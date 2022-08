Turbo-Trainingsplan Strandfigur JETZT REDUZIERT: Der 2-Wochen-Feinschliff für deinen Beach Body

Beach Body in nur 2 Wochen? So ein Unsinn, wie soll das gehen? Eigentlich ganz simpel: Bewege deinen Körper in den nächsten 14 Tagen zu einem Strand – et voilà, da ist er!

Okay, Spaß beiseite. Wenn du für dich vielleicht noch ein kleines bisschen Optimierungsbedarf siehst, weil du dich an deiner persönlichen Bestform orientierst – und nicht auf ungesunde Weise mit anderen vergleichst – dann haben wir straffe Trainings- und Ernährungsstrategien, um ganz schnell in Form zu kommen und deiner Gesundheit etwas Gutes zu tun. Vom 1. bis zum 7. August 2022 erhältst du dieses Programm als Trainingsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 3,90 Euro statt 5,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los mit dem und hol dir deine Strandfigur!

Hier ist der ultimative Trainingsplan für deine beste Bikini-Version:

Fitnesstrainerin Dorothee Günther hat ein hocheffektives Turbo-Training entwickelt, das dich strandfit macht. Zugegeben: 2 Wochen sind eine wirklich kurze Zeit, und die vier beziehungsweise 5 Workouts werden kein Zuckerschlecken. Dafür kannst du aber bald echt stolz sein auf deine sportliche Strandfigur und dich über ein super starkes Resultat freuen.

Wichtig! Vorab sei gesagt: Das 2-Wochen-Programm ist nicht geeignet für Frauen, die noch nie Sport gemacht haben. "Wer den 2-Wochen-Plan durchführt, sollte mindestens einmal in der Woche Sport machen. Alternativ sollte die letzte Trainingsphase maximal 1 bis 2 Monate zurückliegen", sagt die Expertin. Passt soweit? Dann legen wir los!

Weniger Fett, schöne Muskeln: Das bringt dir der Turbo-Trainingsplan

Wie gesagt, hier geht es hart zur Sache. In einem geringen Zeitraum sollen wahrnehmbare Veränderungen erzielt werden. Daher ist die Intensität sehr knackig. "Wir starten direkt mit 4 Trainingseinheiten in der ersten Woche. So wird in kürzester Zeit das Maximum herausgeholt – ohne dabei zu überfordern", sagt die Personal Trainerin. Das gelingt durch Split-Training: Dabei wird jeden Tage eine andere Muskelgruppe ins Visier genommen, der Effekt ist in Studien bestätigt.

Wie muss ich trainieren, um schnell meine Strandfigur zu verbessern?

Um ein optimiertes Gesamtbild zu erzielen, muss der ganze Körper gestärkt werden. Somit entstehen auch keine Dysbalancen. "Für den idealen Muskelzuwachs trainierst du Ober- und Unterkörper im 2er-Split-Plan separat, während das hochintensive Ganzkörpertraining für maximale Fettverbrennung sorgt", sagt die Fitnessexpertin. Sie hat die Wiederholungszahlen im Split-Training so angelegt, dass du Muskeln aufbaust.

Die Belastungsintensität beim High Intensity Interval Training (kurz HIIT) wiederum zielt auf die Kraftausdauer ab. "Hier geht es darum, die Intensität über einen möglichst langen Zeitraum aufrecht erhalten zu können", erklärt Dorothee Günther. "Das führt zu Kraftaufbau, Fatburning und etwas Muskelaufbau." HIIT steigert also nicht nur deine Kondition, das zeigen auch Studien.

Welche Muskelpartien fokussiert das Bodyweight-Training?

Wie erwähnt, ist der Fokus ganzheitlich. Doch: "Einige Körperpartien wie Beine und Po werden hervorgehoben – und auch Bauch- und Rumpfmuskulatur werden gestärkt", sagt Dorothee.

Das geschieht beim Bodyweight-Training durch eine Belastungssteigerung. Die ist nämlich auch ohne Gewichte drin. Ein Beispiel: "Wenn du beim Liegestütz die Füße auf einem Stuhl abstellst, statt auf dich am Boden abzustützen, steigerst du die Intensität", erläutert der Fitness-Coach.

Was erwartet mich im Plan?

Ein effektives Turbo-Trainingskonzept auf 38 Seiten als PDF. Die wichtigsten Tipps für dein Fitnessziel erhältst du direkt am Anfang. Dann gibt es eine Übersicht über deine Trainingswochen und die Workouts: die einzelnen Übungen mit Video, Bildern und Beschreibungen. Selbstverständlich findest du darin auch das ideale Warm-up für dein Training.

Du willst dir und deinem Körper mehr Zeit zur Beach-Transformation geben? Noch besser, dann kommt hier dein 8-Wochen-Kombi-Plan:

Die richtige Ernährung für den Express-Beach-Body

"Um schnell Erfolge zu sehen, muss auch die Ernährung angepasst werden", sagt Fitness-Coach Dorothee Günther. Denn: "Dein Körper muss mehr leisten, wofür er mit guten Nährstoffen versorgt werden sollte bzw. muss. Zudem solltest du in ein leichtes Kaloriendefizit gehen, deine Mahlzeiten eiweißreich gestalten und die Kohlenhydrate etwas reduzieren." Regelmäßige Proteinaufnahme ist Studien zufolge wichtig für erfolgreichen Muskelaufbau.

Damit sich das Training optimal auswirkt, iss also möglichst hochwertige, unverarbeitete Lebensmittel, nimm etwas weniger Kalorien zu dir als du verbrauchst und achte auch darauf, ausreichend Proteine zu dir zu nehmen – so bleibt deine Muskulatur erhalten.

Die Expertin für das Turbo-Training

Leon Tröster Unsere Beach-Body-Expertin: Fitness Coach und Personal Trainerin Dorothee Günther

Fitnesstrainerin Dorothee Günther trainiert möglichst funktionell und viel mit ihrem eigenem Körpergewicht, um sich für den Alltag fit zu halten und sich möglichst uneingeschränkt bewegen zu können. "Mein Training ist sehr abwechslungsreich: Ich switche auch zwischen HIIT und joggen und Muskelaufbautraining mit Gewichten", sagt die Personal Trainerin aus Hamburg.

Ihre Ziele sind Körperdefinition einhergehend mit Körperfettreduzierung, Muskel- und Kraftaufbau für einen wohlgeformten und durchtrainierten Körper. Darauf basierend ist auch der Beach-Body-Plan aufgebaut, bei dem du intensiv und nur mit deinem eigenen Körpergewicht trainierst.

Wenn du in 2 Wochen deutlich fitter und knackiger in deinen Bikini schlüpfen willst, solltest du jetzt keine Zeit mehr verlieren. Daher: Hol dir jetzt direkt den 2-Wochen-Trainingsplan und feiere schon bald deinen bombastischen Beach Body.