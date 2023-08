In unserem 8-Wochen-Plan erwarten dich speziell konzipierte Workouts, um deinem Rücken ein Upgrade zu verpassen. Aber auch deine anderen Muskelgruppen fordern wir in diesem Programm heraus. Häufig sind nämlich muskuläre Ungleichgewichte der Grund für Verspannungen oder Schmerzen. Trainierst du deinen Körper aber ganzheitlich, verhinderst du genau das. Also nichts wie los! Vom 14. bis zum 20. August 2023 erhältst du dieses Programm als Trainingsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 9,90 Euro statt 14,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los mit dem Rücken-Training!