In diesem Artikel: Warum sollte ich als Frau meine Brust trainieren?

Wird vom Brusttraining der Busen kleiner – oder größer?

Welche Effekte hat das Hanteltraining auf die Brust?

Was brauche ich fürs Brusttraining?

Wie oft sollte ich meine Brust trainieren?

Welche Brustübungen mit Kurzhanteln sind am effektivsten?

Wie viele Brustübungen sollte ich in mein Training einbauen?

Die besten 7 Kurzhantel-Übungen für eine straffe Brust

Die besten Beauty-Tipps für ein tolles Dekolleté

Schönheits-OP? Nicht nötig! Setz lieber auf Muskeln statt aufs Messer, denn dieses Workout mit Kurzhanteln liftet den Busen auf natürliche Weise: Die Übungen verbessern die Haltung und stärken die Brust, ganz ohne das Volumen zu reduzieren oder den Busen „wegzutrainieren“.

Das Beste daran: Da du für die Übungen nur ein paar kleine Hanteln brauchst, kannst du sie auch superbequem zuhause machen. Hier kannst du unseren Kurzhantel-Trainingsplan direkt herunterladen:

Dein Kurzhantel- Trainingsplan Ganzkörper-Trainingsplan mit Kurzhanteln Fit und schlank mit Kurzhanteltraining Fit und schlank dank Kurzhanteltraining: Krafttraining mit Kurzhanteln strafft und formt die Figur. Das Training mit Kurzhanteln strafft deine Haut von innen und sorgt für definierte Muskeln mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Einloggen + zusätzlich gratis Webversion erhalten Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Warum sollte ich als Frau meine Brust trainieren? Brusttraining hat viele Vorteile. Zum einen verändert sich dein Gewebe mit den Jahren und gibt nach. Das Brusttraining wirkt den Effekten der Schwerkraft entgegen und schützt Haut und Bindegewebe vor dem Nachgeben.

Du trainierst dir sozusagen einen „unsichtbaren BH“ unter der Haut an: Die Muskulatur kann zusätzliches Volumen verleihen, das Gewebe wird straffer und deine verbesserte Haltung hebt den Busen zusätzlich an.

Wird vom Brusttraining der Busen kleiner – oder größer? In erster Linie wird deine Haltung königlich, aber auch die Brust verändert sich optisch zu einer gefälligeren Form. An Volumen verlierst du nur, wenn du zeitgleich zum Workout auch noch hochintensives Fatburning betreibst, denn dein Busen besteht aus Fettgewebe. Möchtest du also deine größere Brust verkleinern, solltest du unbedingt auch eine intensive Cardio-Routine absolvieren.

Der Busen selbst verkleinert sich nur durch das Workout also nicht, aber der Umfang deiner Brust kann sich durch das Wachstum der Muskulatur ein wenig vergrößern. Aber keine Sorge: Du musst dir keine neuen BHs kaufen, die Veränderungen sind in erster Linie optischer Natur.

Welche Effekte hat das Hanteltraining auf die Brust? Es strafft und polstert in erster Linie auf, wie auch eine Studie des Department of Health Sciences in New York belegt: Trainierst du die Brustmuskulatur, kannst du vor allem mit dem Training des kleinen und des großen Brustmuskels, die beide direkt unter dem Busen liegen, richtig punkten. Sind diese Muskeln, namentlich Pectoralis Major und Pectoralis Minor, gut trainiert, können sie der Brust nicht nur mehr Volumen verleihen, sondern auch einen Lifting-Effekt haben.

Gut zu wissen: Der große Brustmuskel besteht aus 3 Teilen, die beim Workout alle ein wenig unterschiedlich angesteuert werden. Voraussetzung für ein effektives Brusttraining ist, dass du gleichzeitig an der Aufrichtung des Oberkörpers, sprich deiner Haltung arbeitest, und ein paar Übungen durchführst, die deine Schultern und damit den Brustkorb in die anatomisch richtige Position setzen. Mit ein wenig Equipment wie beispielsweise beim hier gezeigten Workout mit Kurzhanteln ist das problemlos möglich.

