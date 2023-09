In diesem Artikel: Gravity X Yoga, was ist das überhaupt?

Ständig ploppen auf dem Fitnessmarkt neue Trends und Kursformate auf. Einige sind dabei komplett neu, andere kombinieren auf geniale Weise bereits bekannte Elemente zu etwas Neuem.

Ein riesiger Trend ist derzeit die Kombination von Yoga mit diversen anderen Workout-Konzepten. Wir wühlen uns regelmäßig durch die News und haben ein Highlight entdeckt, dass echt das Zeug zum Fitnesstrend hat: Gravity X Yoga. Hier liest du, was es damit auf sich hat und warum du es unbedingt selbst probieren solltest! Wir haben den Selbstversuch gewagt.

Gravity X Yoga, was ist das überhaupt? Dieser Trend vereint das Beste aus zwei Trainings-Bereichen: Yoga und Krafttraining. Denn beim Yoga liegt der Fokus oft stark auf der Beweglichkeit, zusätzlich wird ausschließlich mit dem eigenen Körpergewicht auf dem Boden gearbeitet. Dadurch ist Yoga zwar ein effektives Muskeltraining, aber nur bis zu einem bestimmten Level. Möchtest du darüber hinaus Muskelmasse aufbauen, solltest du ergänzend Krafttraining machen. Mit diesem neuen Workout-Trend kannst du aber deine Yoga-Einheit anhand der spezifischen Geräte um den Kraftaspekt ergänzen. Oder eben auch andersherum. Kraftsportlerinnen vernachlässigen häufig ihre Beweglichkeit. Das kann zu einem eingeschränkten Bewegungsumfang führen. Yoga erscheint da als die optimale Ergänzung.

Du könntest nun also Yoga- und Krafteinheiten separat einplanen. Oder du probierst es mit Gravity X Yoga, sparst jede Menge Zeit und trainierst dabei supereffektiv. "Das Schöne daran ist, dass wir beim Gravity X Yoga mit dem 'Total Gym' arbeiten, darauf trainierst du immer mit deinem eigenen Körpergewicht gegen die Schwerkraft. Und das macht das Ganze so interessant, denn du arbeitest mehr mit der Tiefenmuskulatur und du musst stabilisieren." sagt Personal Trainerin und Gründerin des Lima-Studios in Hamburg, Linda Reich.

So funktioniert der Trendsport Gravity X Yoga Das erwähnte "Total Gym" ist eine schräge bewegliche Bank, die in der Höhe verstellbar ist. Über Seilzüge mit Griffen lässt sich diese "Bank" hoch- und runterziehen. Bei den meisten Übungen stellst, legst oder kniest du dich auf die gepolsterte Bank und fasst die Griffe der Seile mit beiden Händen. Jetzt kannst du dich mitsamt der beweglichen Bank über die Kraft der Arme gegen die Schwerkraft nach oben ziehen. In dieser Position werden dann verschiedenen Posen aus dem Yoga eingenommen.

Ein Beispiel: Du machst einen Ausfallschritt auf der Bank, je eine Hand greift einen Griff am Seilzug. Jetzt ziehst du einen Arm gestreckt nach oben, den anderen gestreckt nach unten (siehe Titelbild 4). Durch das Ziehen am Seilzug, bewegt sich die Bank, also dein Untergrund, nach oben. Je steiler das "Total Gym" eingestellt ist, desto schwerer wird es. Um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, musst du die Arme jetzt langsam unter Anspannung wieder zurück nach vorne führen. So kannst du zahlreiche Übungen auf dem Gerät ausführen, wie z.B. den Krieger (siehe Titelbild 2) oder die Grätsche (siehe Titelbild 1).

Gravity X Yoga im Check: Wir probieren es aus

Ich mache eigentlich nur Kraftsport, und wenn ich doch mal eine Yoga-Session einstreue, dann bleibe ich dabei doch sehr in meiner Komfortzone, Beweglichkeit würde ich definitiv als mein Manko bezeichnen! Meine Kollegin Franzi dagegen ist eher bei Yoga und Pilates zu Hause. Das perfekte Duo für diesen neuen Sport-Mix also.

