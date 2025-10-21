Leonie Beck: Schwimmen, Disziplin, Erfolgsrezepte und Gemeinschaft

Als dreimalige Welt- und Europameisterin zählt Leonie Beck zu den erfolgreichsten Freiwasserschwimmerinnen der Welt. Neben Ehrgeiz, Ausdauer und Willensstärke tragen auch ihre positive Art und Lebensfreude zum Erfolg der Ausnahme-Athletin bei – und natürlich das richtige Profi-Equipment. Sie ist eines der Gesichter der neuen Kampagne „Planet Water. No Lanes.“ des Sportartikelherstellers arena, mit der die Inklusivität des Schwimmsports betont wird.

„Wasser ist ein zeitloser Rückzugsort – ein fließender Kosmos, in dem Verbindung wächst und Körper und Geist neue Kraft schöpfen “. In seiner aktuellen Kampagne „Planet Water. No Lanes.“ zelebriert Sportausrüster arena das Leben am und im Wasser – im Wettkampf, beim täglichen Training, bei der Suche nach einem gesunden Lebensstil und in der Freizeit, wenn der Spaß mit anderen Menschen im Vordergrund steht.

Daraus ergeben sich viele unterschiedliche Geschichten, die sich im gemeinsamen Element Wasser abspielen und entwickeln. Eine dieser Geschichten erzählt von der faszinierende Karriere von Leonie Beck, die mit 9x Gold, 4x Silber und 6x Bronze auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz zurückblicken kann. Women's Health hat mit der 27-jährigen Augsburgerin über Erfolgsrezepte, Community-Aspekte, Körperbilder & Selbstwahrnehmung, die neue Kampagne ihres Ausrüsters arena sowie die besonderen Herausforderungen beim Schwimmen in offenen Gewässern gesprochen.

Women's Health: Leonie, du verbringst viel Zeit deines Lebens im Wasser. Was bedeutet Schwimmen für dich persönlich – jenseits von Training und Wettkampf?

Leonie Beck: Im Wasser kann ich gut abschalten und vergesse alles – Sorgen, To-do-Listen, Social Media. Ich habe durch diesen Sport so viel für mein Leben mit auf den Weg bekommen: Disziplin, Selbstvertrauen, Geduld, Bodenständigkeit, Resilienz, etc. Dafür bin ich unendlich dankbar. Es gibt aber natürlich auch schwierigere Tage, ich würde also lügen, wenn ich sage ich freue mich jeden einzelnen Tag ins kalte Wasser zu springen.

Women's Health: Schwimmen gilt als eine der inklusivsten Sportarten – jede*r kann es lernen, unabhängig von Alter, Herkunft oder Körperform. Was macht das Wasser für dich zu einem so verbindenden Ort?

Leonie Beck: Wasser kennt keine Vorurteile – egal wie du aussiehst, wie schnell du bist oder wo du herkommst. Zwar ist es ein Individualsport aber dadurch, dass man im Team zusammen trainiert, findet man auch Freunde fürs Leben. Man unterstützt sich gegenseitig, hat Spaß und geht gemeinsam durch dick und dünn.

Women's Health: Du bist eines der Gesichter für die neue Kampagne „Planet Water. No Lanes.“ deines Ausstatters arena. Sie betont die Grenzenlosigkeit und Vielseitigkeit des Schwimmsports. Wie fühlt es sich an, so im Rampenlicht zu stehen?

Leonie Beck: (schmunzelt) Nun ja, das Rampenlicht kenne ich ja und ich liebe es. Schwimmen ist mein Leben. Von daher unterstütze ich natürlich alles, was „meinen“ Sport fördert. Mit arena arbeite ich schon jahrelang gut und eng zusammen, es ist ein sehr engagiertes Unternehmen.

Women's Health: Im Leistungssport steht oft das individuelle Ergebnis im Fokus. Wie erlebst du trotzdem den Gemeinschaftsgeist innerhalb der Schwimm-Community – ob im Team oder mit Fans und Hobby-Schwimmer:innen?

