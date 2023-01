Schnupper-Ernährungsplan

Abnehmen mit der Keto-Diät – in nur 2 Wochen!

Ernährungsplan

23 leckere Keto-Rezepte

Inklusive Nährwertangaben

Perfekt zum Ausprobieren

PDF auf allen Geräten abrufbar

Möchtest du ausprobieren, wie es ist, auf Kohlenhydrate weitestgehend zu verzichten und gleichzeitig abzunehmen? Mit diesem Schnupper-Ernährungsplan zur Keto-Diät kannst du es ganz einfach testen. Insgesamt haben wir 23 leckere ketogene Rezepte für dich – schau doch einfach mal, ob es dir gefällt.

Sobald du weniger Kohlenhydrate zu dir nimmst, bezieht dein Stoffwechsel seine Energie nicht mehr aus dem darin enthaltenen Zucker, sondern aus deinen Fettreserven. Der Effekt: Du nimmst ab. In diesem Ernährungsplan stehen verschiedenste Gerichte, die alle mit genauen Nährstoffangaben versehen sind – so weißt du ganz genau, was du isst.

Mit der Keto-Diät eröffnet sich eine Möglichkeit, deine Ernährung umzustellen und dabei sogar deinem Wunschgewicht näher zu kommen. Starte den Download und schon geht es los!