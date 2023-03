Es wird Frühling: Zeit für Shorts, enge Röcke und schließlich auch Bademode. Dass diese Kleidungsstücke so gut wie immer Po-betont sind, ist kein Geheimnis – jetzt ist also genau der richtige Zeitpunkt, deinen Hintern für die warme Jahreszeit fit zu machen. Die gute Nachricht: Für den Knack-Po musst du nicht zwangsläufig ins Gym, um dort täglich viel Zeit zu investieren. Fokussiertes Training für einen definierten Po funktioniert auch ganz ohne Equipment einfach zu Hause.

Wir zeigen dir 4 Übungen, die dich in absehbarer Zeit zum definierten Po bringen. Und das mit nur 15 Minuten am Tag.

Aufbau der Gesäßmuskulatur in 8 Wochen

Welche Muskeln muss ich für einen knackigen Po trainieren?

Die Antwort auf diese Frage ist ziemlich eindeutig: Dein Training sollte beim Musculus gluteus maximus ansetzen, also dem großen Gesäßmuskel. Denn der ist vom Volumen her gesehen der größte Muskel des Körpers, und außerdem der schwerste. Kein Wunder also, dass er eine ganz schöne Kraft erzeugen kann.