Leonie Beck: Auch wenn Schwimmen oft eine Einzelsportart ist – ich bin nie allein. Mein Team ist wie eine zweite Familie – wir tragen uns gegenseitig durch Höhen und Tiefen. Im Training stützt man sich gegenseitig, geht zusammen durch harte Zeiten, hat Spaß und feiert zusammen Erfolge – das verbindet. Mit Hobby-Schwimmer:innen gibt es oft ganz besondere Gespräche – weil wir alle diese Liebe zum Wasser teilen. Fans sind eine riesige Motivation für mich. Ich merke oft gar nicht, wie viele Menschen ich tatsächlich erreiche. Wenn mir jemand schreibt: „Du hast mich motiviert, wieder schwimmen zu gehen“ – dann ist das ein unglaubliches Gefühl. Ich merke dann, dass meine Reise auch anderen Mut machen kann/ inspiriert – und das bedeutet mir wahnsinnig viel. Das gibt mir ganz viel zurück – besonders an den Tagen, an denen ich selbst mal zweifle. Diese Verbindung zu den Menschen draußen ist für mich ein riesiger Teil meiner Motivation.

Courtesy by arena 2019/20 konnte sich Leonie als erste deutsche Frau sowohl für das Becken als auch das Freiwasser bei den Olympischen Spielen qualifizieren.



Women's Health: Viele Frauen empfinden eine gewisse Hemmschwelle, sich im Schwimmbad zu zeigen. Wie gehst du mit solchen Themen wie Körperbild und Selbstwahrnehmung um?

Leonie Beck: Ich versuche mir immer wieder bewusst zu machen: mein Körper ist mein Werkzeug – was er leistet, wie ich mich fühle, ist wichtiger als Normen oder Meinungen von außen. Ich denke es ist wichtig eine unterstützende Umgebung zu suchen: Familie, Freund:innen, Trainer:innen, … die positiv sind. Ich umgebe mich mit Menschen, die mich nehmen, wie ich bin. Das allerwichtigste ist Social Media bewusst zu reflektieren – nicht alles ist realistisch im Gegenteil: ganz vieles ist nicht echt.

Women's Health: Schwimmen kann etwas sehr Meditatives haben. Gibt es Momente, in denen du im Wasser komplett abschaltest – oder ist dein Kopf immer im Wettkampfmodus?

Leonie Beck: Zum Glück gibt es Momente, in denen ich komplett abschalten kann und meine Gedanken von „was esse ich heute zu Abend“ bis „Wie hoch genau ist der Mount Everest“ wandern. Ich habe tatsächlich auch viele produktive Ideen die mir während des Schwimmens einfallen. Ich weiß aber auch genau, wann es an der Zeit ist in den Wettkampfmodus zu schalten und dann mache ich das auch.

Women's Health: Du warst viele Stunden allein im Becken oder im Meer. Welche Rolle spielt mentale Stärke dabei – und was hilft dir, sie immer wieder aufzubauen?

Leonie Beck: Mentale Stärke ist die Grundlage: ohne stabilen Kopf funktionieren auf Dauer weder Training noch Wettkämpfe. Das habe ich vor allem in den letzten 3 Jahren gemerkt. Was mir hilft sind Routinen / Rituale: z. B. feste Warm‑ups, gleicher Ablauf vor dem Wettkampf. Ein Austausch mit Sportpsycholog:innen, Familie, Freund:innen ist ebenfalls wichtig. Auch dass man sich ab und zu selbst belohnt und sich eine Pause gönnt, wenn man merkt man braucht eine. Das kann auch einfach mal ein Sonntag im SPA sein. Ebenso muss man Rückschläge als Teil der Reise sehen – daraus lernen statt entmutigen lassen.

Women's Health: Gerade im Freiwasser ist man mit den Elementen auf sich gestellt. Was überwiegt – das Gefühl von Freiheit oder auch manchmal Respekt vor der Natur?

Leonie Beck: Es überwiegt das Gefühl von Freiheit & Abenteuer. Aber der Respekt ist immer da: Wetter, Strömungen, Temperaturen – man unterschätzt das Wasser leicht. Wasser ist nicht unser natürlicher Lebensraum – sondern der von Tieren und Pflanzen. Ich bin dort nur zu Gast, und genauso verhalte ich mich auch. Das Meer, Seen, Flüsse – sie folgen ihren eigenen Regeln, und die muss man ernst nehmen. Wind, Wellen, Strömungen – die Natur ist wunderschön, aber auch unberechenbar. Für alle Hobbyschwimmer:innen: Vorbereitung & Wissen helfen – Sicherheitsmaßnahmen, gutes Equipment.

Women's Health: In den letzten Jahren hat sich viel im Schwimmsport verändert – auch durch soziale Medien. Wie siehst du die Entwicklung: bringt mehr Sichtbarkeit auch mehr Zusammenhalt?

