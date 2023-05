In diesem Artikel: Welche Vorteile hat das Training mit Kurzhanteln?

Immer wieder lassen sich Frauen vom Training mit Kurzhanteln abschrecken. Zu klobig, zu männlich oder gar der Irrglaube, dass Hanteltraining sofort supermuskulös macht, sind nicht selten der Grund dafür.

Diese fest verankerten Denkfehler entsprechen aber nicht der Wahrheit. Und: Studien zufolge zählen Kurzhantel-Workouts zu den effektivsten Fitnesstrainings, die es gibt. Dabei kannst du deinen gesamten Körper zum Schwitzen bringen und deine Muskeln effektiv trainieren. Langfristig kann ein Muskelzuwachs sogar bei der Fettverbrennung helfen. Denn: Je mehr Muskeln, desto höher der Grundumsatz. Ob für einen Muskelaufbau oder für eine Abnahme – Hanteln sind für jedes Ziel ein Must-have.

Dein Kurzhantel- Trainingsplan Ganzkörper-Trainingsplan mit Kurzhanteln Fit und schlank mit Kurzhanteltraining Fit und schlank dank Kurzhanteltraining: Krafttraining mit Kurzhanteln strafft und formt die Figur. Das Training mit Kurzhanteln strafft deine Haut von innen und sorgt für definierte Muskeln mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Einloggen + zusätzlich gratis Webversion erhalten Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Welche Vorteile hat das Training mit Kurzhanteln? Vor allem, während der Home-Workout-Phase kamen Kurzhanteln oft zum Einsatz, da Gerätetraining im Gym aufgrund der Pandemie nicht möglich war und Kurzhanteln preis-leistungsmäßig gegenüber anderen Kleingeräten überlegen sind. Wenn du nicht weißt, welche Kurzhanteln du dir fürs Home-Workout zulegen sollst, dann schau hier rein. Jedenfalls haben die Dinger echt weit mehr zu bieten, als viele glaubten. Wir haben für dich die wichtigsten Vorteile zusammengefasst:

Vorteil 1: Dysbalancen ausgleichen Eine Unausgewogenheit - auch muskuläre Dysbalance genannt - in der Muskulatur, lässt sich schwer bei einer Übung mit der Langhantel oder an einer Maschine erkennen, da der stärkere Arm oder das stärkere Bein die schwächere Seite unterstützt und ausgleicht. Bei einem Training mit Kurzhanteln ist das anders. Hier erkennt man einen Unterschied der Kraftverteilung besser und kann gezielt und sehr genau darauf reagieren.

Vorteil 2: Mehr Bewegungsumfang Mit Kurzhanteln hast du bei vielen Übungen eine höhere range of motion (Bewegungsumfang). Das hat laut Studien wiederum einen positiven Effekt auf deinen Muskelwachstum, da die Muskulatur durch eine größere ROM (= range of motion) einem extrem starken Reiz ausgesetzt ist. Dies führt zu mehr Muskelaktivität und Muskelwachstum. Bei Bizepscurls mit Kurzhanteln zum Beispiel kannst du deine Arme sogar hinter deinen Körper bringen. Das geht mit einer Langhantel nicht, da hier der eigene Körper im Weg steht und so den Bewegungsumfang begrenzt.

Vorteil 3: Größere Bewegungsfreiheit Viele unserer Körperteile können bis zu einer bestimmten Grenze gedreht werden. Ein Kurzhantel-Workout ermöglicht dir, deine Bewegungen an die Voraussetzungen deines eigenen Körpers anzupassen. Das ist beim Training mit Geräten oder mit einer Langhantel nicht der Fall. Langhanteln geben für bestimmte Gelenke Richtungen vor und Geräte können nicht alle Körpertypen vereinheitlichen.

Vorteil 4: Sensomotorisch effektiver Ein weiterer Vorteil der Kurzhanteln ist der sensomotorische Aspekt. Darunter versteht man die Bewegungskoordination der Übungen. Im Gegensatz zum Gerätetraining, wo die Bewegungsabläufe fest vorgegeben sind, ist das Trainieren mit Hanteln eher frei und multidimensional – also koordinativ anspruchsvoller. Vergleicht man nun noch die Langhantel mit der Kurzhantel, ist das Kurzhantel-Training aus sensomotorischer Sicht noch effektiver.

Vorteil 5: Bessere Rumpfstabilität Wenn du eine Übung mit Kurzhanteln im Stehen ausübst, dann machst du dabei nicht nur eine tolle Figur, sondern sorgst auch dafür, dass deine Kraft im Rücken, Bauch und in der Brust zunimmt. Für noch mehr Effektivität, trainiere gegenläufig. So holst du wirklich das Maximum heraus.

Vorteil 6: Langfristig mehr verbrennen Durch das Zusatzgewicht der Kurzhanteln, setzt du deine Muskeln einem erhöhten Reiz aus und sie wachsen. Das kann dir beim Abnehmen helfen. Denn je mehr deine Muskeln wachsen, desto mehr Muskelmasse hast du, und desto mehr Energie verbrennst du. Und das übrigens auch wenn du dich gerade nicht sportlich betätigst. Dadurch kommst du schneller in ein Kaloriendefizit und nimmst ab.

Vorteil 7: Große Vielseitigkeit Mit Kurzhanteln kannst du beinahe alles trainieren, sie sind absolut vielseitig einsetzbar. Mit nur einem Kurzhantel-Set kannst du nahezu jede Muskelgruppe trainieren und das an jedem Ort. Besonders Isolationsübungen wie Bizeps Curls oder Seitheben lassen sich wunderbar mit ein paar Hanteln trainieren. Für Anfänger gilt jedoch Technik vor Gewicht. Erst wenn die Ausführung perfekt sitzt, kannst du dich mit den Gewichten steigern.

Vorteil 8: Rundum-Sorglos-Gerät Kurzhanteln sind auch perfekt für ein komplettes Ganzkörper-Workout. Sie lassen sich individuell einsetzen und können mit wenigen Übungen deinen ganzen Körper durchpumpen. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Kurzhantel-Set, das je nach Übung und Muskelgruppe unterschiedlich schwer sein sollte, um das Maximum herauszuholen. Bedenke, die letzten Wiederholungen sollen dir zwar schwerfallen, jedoch muss die Ausführung dabei trotzdem sauber bleiben.

Kurzhanteln können alles. Sie helfen zuhause oder im Gym beim Abnehmen und Muskelaufbau, sind perfekt um Dysbalancen auszugleichen, verbessern Koordination und Bewegungsumfang und sorgen für mehr Bewegungsfreiheit. Wichtig: Erst eine saubere Technik entwickeln, dann kannst du zu schwereren Gewichten greifen.

Dein Kurzhantel- Trainingsplan Ganzkörper-Trainingsplan mit Kurzhanteln Fit und schlank mit Kurzhanteltraining Fit und schlank dank Kurzhanteltraining: Krafttraining mit Kurzhanteln strafft und formt die Figur. Das Training mit Kurzhanteln strafft deine Haut von innen und sorgt für definierte Muskeln mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Einloggen + zusätzlich gratis Webversion erhalten Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Erwähnte Quellen Schoenfeld et. al: Effects of range of motion on muscle development during resistance training interventions: A systematic review. SAGE Open Medicine. 2020, doi 10.1177/2050312120901559