollte sich bewusst sein, dass dies kein Tool für Anfängerinnen ist. Es braucht etwas sportliche Vorerfahrung und ein paar wichtige Dinge sollten dabei beachtet werden. Wir verraten dir, welche!

"Der Abroller ist ein richtig geiles Gerät, wenn ihr denn wisst, wie er funktionert", sagt Personal Trainer und Physiotherapeut Coach Stef. Auf Youtube zeigt er seinen fast 500.000 Abonnent*innen Workouts und Tutorials rund um das Thema Functional Training. Die wichtigste Regel beim Training mit dem Abwheel: Technik vor Wiederholungen! "Ziel ist hier nicht, 100 Wiederholungen zu schaffen, sondern den Rumpf zu treffen", so der Experte. Wird die Übung beispielsweise aus der Hüfte oder dem Latissimus gesteuert, ist sie wesentlich leichter, hat aber kaum mehr Effekt auf die Bauchmuskulatur.

Die häufigsten Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest: Rücken im Hohlkreuz: Der Rücken sollte eher einen leichten Buckel formen. Aus der Hüfte arbeiten: Der Hüftwinkel wird eigentlich kaum verändert. Die Hauptarbeit soll aus dem Bauch kommen, dafür den Rumpf-Arm-Winkel öffnen und schließen. Nicht die Hüfte öffnen und schließen. Arme beugen: Die Arme sollten getreckt bleiben, damit wir nicht wie bei Überzügen den Latisimus und den Trizeps trainieren, sondern den Rumpf. Zu weit nach vorn rollen: Geh nur so weit nach vorn unten, dass du auch sauber wieder nach oben kommst, sonst geht die Belastung zu stark auf deinen unteren Rücken. Fazit: Ein Wundermittel ist das Abwheel also nicht. Trotzdem kannst du damit effektiv deine Bauchmuskeln trainieren. Der Ehrgeiz, immer ein Stück weiter herunterzukommen kann dir einen wahren Motivationsschub verleihen. Viele Muskeln arbeiten an der Bewegung mit und in Kombination mit der richtigen Ernährung bringt dich das Abwheel diesen Sommer garantiert zum Sixpack. Aber Vorsicht, das Tool ist nichts für Anfänger und die oben genannten Fehler solltest du unbedingt vermeiden!

Trainingsplan Sichtbare Bauchmuskeln in 8 Wochen

Bodyweight-Training

36 Übungen als Bild und Video

40-Seiten-PDF

auf allen Geräten abrufbar mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Einloggen + zusätzlich gratis Webversion erhalten Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Erwähnte Quellen:

