So wählst du das richtige Gewicht – bei Langhanteln und Kurzhanteln

Was ist das richtige Gewicht für Kraftausdauer- und Maximalkrafttraining?

Was ist das richtige Gewicht für Muskelaufbau und optimales Muskelwachstum?

In diesem Artikel:

Doch wie findest du heraus, was für dich das richtige Gewicht ist? Zumal die Anzahl der Wiederholungen und Sätze je nach Trainingsziel variiert. Das erklären wir dir hier.

Ganz und gar nicht! Speziell bei Freihanteln ist die technisch saubere Ausführung wichtiger als die Zahl der Kilos auf der Hantel. Höchste Bewegungswiderstände sind beim regelmäßigen Training unbedingt zu vermeiden, denn wenn keine Kraft zur Kontrolle mehr da ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du die Übungen falsch ausführst. Bei schweren oder gar zu schweren Gewichten an der Stange steigt die Verletzungsgefahr drastisch. 12 Tipps, was Einsteigerinnen beim Krafttraining unbedingt beachten müssen .

Die Maximalkraft ist die größtmögliche Kraft, die der Körper gegen einen Widerstand aufbringen kann. Trainiert wird sie mit hohen Gewichten und wenigen Wiederholungen. Ideal fürs Maximalkrafttraining: hohe Gewichte, nur 1 bis 5 mögliche Wiederholungen, eine Ruhephase von bis zu 4 Tagen. Mit Maximalkraft kannst du deine Fitness maximal verbessern. So regenerierst du danach richtig.

Du siehst also, du solltest dir vor jedem Training überlegen, was dein Trainingsziel ist. Einige Studien sagen, dass du mit höheren Gewichten mehr Kraft aufbaust. Ein Training mit weniger Gewicht kann laut einer Studie von Wissenschaftlern der McMaster University aber genauso effektiv sein wie Übungen mit schweren Gewichten: Es kommt demnach vielmehr auf die richtige Wiederholungszahl mit dem entsprechenden Gewicht an.