Schwanger zu sein bedeutet für deinen Körper schon eine Menge an Belastung: häufige Übelkeit, das steigende Gewicht, all die hormonellen Umstellungen. Das ist körperlich echt anstrengend.

Aber vielleicht hast du ja trotzdem das Bedürfnis, dir in diesen Monaten ein wenig Bewegung zu verschaffen. Sei es, um nicht ganz auf deine alten Gewohnheiten zu verzichten, sei es, um nicht komplett einzurosten. Wenn du auch in der Schwangerschaft fit bleiben willst, bist du hier genau richtig! Vom 3. bis zum 9. Juli 2023 erhältst du dieses Programm als Trainingsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 14,90 Euro statt 19,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los mit dem Schwangerschafts-Training!