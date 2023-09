In diesem Artikel: So fit ist Demi Moore

Das Geheimnis hinter der ewigen Jugend

Das sind Demi Moores 6 Anti-Aging-Tipps

So isst Demi Moore

In den 90ern war sie eine der bestbezahlten Schauspielerinnen Hollywoods. Filme wie Ghost – Nachricht von Sam und Striptease machten sie berühmt. Heute ist Demi Moore 60 Jahre alt, hat 3 Kinder und blickt zurück auf ein bewegtes Leben.

Doch das sieht man ihrem Körper definitiv nicht an: Im Netz präsentiert sie ihre Traum-Figur im Bikini und sorgt für Begeisterung. In ihrem Buch "Inside Out" erzählt Demi, wie sie das schafft - das ist ihr Body-Geheimnis mit Ü60.

Auf Instagram zeigt die 60-Jährigen ihren 4,7 Millionen Follower*innen ihren trainierten Body:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

So fit ist Demi Moore Werbung für Bademode und das im Alter von 60 Jahren, das soll ihr erstmal jemand nachmachen. Schon in Filmen wie 3 Engel für Charlie zeigte Demi Moore ihren perfekten Körper vor den Kameras und auch 20 Jahre später kann sie sich definitiv noch sehen lassen. Denn das Alter ist für Demi kein Grund, sich gehen zu lassen, ganz im Gegenteil. In ihrem Buch "Inside Out" erzählt sie von einer einstiegen Sportsucht und Crash-Diäten, doch heute lässt sie es deutlich ruhiger angehen. Hungern und tägliches Training gehören der Vergangenheit an: Heute macht sie nur noch, was ihr guttut und das scheint sich zu bewähren.

Aber Achtung: Zumindest im Gesicht der Hollywood-Bekanntheit vermuten Experten den ein oder anderen Beauty-Eingriff. Lass dich davon also nicht unter Druck setzen, denn Altern ist ein ganz normaler Prozess.

Dein Trainingsplan Trainingsplan Fit mit Ü60 8-Wochen-Plan

nur Kurzhanteln & Trainingsbank oder Erhöhung nötig

4 verschiedene Workouts + Warm-up

29 Übungen in Bild und Video

42-Seiten-PDF, auf allen Geräten abrufbar mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Einloggen + zusätzlich gratis Webversion erhalten Das könnte dir auch gefallen Schlank-Training ohne Tools in 8 Wochen 14,90 € Trainingsplan

Kein Equipment nötig mehr Infos Let it Burn: Fatburning zu Hause 14,90 € Trainingsplan für 8 Wochen

kein Equipment nötig mehr Infos Sichtbarer Muskelaufbau in 8 Wochen 14,90 € Trainingsplan

Kein Equipment nötig mehr Infos Abnehm-Kombi für Einsteigerinnen in 8 Wochen 19,90 € Trainings- und Ernährungsplan

Kein Equipment nötig mehr Infos Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Das Geheimnis hinter der ewigen Jugend So geheim ist dieses Geheimnis eigentlich gar nicht: Es lautet Bewegung. Denn Sport ist der Schlüssel zu einem straffen, schlanken und beweglichen Körper bis ins hohe Alter. Auf Instagram zeigt sich Demi Moore beim Spazieren mit ihren Hunden, beim Stand-Up-Paddling oder beim Schwimmen.

In ihrer Biografie schreibt sie: „Ich musste lernen, aufzuhören, gegen meinen Körper zu kämpfen und schließlich Frieden mit ihm schließen.“ Anders als früher macht sie heute aber alles etwas gelassener. Sie treibt regelmäßig Spot und achtet auf ihre Ernährung, aber längst nicht mehr in dem Maße wie sie es früher tat. Die 60-Jährige schwört zudem auf Surfen, Yoga und Kraftsport. Die besten Übungen findest du in unserem Ü60-Trainingsplan:

Dein Trainingsplan Trainingsplan Fit mit Ü60 8-Wochen-Plan

nur Kurzhanteln & Trainingsbank oder Erhöhung nötig

4 verschiedene Workouts + Warm-up

29 Übungen in Bild und Video

42-Seiten-PDF, auf allen Geräten abrufbar mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Einloggen + zusätzlich gratis Webversion erhalten Das könnte dir auch gefallen Schlank-Training ohne Tools in 8 Wochen 14,90 € Trainingsplan

Kein Equipment nötig mehr Infos Let it Burn: Fatburning zu Hause 14,90 € Trainingsplan für 8 Wochen

kein Equipment nötig mehr Infos Sichtbarer Muskelaufbau in 8 Wochen 14,90 € Trainingsplan

Kein Equipment nötig mehr Infos Abnehm-Kombi für Einsteigerinnen in 8 Wochen 19,90 € Trainings- und Ernährungsplan

Kein Equipment nötig mehr Infos Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Das sind Demi Moores 6 Anti-Aging-Tipps Was tut der Hollywood-Star denn nun konkret, um fit zu bleiben und dem Alter ein Schnippchen zu schlagen? Hier sind ihre Tipps:

1. Schwimmen: Schwimmen schont die Gelenke und verbrennt jede Menge Kalorien, zudem trainierst du zahlreiche Muskeln am ganzen Körper. Nach nur 30 Minuten im Wasser verbrennst du bis zu 250 Kalorien. So nimmst du mit Schwimmen ab, ganz ohne Schwitzen!

