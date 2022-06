Anzeige Isotonischer Durstlöscher mit rein natürlichen Zutaten Wie dich ERDINGER Alkoholfrei als das Ritual nach dem Sport fitter macht

Mit einem martialischen Schrei pusht sich ein Fußballteam im Mannschaftskreis, ein Kletterer nimmt Kontakt zu seinem Felsen auf, eine Kick-Boxerin hört in der Ringecke Musik, zwei Marathon-Läufer zupfen sich gegenseitig am Ohr, eine Rennrad-Fahrerin beschwört ein letztes Mal ihren Talisman. Es gibt tausende Sportler und jeder hat sein Ritual, bevor es losgeht.

Plötzlich sind sie mittendrin: im Match, an der Fels-Wand, im Box-Ring oder auf der Strecke.

Die Sportler sind gefordert und liefern ihre beste Leistung ab, sie sind gut vorbereitet. Ihr ganz eigenes Ritual hat ihnen Kraft und Motivation gegeben. Was jetzt noch fehlt? Das Ziel! Die Last fällt von den Athleten ab, es ist geschafft! Und damit Zeit für die Belohnung und das einzige Ritual nach dem Sport, in der Kabine, auf dem Gipfel oder der Parkbank: ein kühles ERDINGER Alkoholfrei.

Für zahlreiche Sportbegeisterte ist ERDINGER Alkoholfrei bereits seit langer Zeit das Ritual nach dem Sport. Denn durch die hunderten Zielverkostungen bei diversen Ausdauersport-Events können sie schnell und effektiv ihren Durst löschen.

Isotonischer Durstlöscher mit rein natürlichen Zutaten

Tatsächlich überzeugt ERDINGER Alkoholfrei als Ritual nach dem Sport sowohl aus sportpsychologischer als auch aus sportphysischer Sicht. Denn ob klassisch oder fruchtig, mit Zitrone oder Grapefruit, die drei Alkoholfreien von ERDINGER sind erfrischende Durstlöscher, isotonisch und vitaminhaltig (ERDINGER Alkoholfrei: B9 und B12; ERDINGER Alkoholfrei Zitrone und ERDINGER Alkoholfrei Grapefruit: B9, B12 und C).

Die fitte Dreifaltigkeit von ERDINGER Alkoholfrei: Erfrisch dich natürlich mit den Geschmacksvariationen Klassisch, Zitrone oder Grapefruit

Für alle drei gilt: Sie bestehen aus rein natürlichen Zutaten, verfügen über gerade einmal 25 Kalorien pro 100 ml und sind perfekt zur Unterstützung der Regeneration.

