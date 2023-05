Yoga macht man nur zur Entspannung? Von wegen! Mit Madys knackigem Summerbody Yoga Flow trainierst du Muskeln am ganzen Körper und verbrennst auch noch ordentlich Kalorien. Das perfekte Training also für eine tolle Strandfigur.

Wer sich im Internet mit dem Thema Yoga beschäftigt, kommt an ihr nicht vorbei! Mady Morrison ist Yogalehrerin und zeigt auf Youtube ihren 3 Millionen Follower:innen ihre Yoga-Flows. Auf Instagram folgen ihr ganze 900.000 Yogis und in diesem Jahr zierte die 33-jährige unsere Februarausgabe der Women's Health. Das kann sich definitiv sehen lassen, wie wir finden!

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen .

Madys Summerbody-Flow ist ein knackiges Vinyasa-Yoga-Workout für den ganzen Körper. Bauch, Beine, Po und Oberkörper, dieser Flow ist das Gesamtpaket für deinen Beachbody. Plus: Dabei verbrennst du noch ordentlich Kalorien und wirst fokussiert und entspannt. Dafür brauchst du nichts außer einer Yoga-Matte wie zum Beispiel dieser hier. Das Workout dauert nur 20 Minuten und eignet sich super als aktiver Start in den Tag oder auch für die Mittagspause. Und so geht's:

Aufrecht hinstellen. Füße zusammenstellen. Arme seitlich am Körper hängen lassen. Brust raus. Arme seitlich ausstrecken und in einem großen Bogen über dem Kopf zusammenführen. Arme gestreckt lassen. Blick nach schräg oben richten, Schultern tief halten. Position genießen.

Po absenken, gleichzeitig das rechte Knie zwischen die Arme führen. Den Oberkörper runden. In der Position verweilen, dann zurück in die Ausgangsposition kommen und den Tiger Curl mit dem linken Bein wiederholen.

Brust zum Boden absenken, Arme dazu beugen und die Ellenbogen eng am Körper halten. Brust nicht ablegen, sondern etwas nach vorn schieben, um den Oberkörper mit gestreckten Armen aufzurichten. Oberschenkel ablegen, Füße ausstrecken. Die Körperhaltung erinnert an eine Kobra.

Oberkörper nach links neigen und den rechten Arm in einer Linie mit dem rechten Bein nach schräg-oben ausstrecken. Linke Hand mit gestrecktem Arm an die Außenseite des linken Fußgelenks führen. Der Blick geht nach oben.

Auf den Boden setzen. Den Oberkörper nach hinten lehnen, dabei die Beine strecken und vom Boden lösen. Mit Oberkörper und Hüfte etwa einen rechten Winkel bilden. Arme ausgestreckt an der Seite des Körpers halten. Körperspannung halten. Den Oberkörper und die Beine kontrolliert am Boden ablegen.

