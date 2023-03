In diesem Artikel: Welche Vorteile hat Po-Training?

Das Pantheon und Rom, Bonnie und Clyde, Jeans und Po – es gibt Kombinationen, die sind einfach unschlagbar. Ein gut trainierter Po in deiner Lieblings-Jeans steht da ganz oben auf der Liste. Mit der richtigen Ernährung und einem intensiven Training kannst du noch mehr aus deinem Booty herausholen. Dafür brauchst du nur minimales Equipment – die meisten Übungen kannst du sogar mit deinem eigenen Körpergewicht ausführen. Wichtig ist allerdings dabei immer, dass du deine Pomuskeln dabei wirklich spürst und die Kraft nicht über die Beine entwickelst.

Unser Booty-Plan wurde von Personal Trainerin Natascha Wilms entwickelt, die dir zeigt, wie du deinen Po vor dem Training richtig aktivierst. Der Rest ist gar nicht mehr so schwer, wie du denkst: die Übungen, mit denen du das Verhältnis von deinem Po und deiner Jeans verbesserst, sind recht unkomplizierte Klassiker wie Hip Thrusts, Squats, Donkey Kicks... Let's give it a try mit unserem 8-wöchigen Plan für eine knackige Kehrseite.

Dein Trainingsplan Trainingsplan Aufbau der Gesäßmuskulatur in 8 Wochen Trainingsplan

Home-Gym nötig

52 Übungen in Bild und Video

24 effektive Workouts

42 Seiten PDF, auf alle Geräten abrufbar mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Welche Vorteile hat Po-Training? Eine gut sitzende Jeans braucht einen gut trainierten Po. Warum das so ist? Du kannst Problemzonen nicht wegtrainieren, aber indem du das Muskelvolumen erhöhst, beugst du schlaffer Haut (Cellulite) vor und sorgst für ein natürliches Po-Lifting. Je höher dein Muskelvolumen am Po ist, desto straffer erscheint er. Vor zu vielen Muskeln brauchst du übrigens keine Angst zu haben: Als Frau ist es aus hormonellen Gründen schwer, überhaupt solche Muskelberge aufzubauen. Du wirst also nicht über Nacht zu Herkules – oder eine neue Kardashian – werden. Ganz im Gegenteil: Trainierte Muskeln lassen dich schlanker wirken.

Ein trainierter Po sieht zudem nicht nur gut aus, er ist auch eine echte Gesundheitsvorsorge, da die Po-Muskeln deinen Rücken schützen und eine gute Haltung unterstützen, wie auch Studien zeigen. Dazu boostet dein Booty den Stoffwechsel, da große Muskeln beim Training und bei jeder Bewegung mehr Kalorien verbrennen – und der wichtigste Po-Muskel ist der Gluteus Maximus, einer der größten Muskeln im menschlichen Körper. Ein knackiger Jeans-Po verringert also auch langfristig deinen Körperfettanteil und sorgt für eine gute Haltung.

Du willst gleich loslegen? Dieser Plan sorgt für einen knackigen, straffen Po:

Wie bekomme ich einen definierten Po? Jetzt haben wir so viel über trainierte Hintern geredet – haben wir dich überzeugt? Bist du bereit für einen trainierten Po? Dann kann es losgehen. Du wirst sehen: Po-Training ist gar nicht so kompliziert. Unser cleverer Trainingsplan bringt dich mit intensiven Übungen in nur 8 Wochen, pünktlich zum Frühling – an dein Ziel.

Die im Plan enthaltenen Workouts sind jeweils kurz und fordernd, Studien belegen, dass die gezeigten Übungen sehr förderlich für einen gut trainierten Hintern sind. Damit dein Po auch wirklich straffer wird, solltest du dich an den Plan halten und dein Training mit einer ausgewogenen Ernährung unterstützen. Dafür empfehlen wir dir unser individuelles Ernährungscoaching.

Was erwartet mich im Plan? Dieser Trainingsplan ist ein echtes Allround-Talent: von der Einleitung mit wichtigen Tipps für dein Fitness-Ziel über das Warm-up und einen übersichtlichen Plan samt verständlicher Beschreibungen ist alles dabei. Damit du beim Training auch keine Fehler machst, gibt es jede Menge Videos, Bilder und Beschreibungen zu den einzelnen Übungen mit.

Die ersten 4 Wochen hast du Zeit, dich mit den Übungen vertraut zu machen. Im Fokus steht die kontrollierte, saubere Ausführung, die auch später noch Basis deines Trainings ist. In der zweiten Hälfte des Trainingsplans machst du Bekanntschaft mit Supersätzen, die Studien zufolge die Effizienz deines Trainings erhöhen können. Bei dieser Art von Training machst du keine Pause mehr nach den einzelnen Übungen, sondern trainierst manche Übungen direkt hintereinander und pausierst erst vor dem nächsten Übungssatz. So erreichst du in kurzer Zeit noch mehr und bringst deinen Po ans Limit. Weil der Puls beim Training erhöht ist, wird gleichzeitig deine Fettverbrennung angeregt. Keine Angst, wir bereiten dich gut darauf vor.

Wie trainiere ich für den knackigen Jeans-Po? Wir stellen dir mit diesem Trainingsplan einen echten Profi helfend zur Seite: Natascha Wilms. Sie hat diesen Plan geschrieben und weiß als Personal Trainerin, wie es geht. Nicht nur mit ihren Kundinnen hat sie so ziemlich alle Methoden und Übungen für einen straffen, knackigen Po getestet. Auch sie selbst hat offensichtlich das ein oder andere Booty-Training auspo...ähm...probiert.

Jasmin Tanique Hilse Coachin Natascha Wilms kennt die besten Trainingsmethoden für einen definierten Po

Großer Effekt, wenig Equipment: die meisten Übungen für den Jeans-Po kommen ganz ohne Geräte aus. Du kannst also die meiste Zeit über ohne viel Aufwand und Fahrzeiten zuhause trainieren. (Sorry, ab jetzt gibt es keine Ausreden mehr!) Für andere Übungen brauchst du einzelne Tools wie einen Stuhl, ein Miniband oder ein Tube.

Der Jeans-Po-Plan von Natascha Wilms richtet sich an Fitness-Einsteigerinnen und Fortgeschrittene, die gezielt etwas für einen strafferen Po tun wollen. Je nach Trainingszustand wählst du dein Workout.

Für dich soll es noch schneller gehen? Dann probiere es doch mit unserem 2-Wochen-Plan. Das clevere Po-Programm bringt dich schon in 14 Tagen näher an dein Ziel.