Was brauche ich fürs Brusttraining? Das Workout mit Kurzhanteln ist für zu Hause bestens geeignet, wenn du einen Trainingsplan und ein wenig Equipment hast, und zwar dieses:

Du benötigst Hanteln, die nicht zu leicht sein sollten. Bist du untrainiert, können 3 Kilogramm pro Hantel ausreichen. Für Geübte sollten es mindestens 5 Kilo je Hantel sein.

Eine Erhöhung wie eine Hantelbank, auf der du deinen Oberkörper ablegen kannst, ist sehr hilfreich. Du kannst hier kreativ werden: Eine Sitzbank ist beispielsweise genauso geeignet.

Ein Handtuch und ausreichend stilles Wasser solltest du dir ebenfalls bereithalten.

Trage am besten Sportklamotten und Sportschuhe, wenn du trainierst; das ist bequem und funktionell.

Ganz wichtig: Ein guter Sport-BH. Eine Studie, die im Journal of Science and Medicine in Sport erschien, belegt, dass Frauen mit größerer Brust weniger Sport treiben, da sie Bewegung als unangenehm empfinden. Zum gleichen Schluss kam auch eine weitere Studie. Ein gut sitzender Sport-BH macht das Training deutlich angenehmer.

nakaridore/shuttertsock Mit dem passenden Sport-BH und ein paar Kurzhanteln lassen sich auch große Brüste wunderbar trainieren.

Wie oft sollte ich meine Brust trainieren? Die Brustmuskulatur reagiert optimal, wenn du sie jeden zweiten Tag trainierst. Also 3- bis 4-mal pro Woche. Die Hantelübungen dauern rund eine Viertelstunde und sind für zu Hause genauso geeignet wie für das Training im Studio. Die ersten Ergebnisse siehst du schon nach ein bis drei Wochen, denn Haltung und Muskelspannung lassen sich sehr leicht verbessern.

Welche Brustübungen mit Kurzhanteln sind am effektivsten? Der Busen selbst besteht aus Fettgewebe, das man ohne Gewichtszunahme nicht auffüllen kann – aber die darunter liegenden Muskeln haben großes Potenzial, sorgen vor allem im oberen Bereich des Dekolletés für viel Fülle, wenn sie gut trainiert sind. Besonders sinnvoll sind also Übungen mit Kurzhanteln, die besonders am Brustansatz wirken, dauerhaft für knackige, aufpolsternde Muskulatur sorgen und das Gewebe straffen.

Wie viele Brustübungen sollte ich in mein Training einbauen? Die gezeigten zehn Übungen sind optimal, um die Brustmuskulatur zu kräftigen und deine Haltung zu verbessern. Wenn du eine bestehende Workout-Routine mit Brustübungen aufpeppen möchtest, stell sicher, dass du das richtige Gewicht für die Kurzhantel-Übungen wählst. Du solltest die angegebenen Wiederholungen gerade so schaffen.

Plus: Es ist sinnvoll, die Brustübungen bei einer Oberkörper-Einheit einzubauen: Wähle mindestens 5 Übungen mit Schwerpunkt auf dem großen Brustmuskel aus, die du in deine Routine einfließen lässt.

Die besten 7 Kurzhantel-Übungen für eine straffe Brust 1. Bankdrücken wechselseitig Bankdrücken ist der Klassiker unter den Brustübungen. Die Hauptarbeit leistet hierbei der große Brustmuskel. Dieser sogenannte Pectoralis Major leistet optisch den wichtigsten Beitrag zu einer trainierten Brust. Das Training mit den Kurzhanteln ermöglicht eine höhere Range of Motion und macht das Bankdrücken intensiver, als beispielsweise mit einer Langhantel.

Bankdrücken, wechselseitiges – mit Kurzhanteln Level Einsteiger Hauptregion Brust Hilfsmittel Bank Kurzhanteln Übungsschritte Zwei Kurzhanteln greifen und mit dem Rücken auf die Hantelbank legen, die Füße feste am Boden platziert. Die Kurzhanteln mit ausgestreckten Armen nach oben halten. Die Handflächen zeigen in Richtung der Füße. Den Rumpf anspannen. Den rechten Arm beugen und das Gewicht kontrolliert in Linie der Schulter bis etwa auf Brusthöhe herablassen. Den linken Arm gestreckt halten. Den rechten Arm wieder strecken und die Hantel explosiv nach oben drücken. Den Ablauf mit dem rechten Arm wiederholen, dabei den linken Arm gestreckt halten. Bewegung wechselseitig fortsetzen.

