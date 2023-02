Trainings- und Ernährungsplan

Stoffwechsel Turbo

Ernährungs- und Trainingsplan

6 verschiedene Workouts + Warm Up

50 Übungen in Bild und Video

große Rezeptauswahl

8 abwechslungsreiche Wochenpläne

Du willst deinen Stoffwechsel dauerhaft in Form bringen, und dafür sowohl dein Training als auch deine Ernährung anpassen? Dann ist unser Turbo-Stoffwechsel-Bundle genau das Richtige für dich. Innerhalb von 8 Wochen lernst du, wie Sport und Ernährung Hand in Hand gehen, damit dein Körper kontinuierlich Kalorien verbrennt.

In unserem Trainingsplan erwarten dich 50 verschiedene Übungen in insgesamt 6 abwechlungsreichen Workouts. Parallel findest du im Ernährungsplan zahlreiche Rezeptvorschläge, die dein Training perfekt ergänzen. So kommt dein Stoffwechsel innerhalb von nur 8 Wochen garantiert so richtig in Schwung! Alles was d brauchst:Kurzhanteln, Mini-Band, Kettelbell, Schlingentrainer, Langhantel, einen Swiss Ball und eine Erhöhung.