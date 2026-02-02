Netto und Team Deutschland: Auf zu Olympia-Gold

Vom 6. bis 22. Februar kämpfen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo die besten Athletinnen und Athleten der Welt um die begehrten Medaillenplätze. Auch ein starkes Team Deutschland reist nach Italien. Mit dabei sind Top-Sportlerinnen und -Sportler wie die achtfache Weltmeisterin im Rennrodeln Julia Taubitz und die Europa- und Vizeweltmeister im Eiskunstlaufen, Minerva Hase und Nikita Volodin. Sie alle haben sich intensiv auf die Olympischen Winterspiele vorbereitet – und dazu gehörte auch eine bewusste Ernährung.

Denn echte Spitzenleistung entsteht nicht erst im Schnee oder auf dem Eis. Wer sie abrufen will, muss auch auf eine ausgewogene Ernährung achten. Sie ist der Schlüssel, um Kraft, Ausdauer und Konzentration zu fördern. Das gilt im Profisport genauso wie im Alltag. „Meine Ernährung ist mir sehr wichtig. Ich versuche mich gesund und ausgewogen zu ernähren und auf meine Proteine zu achten“, sagt etwa Julia Taubitz.

Netto Marken-Discount unterstützt das Team Deutschland Als Premium Partner hat das Team Deutschland bei den Olympischen Winterspielen deshalb Netto Marken-Discount an seiner Seite. Team Deutschland und Netto teilen eine starke Vision: Sie möchten Menschen für Sport, Gemeinschaft und eine bewusstere Lebensweise begeistern. Bei Netto bekommst du alles, was du für eine bewusstere Ernährung brauchst, die dein Training optimal unterstützt.

Mit Eigenmarken von Netto ganz leicht bewusster ernähren Viele Eigenmarkenprodukte des Lebensmittelhändlers tragen das Team D Logo und sind ideal für eine ausgewogenere Ernährung geeignet. Wie die offiziellen Team Deutschland Brote „DAS PURE Gemüse-Kichererbsen“ und „DAS PURE Banane-Dattel-Zimt“. Beide Brote sind vegan, ohne Mehl, ohne Hefe und reich an Ballaststoffen. Echte Kraftpakete eben, die auch den Team D Athletinnen und Athleten in Italien Power verleihen werden.

PR Bringen den olympischen Spirit in eine Netto-Filiale in deiner Nähe: die Team Deutschland Produkte



Team Netto nimmt uns mit hinter die Olympia-Kulissen Einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Olympischen Winterspiele 2026 bekommst du vom Team Netto auf den Social Media-Kanälen von Netto Marken-Discount. Julia Taubitz, Minerva Hase und Nikita Volodin sowie Fabian Hambüchen, Olympiasieger 2016 im Turnen und Sportexperte, geben dort allen Fans exklusive Einblicke in den Profisport-Alltag, die Vorbereitung für die Winterspiele sowie die besonderen Momente auf dem Weg zu den Winterspielen.

PR Rodlerin Julia Taubitz (links) und das Eiskunstlauf-Paar Nikita Volodin (Mitte) und Minerva Hase (rechts) sind Teil des #TeamNetto auf der #roadtomilanocortina



„Die Olympischen Spiele sind das größte und bedeutendste Event für Sportlerinnen und Sportler. Sie finden nur alle vier Jahre statt und bringen unglaublich viele Menschen zusammen“, sagt Fabian Hambüchen und bringt damit die Faszination der Spiele auf den Punkt. Besonders wichtig für den Erfolg der Olympioniken aus dem Team Deutschland sind die Fans. „Fans geben uns zusätzliche Motivation, jeden Tag im Training unser Bestes zu geben. Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass viele Menschen hinter uns stehen und genauso wie wir den Olympischen Spielen entgegenfiebern“, sagen Minerva Hase und Nikita Volodin.

PR Auch der ehemalige Profiturner Fabian Hambüchen gehört erneut zum #TeamNetto



Gewinnspiel: Sichere dir ein Team D Paket und einen Einkaufsgutschein für Netto Marken-Discount Hole dir das olympische Gefühl nach Hause: mit einem exklusiven Team D Paket. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir fünf Team D Pakete im Gesamtwert von ca. 190 Euro. Jedes Paket besteht aus:

einem Team D T-Shirt*

einem Team D Hoodie*

einem Team D Beanie

einem 50 Euro-Einkaufsgutschein für Netto Marken-Discount

PR Jedes Gewinnpaket besteht aus einem Team D T-Shirt, einem Hoodie, einem Beanie sowie einem 50 Euro-Einkaufsgutschein für Netto Marken-Discount



Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.

Teilnahmeschluss ist Samstag, der 28. Februar 2026 um 23:59 Uhr.