2. Surfen: Beim Surfen arbeitet der ganze Körper mit, du trainierst außerdem deine Körperspannung sowie Balance und Koordination.

3. Yoga: Yoga trainiert nicht nur Beweglichkeit und Balance, sondern verbrennt auch noch ordentlich Energie: je nach Art der Einheit 180 bis 600 Kalorien pro Stunde. Abnehmen mit Yoga - so geht's!

4. Hanteltraining: Ab 60 sollte Krafttraining ein fester Bestandteil des Alltags sein, so kann dem altersbedingten Muskelabbau entgegengewirkt werden und du bleibst fit und mobil bis ins hohe Alter. Du willst mit ü60 perfekt trainieren? Dann nutze unseren speziellen Trainingsplan!

5. SUP: Gleichgewicht halten und Tiefenmuskulatur trainieren, das Workout auf dem Wasser macht nicht nur Spaß, sondern ist auch noch super effektiv. Darum solltest du unbedingt Stand-up-paddlen!

6. Spazieren gehen: Klingt öde? Studien ergeben, dass Frauen, die mehr Schritte am Tag machen, länger leben. Ein flauschiges Haustier kann hier übrigens helfen!

Auch mit über 60 posiert die Schauspielerin lasziv auf dem Stand-Up-Paddle-Board:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

So isst Demi Moore Früher machte Demi Moore für Filmrollen oft extreme Diäten, doch das ist heute anders. Trotzdem ist die Ernährung ein wichtiger Punkt in ihrem Leben: "Ich esse nur, wenn ich Hunger habe und höre auf, wenn ich satt bin. Aber immer gesundes Essen, keine Snacks." Diese 5 Regeln befolgt Demi, wenn es ums Essen geht:

1. Gesättigte Fettsäuren vermeiden

Fett ist nicht gleich Fett! Gesättigte Fettsäuren gelten als ungesund, während ungesättigte Fette gesundheitsfördernd sein können. Die ungesunden Fette kommen meist in tierischen Produkten wie Butter, Sahne und Fleisch vor, darauf versucht Demi zu verzichten. Stattdessen greift sie zu Leinöl, Nüssen und Co. Die liefern auch wichtige Omega-3-Fettsäuren. Das musst du über Fette wissen!

2. Sport & Eiweiß

Nachdem Training solltest du wie Demi auf gesundes Eiweiß setzen, beispielsweise Fisch oder Hülsenfrüchte bieten sich an. Muskeln brauchen Proteine aus der Nahrung zum Wachsen.

3. Auf Fertigprodukte verzichten

Frische Lebensmittel wie Obst oder Gemüse sind gesunde Alternativen zu stark verarbeiteten Fertigprodukten. Wurst, Konserven und Co. hat Demi längst aus ihrer Küche verbannt. Je natürlicher, desto besser.

4. Ausgewählte Kohlenhydrate

Statt vollständig auf Kohlenhydrate zu verzichten, setzt die Schauspielerin auf gesunde Kohlenhydrate. Bei ihr landen Vollkornbrot, Vollkornreis und Vollkornpasta sowie Kartoffeln auf dem Teller, sie sind langkettige Kohlenhydrate und machen langfristig satt und sorgen dafür, dass dein Blutzuckerspiegel nicht zu stark abfällt. So verhindert man Heißhungerattacken. Kohlenhydrate - Pro&Contra, hier liest du alles, was du über Carbs wissen solltest!

5. Der Intuition folgen

Durch Diäten und ständige Restriktion gerät unser Gefühl für Hunger aus dem Gleichgewicht. Du solltest lernen auf deinen Körper und dein Bauchgefühl zu hören und nur dann zu essen, wenn du wirklich Hunger hast. Demi Moore versucht intuitiv dann zu essen, wenn ihr Körper es braucht und hält sich nicht an bestimmte Zeiten für das Essen. Das lässt sich zwar oft nicht mit dem Alltag vereinen, aber die Idee, beim Essen der Intuition zu folgen kann sicher helfen.

Mit Ü60 topfit zu sein ist möglich, Demi Moore ist der beste Beweis. Aber Achtung: Lass dich von Stars wie Demi nicht unter Druck setzen, nutze sie als Inspiration, aber messe dich nicht an ihnen! Jeder Körper ist individuell und der Alterungsprozess absolut normal. Unser Plan hilft dir dabei, diesen Prozess auf gesunde Weise hinauszuzögern und deine Muskulatur zu erhalten.

Dein Trainingsplan Trainingsplan Fit mit Ü60 8-Wochen-Plan

nur Kurzhanteln & Trainingsbank oder Erhöhung nötig

4 verschiedene Workouts + Warm-up

29 Übungen in Bild und Video

42-Seiten-PDF, auf allen Geräten abrufbar mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Einloggen + zusätzlich gratis Webversion erhalten Das könnte dir auch gefallen Schlank-Training ohne Tools in 8 Wochen 14,90 € Trainingsplan

Kein Equipment nötig mehr Infos Let it Burn: Fatburning zu Hause 14,90 € Trainingsplan für 8 Wochen

kein Equipment nötig mehr Infos Sichtbarer Muskelaufbau in 8 Wochen 14,90 € Trainingsplan

Kein Equipment nötig mehr Infos Abnehm-Kombi für Einsteigerinnen in 8 Wochen 19,90 € Trainings- und Ernährungsplan

Kein Equipment nötig mehr Infos Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Verwendete Quellen:

Demi Moore (2019). Inside Out - Mein Leben. Goldmann.