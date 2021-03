Muskelaufbau Frauen So baust du als Frau definierte Muskeln auf

Frauen mit Muskeln – da haben viele Menschen immer noch ein eingeöltes Bodybuilder-Klischee vor Augen. So ein Quatsch! Muskulöse weibliche Körper können superästhetisch sein. Und vor allem ist es ein tolles Erlebnis, den Spaß an der eigenen Kraft zu entdecken.

Du hast auch Bock auf Muckis? Dann liefern wir dir hier die Anleitung für das richtige Training und die perfekte Ernährung für einen echt stabilen Körper. Optimale Grundlage ist unsere Kombi aus Trainings- und Ernährungsplan für den Muskelaufbau:

Darum lohnt sich Muskelaufbau für Frauen

Der Freihantelbereich im Gym ist nur für Männer reserviert? Von wegen! Immer mehr Frauen entdecken Krafttraining für sich und erobern die Squat-Racks der Studios. Das Ergebnis: athletische Körper und eine richtig gut trainierte Muskulatur, von der wir Frauen in vielerlei Hinsicht profitieren:

1. Muskeln machen schlank

Das Tolle an Muskeln ist, dass sie dir beim Abnehmen helfen. Denn nicht nur das Hanteltraining verbraucht Energie, auch wenn du längst entspannt auf dem Sofa liegst, verbrennen die Muskeln weiter Kalorien. "Durch Muskelaufbautraining steigt automatisch der Grundumsatz. Das heißt, du kannst einfach mehr essen", erklärt Personal Trainerin und Gewichtheberin Elli Hachmann aus Hamburg. Und das ganze funktioniert, ohne dabei zuzunehmen. Je mehr Muskelmasse du besitzt, desto mehr Energie kann dein Körper verfeuern. Und je größer der Muskelanteil am gesamten Körpergewicht, desto mehr Kalorien verbrennst du auch in Ruhephasen.

2. Muskeln machen sexy Kurven

Wenn es darum geht, abzunehmen oder den Körper etwas mehr zu definieren, setzen viele Frauen einzig auf Ausdauertraining und quälen sich in langen Laufeinheiten, um ein paar Kilos zu verlieren. "Dabei nehmen sie zwar ab, aber Muskeln formen und straffen den Körper viel besser", sagt Hachmann. Wer einen schönen Körper haben will, kann – statt Stunden auf dem Laufband zu verbringen – also auch einfach ein paar Gewichte stemmen.

3. Muskeln beugen Schmerzen vor

Eine zu schwache Rückenmuskulatur kann Kopfschmerzen verursachen. Mit gezieltem Muskelaufbau- und Krafttraining verbesserst du deine Körperhaltung und beugst so Verspannungen und Schmerzen vor. Auch um Rückenschmerzen zu vermeiden, solltest du den Sport nicht vernachlässigen, sondern die Rückenmuskulatur mit den richtigen Muskelaufbau-Übungen stärken.

4. Muskeln pushen das Selbstbewusstsein

Auch mental profitieren Frauen vom Muskelaufbautraining: "Es ist einfach ein super Gefühl, schwere Gewichte bewegen zu können. Das stärkt nicht nur die Muskeln, sondern auch das Selbstbewusstsein", sagt Hachmann. Mit der steigenden Leistungsfähigkeit wirst du nicht nur physisch stärker, sondern fühlst dich auch unschlagbar gut.

Bekomme ich vom Krafttraining riesige Muskelberge?

Einige befürchten, direkt massig Muskeln anzuhäufen. Doch keine Scheu: Ein paar Bizeps-Curls oder Kniebeugen mit der Langhantel machen dich nicht über Nacht zur Bodybuilderin. Da machen dir allein schon die Gene einen Strich durch die Rechnung. Denn im Vergleich zu Männern haben Frauen zu wenig Testosteron und zu viel Östrogen im Blut, um übermäßig viel Muskelmasse aufzubauen. Die Chance, ganz plötzlich erschreckend muskulös zu werden, tendiert also gegen Null.