Für unseren Selbstversuch besuchen wir das Lima Studio in St. Pauli. Eine tolle Atmosphäre herrscht in dem Raum, wenn auch der erste Anblick der wuchtigen "Total-Gym-Geräte", auf denen das Ganze passieren soll, mir etwas Unbehagen bereitet. Beim ersten Aufsteigen merke ich schnell, das wird eine Wackel-Partie! Langsam freunden wir uns aber an, die Maschine und ich. Jetzt noch gleichzeitig Balancieren und die Übungen richtig ausführen. Coach Linda zeigt mir, wie es geht.

Spätestens jetzt schalte ich meine Alltagsgedanken ab, denn auf dem "Total Gym" ist die volle Konzentration gefragt. Mit jeder Wiederholung werden die Bewegungen sicherer und weniger wackelig, dabei spüre ich jedes Mal mehr meine Muskeln. Muskeln, die ich mit meinem sonstigen Krafttraining so eher nicht erreiche. Ich spüre, dass es Muskelkater geben wird. Und Franzi geht es ganz ähnlich. Wenn ich sie beobachte, sieht es eigentlich ganz leicht aus, aber so fühlt es sich definitiv nicht an. Ein erleichterndes Gefühl, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, aber als wir uns verabschieden, sind wir uns einig: Das machen wir bestimmt noch mal!

Was bringt Gravity X Yoga? Auf dem "Total Gym" arbeitet man allein mit seiner Muskelkraft gegen die Schwerkraft an, gleichzeitig helfen vielen Muskeln dabei mit, den wackeligen Untergrund auszubalancieren. Die Übungen, die dabei ausgeführt werden, brauchen jede Menge Konzentration und Koordination und dehnen verschiedenste Bereiche des Körpers. "A aktivierst und stärkst du die Tiefenmuskulatur und verbesserst B auch Kraft und Koordination. Das kombiniert mit dem Beweglichkeitstraining macht das ganze so effektiv." so Linda Reich. Das bewirkt der neuartige Trainingsansatz in deinem Körper:

Training der Tiefenmuskulatur

Balance-Training

Schulung der Koordination

Förderung der Konzentration

Kraft und Muskelwachstum

Beweglichkeit ausbauen Wenn du dein Krafttraining durch Yoga ergänzt, bringt dir das laut Studien außerdem folgende Vorteile:

Du erhöhst deine Range of motion und kannst so noch effektiver trainieren

Du förderst deine Regenerationsfähigkeit

Du baust die Mind-Muscel Connection aus

Yoga kann Stress abbauen Für wen eignet sich Gravity X Yoga? Grundsätzlich eignet sich dieser Trainingsansatz für jeden und jede. Ein wenig Yoga- und Balance-Vorerfahrung kann zwar helfen, aber auch ohne, gibt es durch das Training in kleinen Gruppen ausreichend Support von den Coaches. Ob du dein Krafttraining mit Yoga ergänzen willst oder deine Yoga-Routine mit Kraftübungen, oder auch wenn du noch gar nichts von beidem machst, findest du hier das, was dein Körper braucht.

Anfangs braucht es etwas Übung und einen funktionierenden Gleichgewichtssinn. Auch eine eingeschränkte Beweglichkeit und Kraftdefizite wirst du schnell zu spüren bekommen, aber auf den Gravity-Geräten kann jeder sein eigenes Tempo wählen. Und zumindest im Lima Studio, in dem wir unseren Selbstversuch gewagt haben, steht immer eine Trainerin parat, um zu unterstützen, da die Kurse nur 4-6 Teilnehmer erlauben.

Wo liegt der Unterschied zu üblichen Yoga-Workouts? Herkömmliche Yoga-Einheiten finden in der Regel auf der Matte statt, dabei verwendest du, abgesehen von einem Yoga-Block oder einem Yoga-Gurt, meist keine Tools. Der große Unterschied, den Gravity X Yoga also mit sich bringt, ist die Maschine, das "Total Gym", auf der du die Übungen ausführst. Zusätzlich wird der Fokus bei dieser Trainingsmethode sehr viel stärker auf den Krafttrainingsaspekt gelegt als bei üblichen Yoga-Flows. So wirkt ein stärkerer Reiz auf deine Muskulatur und du erreichst ein intensiveres Muskelwachstum als es beim Yoga möglich wäre.

Mit Gravity X Yoga sparst du dir mindestens eine Einheit pro Woche, denn das Workout kombiniert Kraft- und Beweglichkeitstraining. So ergänzt du beide Bereiche um Eigenschaften, die einzeln fehlen und bringst das Beste aus beiden Welten zusammen. Stark, beweglich und schlank und das alles mit nur einem Workout, klingt das nicht verlockend?