2. Gironda Swings Diese Übung ist wahrscheinlich neu für dich und erinnert an den "Dab-Move" der die letzten Jahre durchs Internet geisterte. Vorrangig trainierst du damit deine Schultermuskulatur, aber auch Brust und Armmuskulatur helfen mit. Probiere es zuerst mit weniger Gewicht und steigere dich erst nach und nach.

Gironda Swings Level Fortgeschritten Hauptregion Schultern Hilfsmittel Kurzhanteln Übungsschritte Aufrecht hinstellen. Zwei Hanteln in die Hände nehmen. Arme gestreckt neben dem Körper hängen lassen. Den rechten Arm seitlich auf Schulterhöhe anheben und gestreckt lassen. Den linken Arm nach rechts anwinkeln und die linke Hantel vor den Kopf führen. Beide Hände zeigen somit in die gleiche Richtung. Gewichte kontrolliert herablassen und auf der anderen Seite wiederholen.

3. Kreuzheben Beim Kreuzheben denkt man nicht zuerst an Brusttraining, aber da die Übung so komplex ist, werden hier zahlreiche verschiedene Muskelgruppen angesprochen, darunter auch die Brustmuskulatur. Hier erfährst du alles, was du über den Deadlift wissen musst.

Kreuzheben mit Kurzhanteln im B-Stance Level Fortgeschritten Hauptregion Po, Rücken Hilfsmittel Kurzhanteln Übungsschritte Zwei Kurzhanteln in die Hände nehmen. Hüftbreiten Stand einnehmen. Oberkörper aufrecht halten. Körpergewicht auf das linke Bein verlagern. Das rechte Bein leicht nach hinten versetzen, nur die Zehen stellen auf. Dieses Bein dient nur der Stabilität. Rumpf anspannen und Rücken gerade halten. Po nach hinten schieben und Oberkörper nach vorne lehnen. Kurzhanteln möglichst nah am Körper in Richtung Boden führen. Hüfte wieder nach vorne schieben und so in den aufrechten Stand zurückkehren. Nach Ablauf der vorgegebenen Wiederholungen Schrittstellung tauschen und mit dem linken Bein hinten ausführen.

4. Flys Flys zählen zu den klassischen Brustübungen. Das Training zielt vorrangig auf den größeren Pectoralis Major und den kleineren Pectoralis Minor ab. Aber Achtung: Hier gilt, Technik vor Gewicht!

Fliegende mit Kurzhanteln Level Einsteiger Hauptregion Brust Hilfsmittel Bank Kurzhanteln Übungsschritte Mit dem Rücken auf die Bank legen. Beine anwinkeln und Füße auf dem Boden abstellen. Kurzhanteln senkrecht nach oben halten. Arme sind gestreckt. Handrücken zeigen zur Seite. Arme gestreckt lassen und zur Seite herablassen. Tiefster Punkt ist erreicht, wenn die Arme parallel zum Boden sind. Dehnung in der Brust spüren. Zurück in die Ausgangsposition.

5. Floor-Presses Ähnlich wie beim Bankdrücken belastest du hier den großen Brustmuskel. Floor-Presses sind dabei weniger anspruchsvoll als Bankdrücken und zusätzlich zu Schultern und Brust, arbeitet verstärkt auch der Trizeps mit.

Floor-Presses mit Kurzhanteln im Hammergriff Level Einsteiger Hauptregion Brust Hilfsmittel Kurzhanteln Übungsschritte Auf den Rücken legen. Beine anwinkeln. Mit der gesamten Fußsohle auf dem Boden abstützen. Mit nach oben gestreckten Armen zwei Kurzhanteln über den Schultern halten. Die Kurhanteln im Hammergriff halten. Die Hand-Innenseiten zeigen also zueinander. Arme abknicken und Gewicht kontrolliert herablassen. Ellenbogen nah am Körper halten. Tiefster Punkt ist erreicht, wenn die Ellenbogen den Boden berühren. Gewicht wieder nach oben drücken.

