Wie der Name schon andeutet besteht der Quarkauflauf zum großen Teil aus Magerquark. Du kannst natürlich auch Sahnequark verwenden, der enthält jedoch mehr Fett und Kalorien, einen geschmacklichen Unterschied wirst du am Ende hingegen nicht herausschmecken. Hinzu kommen noch Eier und je nach Rezept und Belieben noch wenige weitere Zutaten wie beispielsweise Grieß oder Beeren.

Der Quarkauflauf besticht durch seine cremige und fluffige Konsistenz. Gleichzeitig schmeckt er angenehm süß und zart. Doch das beste am Quarkauflauf ist seine enorme Vielseitigkeit. Mit bereits 4 Zutaten kannst du den Grundteig herstellen ( siehe erstes Rezept ), den du dann entweder direkt in den Ofen schiebst, oder noch mit weiteren Zutaten verfeinerst. Hier sind kaum Grenzen gesetzt – ob Beeren oder andere Früchte, Schokolade, Flavour Drops oder Marmelade.

Wieso solltest du den Quarkauflauf jetzt probieren?

Die Hauptzutaten Magerquark und Eier verwandeln den Quarkauflauf in eine wahre Proteinbombe. Doch das ist nicht das Einzige, was den Quarkauflauf so gesund macht. 100 Gramm Magerquark enthalten neben 13 Gramm Eiweiß zudem 92 Milligramm Kalzium. Dieser Mineralstoff ist das mengenmäßig am stärksten vertretene Mineral im Körper. Kalzium reguliert die Reizleitung zwischen den Nervenzellen, ist ein essenzieller Faktor für die Blutgerinnung, und wichtig für die Muskulatur.