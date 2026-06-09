Neue YoPRO Sorten und #BeatThePRO Challenge

Trainieren, dranbleiben, sich für Erfolge belohnen: Fortschritt ist kein Zufall und passiert nicht über Nacht. Wer in etwas besser werden will, braucht die richtige Routine und einen motivierenden Anreiz. Die einen fühlen sich durch das Setzen bestimmter Ziele oder (sportliche) Challenges wie #BeatThePRO von YoPRO (siehe unten) besonders motiviert. Andere ziehen ihre Motivation daraus, ihre Routinen wie zum Beispiel ihre Ernährung zu optimieren. Grundsätzlich gilt: Jede Aktivität zählt und Ernährung und Bewegung gehen immer Hand in Hand.

Für deinen nächsten Schritt: die neuen YoPRO High-Protein-Drinks von Danone Bei einem aktiven Alltag ist eine ausgewogene, bewusste Ernährung und insbesondere die ausreichende Zufuhr von Eiweiß unerlässlich – denn Proteine tragen zu einer Zunahme und Erhaltung von Muskelmasse bei. Die gekühlten YoPRO High-Protein-Drinks von Danone sind die perfekten Begleiter für alle, die einen aktiven Lifestyle haben und unterstützen dich auf dem Weg zu deiner persönlichen Fitnessroutine. Die Drinks sind nicht nur lecker, sondern auch funktional: Sie sind fettfrei, kommen ganz ohne Zuckerzusatz1 aus und enthalten 23 Gramm Protein pro Flasche. Zudem sind sie mit Magnesium und Vitamin B9 angereichert. Auch davon profitiert der Körper, denn Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei und Vitamin B9 zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung.

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Besonders praktisch: Das Abmessen einzelner Zutaten und langes Shaken entfällt bei den YoPRO Joghurtdrinks komplett. Du kannst sie sofort und überall direkt aus der Flasche genießen. Damit werden sie ganz unkompliziert ein Teil deiner täglichen Ernährungs- und Sportroutine. Zusätzlich zu den Geschmacksrichtungen Erdbeer-Himbeer, Stracciatella, Mango und Vanille-Cookie gibt es die YoPRO High-Protein-Drinks jetzt in den zwei neuen Geschmacksrichtungen Banane- und Blaubeergeschmack – lecker!

#BeatThePRO: Kannst du Tennisstar Carlos Alcaraz schlagen? Für alle, die Challenges lieben startet YoPRO mit #BeatThePRO außerdem einen einzigartigen, motivierenden Wettbewerb. Fans auf der ganzen Welt haben dabei vom 18. Mai bis zum 31. August 2026 die Chance, Tennisstar und YoPRO-Markenbotschafter Carlos Alcaraz in einem direkten sportlichen Duell herauszufordern. Und zwar in einer von 15 sportlichen Disziplinen – von Basketball bis Axtwerfen. Der Clou: Die Sportart liegt bewusst außerhalb der Komfortzone des Tennisstars.

PR Bei der #BeatThePRO Challenge kannst du Tennisstar und YoPRO Markenbotschafter Carlos Alcaraz herausfordern

So machst du bei #BeatThePRO von YoPRO mit Um an der Challenge teilzunehmen, musst du nur ein beliebiges YoPRO Produkt kaufen und den Kassenbon im #BeatThePRO Challenge Hub hochladen. Während des 18-wöchigen Aktionszeitraums kannst du dann sofort Preise gewinnen – etwa Rabatte, Sportartikel und Geschenkkarten. Durch das Dokumentieren sportlicher Aktivitäten kannst du weitere Punkte sammeln und gegen Prämien eintauschen.

Am Ende der Kampagne wird die punktbeste Person jedes Landes zum offiziellen Winner Challenge Event eingeladen, bei dem dann jeweils ein*e Finalist*in ausgewählt wird, um Carlos Alcaraz in einem direkten Duell herauszufordern. Es geht darum, gemeinsam in der Community aktiv zu werden und Sport auch mal spielerisch zu betrachten. „Ich liebe die Idee, mich mit Menschen über ihren persönlichen Fortschritt zu verbinden“, sagt der Tennisstar dazu. „Jede und jeder arbeitet auf etwas hin - und diese Challenge ist eine tolle Möglichkeit, motiviert zu bleiben, aktiv zu sein und vielleicht sogar gegen mich anzutreten. Ich bin gespannt, welche Sportart der oder die Gewinner*in wählt.“

Mehr Infos und Teilnahmebedingungen unter BeatAlcaraz.com. Aktionszeitraum: 18.05.2026 bis 31.08.2026. Teilnahme ab 18 Jahren mit Wohnsitz in DE, AT oder CH.