6. Überzüge Eine Übung, die gleichzeitig die Brust- und die Rückenmuskulatur trainiert. Du straffst dadurch deinen Busen und verbesserst durchs Rückentraining deine Haltung, wodurch deine Oberweite besser zur Geltung kommt - ein 2-in-1-Effekt sozusagen!

Überzüge mit Kurzhantel Level Fortgeschritten Hauptregion Rücken Hilfsmittel Bank Kurzhanteln Übungsschritte Mit dem Rücken auf eine Hantelbank legen, Füße fest in den Boden drücken. Eine Kurzhantel in beide Hände nehmen. Mit gestreckten Armen senkrecht über dem Körper halten. Arme gestreckt halten. Hantel über dem Kopf nach hinten herablassen. Tiefster Punkt ist erreicht, wenn Arme parallel zum Boden sind. Dehnung in der Schulter und dem Rücken spüren. Arme wieder nach oben in die Ausgangsposition führen.

7. Around-the-Worlds Hier muss die Brustmuskulatur ganzheitlich mitarbeiten. Fang mit einem niedrigen Gewicht an, deine Brustmuskulatur muss sich erst an die andauernde Belastung gewöhnen.

Around-the-Worlds Level Fortgeschritten Hauptregion Brust Hilfsmittel Bank Kurzhanteln Übungsschritte Mit zwei Kurzhanteln auf den Oberschenkeln auf eine Hantelbank legen. Die Gewichte nun seitlich neben den Oberschenkeln halten, Handflächen zeigen nach oben. Arme seitlich abspreizen und die Kurzhanteln in einem großen Bogen über dem Kopf zusammenführen. Die Gewichte bleiben durchweg auf Körperhöhe und die Arme fast gestreckt. Auf gleichem Wege zurück zum Start.

Die besten Beauty-Tipps für ein tolles Dekolleté Neben der richtigen Form, ist die Haut ein wichtiger Faktor, wenn es um die Optik deines Dekolletés geht. Mit diesen Tipps bringst du sie zum Strahlen:

1. Cremen für mehr Elastizität Die Haut am Dekolleté ist sehr dünn und benötigt extra Zuwendung. Spezielle Dekolleté-Cremes und Seren mit Kollagen, Hyaluron oder straffenden Ölen sorgen für mehr Festigkeit sowie eine Extraportion Frische und Glow, wenn sie regelmäßig aufgetragen werden.

2. Peelen und massieren Die Haut wirkt strahlender, wenn sie regelmäßig von abgestorbenen Hautzellen befreit und das Gewebe gut durchblutet wird. Peelings und sanfte, kreisförmige Massagen helfen.

3. Maske, bitte! Regelmäßige reichhaltige Creme-Masken helfen der empfindlichen Haut, sich mit benötigten Nährstoffen und Feuchtigkeit zu versorgen.

MilanMarkovic78/shutterstock Peelings, Masken und Cremes bringen deine Haut zum Strahlen.

4. Sonnenschutz verwenden Um unschöne Veränderungen im Hautton zu vermeiden, solltest du deinen Ausschnitt mit Faktor 50 eincremen, wenn er der Sonne ausgesetzt ist.

5. Wechselduschen Zehn Sekunden sind es, die die Haut rosig wirken lassen: Stell die Dusche insgesamt fünf Mal auf eiskalt und trag den Glow den ganzen Tag auf deiner Haut! Mit einem festen Wasserstrahl kannst du auch die Brust-Massage gleich unter der Dusche erledigen.

6. Richtig schlafen Für weniger Falten am Dekolleté ist die richtige Schlafposition entscheidend: Wenn du die Nacht auf dem Rücken verbringst, bekommst du auch im Gesicht weniger Falten.

7. Bodybrushing Mit einer Körperbürste kannst du dein Dekolleté trocken direkt nach dem Aufstehen abbürsten, um die Durchblutung zu verbessern. Auch für das Gewebe an den Oberschenkeln ist die Bürste toll!

Brusttraining mit Kurzhanteln ist die Fitness-Variante der Brust-OP. Mit etwas Disziplin, dem richtigen Equipment und unseren Tipps gelingt dir der Busen-Lift ganz easy!