Selbst wenn du für eine Frau überdurchschnittlich viel Testosteron hast, musst du dich zusätzlich zu knallhartem Training an eine sehr strenge Diät halten, um dich in eine Bodybuilderin zu verwandeln. Rein anatomisch betrachtet sind die Muskeln von Männern und Frauen aber identisch. Deshalb können auch Frauen ihre Muskeln mit dem richtigen Trainingsreiz zum Wachsen animieren.

Was sind die besten Übungen, um Muskeln aufzubauen?

Stelle deine Übungen für den Muskelaufbau so zusammen, dass du den ganzen Körper trainierst. Dazu wählst du am besten Übungen für Oberkörper, Rücken und Beine. Hachmann schwört beim Aufbau von Muskelmasse auf diese 4 Grundübungen:

Kniebeugen

Kreuzheben

Bankdrücken

(unterstützte) Klimmzüge (Alternative: vorgebeugtes Rudern mit der Langhantel)

Diese Klassiker sprechen die großen Muskelgruppen an. Anfängerinnen sollten allerdings Übungen an Maschinen vorziehen, um Muskeln aufzubauen, da hier die Bewegungen geführt sind. Fortgeschrittene wählen freie Gewichte wie beim Hanteltraining und Kabelzügen. "Das ist intensiver als an der Maschine, weil so viel mehr Muskulatur mitarbeiten muss, um die Bewegung richtig auszuführen", erklärt Hachmann. Achte unbedingt auf eine korrekte, saubere Ausführung. Die wichtigsten Tipps fürs Krafttraining

Diese 5 Fehler verhindern, dass deine Muskeln wachsen

Wenn du Muskeln aufbauen willst, genügt regelmäßiges Training nicht, du musst auch alles richtig machen. Diese häufigen Fehler solltest du vermeiden:

1. Angst vor schweren Gewichten

"Viele Frauen gehen beim Training nicht an ihre Grenzen, weil sie immer noch die Angst im Hinterkopf haben, doch zu breit zu werden, oder weil sie sich selbst nicht mehr zutrauen." Besser: Geh beim Muskelaufbautraining an deine Leistungsgrenzen und erhöhe das Gewicht regelmäßig.

2. Zu wenig Eiweiß

"Meistens essen Frauen tatsächlich zu wenig Protein und verlieren dadurch wertvolle Muskelmasse", sagt Hachmann. "Sie können Eiweiß tendenziell schlechter verwerten als Männer. Deshalb benötigen sie mehr", erklärt sie. Optimal sind etwa 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht täglich. "Dabei solltest du auf eine gute, tierische Eiweißquelle achten. Wenn sie sich vegan oder vegetarisch ernähren, brauchen Frauen für den Muskelaufbau 3 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht."

3. Die falschen Übungen

Bizeps-Curls und Sit-ups sind super. Für den Muskelaufbau solltest du aber die Grundübungen und alle Übungen, die große Muskelgruppen (z. B. Beine, Po) ansprechen, auf keinen Fall vernachlässigen.

4. Unsaubere Ausführung

Achte unbedingt darauf, die Übungen richtig auszuführen und den vollen Bewegungsradius auszuschöpfen. Nicht schon auf halber Strecke aufhören, sonst können Muskeln verkürzen. Außerdem: Führe die Bewegung mit Kraft, niemals mit Schwung!

5. Zu lange Pausen

Wenn du zwischen den Übungen zu lange pausierst, vergeudest du Zeit und Energie. Stelle dir einen Timer und halte die Satzpausen genau ein, sonst verschwendest du wertvolle Power.

Worauf wartest du noch? Krafttraining und die richtige Ernährung stärken deine Muskulatur. Wie breit du dadurch tatsächlich wirst, hast du selbst in der Hand. In jedem Fall profitierst du von den Vorteilen einer starken Muskulatur. Also: Ran an die Hanteln!

