Okay, ein Tool brauchst du dafür tatsächlich, doch das hast du garantiert immer dabei: dein eigenes Körpergewicht. Unser 8-Wochen-Plan hilft dir, selbst hartnäckigste Fettpölsterchen schmelzen zu lassen – und das auf abwechslungsreiche und gelenkschonende Weise.

Schlank-Training ohne Tools in 8 Wochen

Habe dabei keine Angst vor maskulinen Muskelbergen! Dazu fehlt uns Frauen ohnehin der dafür nötige Hormonausstoß. Stattdessen erzielst du exakt den Effekt, den viele mit den Begriffen Straffung, Shaping oder Formung beschreiben, sprich: schlanke Muskeln. Unterm Strich ist das also der schnellste Weg zu einer rundum schlanken und sportlichen Figur.

Effektiver durch Stoffwechsel-Turbo

Wie wir dieses Ziel erreichen? Durch eine hohe Intensität und relativ kurze Pausen zwischen den Übungen, die als Zirkeltraining angeordnet sind. Das spart nicht nur Zeit, sondern lässt deinen Puls in die Höhe schnellen und kurbelt so deinen Stoffwechsel ordentlich an.