Leonie Beck: Sichtbarkeit schafft Bewusstsein & Vorbilder, das ist sehr positiv. Jugendliche sehen, dass man mit viel Fleiß Erfolge feiern kann, aber auch jemand wie ich Kämpfe und Zweifel hat, das ist hoffentlich motivierend & erleichternd. Die Gefahr bei Social Media ist aber der Vergleich & Druck, es ist wahnsinnig wichtig, Balance zu halten und zu reflektieren. Insgesamt bin ich aber überzeugt, dass mehr Sichtbarkeit mehr Gemeinschaft bringt, wenn wir transparent & ehrlich bleiben.

Leonies Erfolgsrezept: be kind, work hard & think positive Women's Health: Welche Bedeutung hat für dich das Thema Empowerment im Sport – gerade, wenn du an junge Schwimmerinnen denkst, die zu dir aufschauen?

Leonie Beck: Ich möchte zeigen, dass man mit harter Arbeit, Authentizität und Bodenständigkeit viele Dinge erreichen kann. Mein Lebensmotto ist be kind, work hard & think positive. Ich möchte ermutigen, eine eigene Stimme zu finden: für sich selbst einzustehen, auch bei Unsicherheiten. Zudem Mentoring, Zugänglichsein – ich versuche, ansprechbar zu sein.

Women's Health: Du bist viel gereist, hast in verschiedenen Ländern trainiert und mit ganz unterschiedlichen Menschen geschwommen. Was hast du aus diesen Begegnungen über den Sport – und vielleicht auch über dich selbst – gelernt?

Leonie Beck: Vielfalt: unterschiedliche Trainingsmethoden, Kulturen, Mentalitäten bereichern mich. Anpassungsfähigkeit: ich musste mich auf verschiedene Bedingungen einstellen – im Sport selber geht es da natürlich um das Wasser, Wetter, Trainingsstil aber auf persönlicher Ebene um die neue Umgebung z.B. in Italien, neue Sprache, neue Trainingsgruppe weg von meinem gewohnten Umfeld. Selbstvertrauen: herausgefordert sein stärkt mich. Wir sind eine sehr internationale Trainingsgruppe: Offenheit & Toleranz wachsen – Teams und Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen schweißen zusammen. Ich bin gewachsen – nicht nur als Athletin, sondern als Mensch.

Courtesy by arena Neben ihren mentalen und physischen Stärken trägt auch das professionelle Equipment vom Ausstatter arena zum Erfolg der Ausnahme-Athletin bei.

Women's Health: Wenn du auf deine Karriere blickst – welche Begegnungen oder Momente haben dich am meisten geprägt, weil sie gezeigt haben, wie stark Gemeinschaft im Sport sein kann?

Leonie Beck: Gerade vor ein paar Wochen war ich als Moderatorin in Barcelona beim 10km Freiwasser Europacup. Zum ersten mal hat dort auch gleichzeitig ein Special Olympics (Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und Mehrfachbeeinträchtigung) Freiwasserrennen stattgefunden und mir einfach nur das Herz aufgegangen. Wir hatten alle zusammen eine super Zeit. Das war nur einer von vielen tollen Sport Momenten aber es zeigt einfach mal wieder: Sport verbindet!

Women's Health: Schwimmen verbindet Generationen. Gibt es Menschen, die dich auf deinem Weg besonders inspiriert haben – im Sport oder im Alltag?

Leonie Beck: Natürlich meine Eltern & Geschwister: hier gab es eine frühe Prägung, wahnsinnige Unterstützung der Eltern, die meine zwei Brüder und mich immer ins Training gefahren haben (vor der Schule, Nachmittags, und beim Wettkampf begleitet haben oder gar als Kampfrichter dabei waren, etc.), wir sind alle zusammen im Schwimmbad "aufgewachsen". Meine Trainingsgruppe und Trainer haben auch ein Bestandteil dazu beigebracht, dass ich heute so bin wie ich bin. Mir wurde Bodenständigkeit und Fairness vorgelebt.

Women's Health: Zum Schluss: Was würdest du jemandem sagen, der oder die schon lange nicht mehr im Wasser war und wieder anfangen möchte zu schwimmen?

Leonie Beck: Fang langsam wieder an, ein paar Bahnen, bewusstes Atmen, ohne Erwartungsdruck. Setz dir kleine Ziele, freu dich über jeden Fortschritt. Such dir gute Anleitungen / Trainer:innen / Schwimmkurse – Technik ist wichtig, macht später mehr Freude. Schwimmen ist vielseitig – Spaß, Gesundheit, Gemeinschaft – du musst nicht sofort Leistung wollen. Tipp: Such die eine Freundin oder ein Freund und schwimmt gemeinsam.

