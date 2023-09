Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen .

Gut zu wissen: In jeder Runde forderst du deinen gesamten Körper heraus. Achte gerade am Anfang auf eine korrekte Technik. Sobald du diese verinnerlicht hast, erhöhe das Tempo. 2 bis 3 Trainingseinheiten pro Woche garantieren dir einen starken Effekt.

1. Warm-up

a Hüftbreiter Stand. Stütze die Hände in die Hüfte, spanne Bauch und Po fest an.

c … so weit nach vorn, bis du eine Liegestütz-Position erreicht hast. Laufe mit den Händen zurück zu den Füßen und richte dich komplett auf.

2. Ausfallschritte

3. Rücklage

b Spanne Bauch und Po fest an und lehne dich so weit wie möglich nach hinten. Halte kurz und komme zurück zu a. 8- bis 10-mal.

4. Superwoman

a Lege dich auf den Bauch. Halte die Arme in U-Haltung in der Luft und hebe die gestreckten Beine einige Zentimeter überm Boden.

5. Liegestütze

6. Käfer-Crunches

Rückenlage. Verschränke die Hände am Hinterkopf, die Ellenbogen zeigen nach außen. Hebe den Kopf leicht an. Ziehe das rechte Knie in Richtung Brust und führe den linken Ellenbogen zum Knie. Das linke Bein ist ausgestreckt in der Luft. Strecke das rechte Bein und wiederhole den Ablauf gegengleich. 10- bis 12-mal je Seite.