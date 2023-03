Ernährungsplan Clean Eating JETZT REDUZIERT! So fühlst du dich dank Clean Eating fit und gesund

Es geht hier nicht um das Waschen von Obst und Gemüse, nein. Beim Clean Eating dreht sich alles um natürliche, unverarbeitete Lebensmittel. Mit diesem Prinzip machst du vollwertige und gesunde Nahrungsmittel zur Basis deiner Ernährung.

Das Resultat: Du nimmst durch dieses "cleanen" Lebensmittel mehr Vitamine und Mineralstoffe, sowie komplexe Kohlenhydrate und gesunde Fette zu dir. Und viel weniger unnötige, ungesunde Zusatzstoffe. Vom 13. bis zum 19. März 2023 erhältst du dieses Programm als Ernährungsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 9,90 Euro statt 14,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los mit dem Clean-Eating-Plan!

Dein Ernährungsplan Ernährungsplan Fit durch Clean Eating in 8 Wochen

27 leckere Clean-Eating-Rezepte

Inklusive Nährwertangaben

Über 20 Snack-Ideen

68 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Schließen Ernährungsplan Fit durch Clean Eating in 8 Wochen Ernährungsplan

27 leckere Clean-Eating-Rezepte

Inklusive Nährwertangaben

Über 20 Snack-Ideen

Clean Eating bedeutet, sich von natürlichen Lebensmitteln zu ernähren. Dabei verzichtest du auf bearbeitete Nahrungsmittel, die oftmals weniger Nährstoffe enthalten. Auf dich warten 27 leckere Clean-Eating-Rezepte, die dich auf dem Weg in eine vollwertige und gesunde Ernährung begleiten werden. In den nächsten acht Wochen wirst du natürliche Nahrungsmittel zu dir nehmen, die viele Vitamine, Mineralstoffe sowie komplexe Kohlenhydrate und gesunde Fette enthalten. Dadurch solltest du dich nach kurzer Zeit gesünder und fitter fühlen. Ein schöner Nebeneffekt: Wahrscheinlich nimmst du das ein oder andere Kilo dabei ab. Clean Eating ist weniger ein Verzicht, als die Chance, Nährstoffe natürlicher Lebensmittel vollends auszuschöpfen.

auf Kalorien, Sport, Ernährungsweise, Allergien, Kochzeit Volle Vielfalt dank 10.000+ Rezepte

dank 10.000+ Rezepte Erhalte deine Essvorlieben Kein Hungern, kein Verzicht

Kein Hungern, kein Verzicht 100% alltagstauglichdank smarter Zeitsparfunktionen ab 9,99 € im Monat Jetzt starten

Welche Lebensmittel sind erlaubt?

Natürliche Lebensmittel zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht oder minimal verarbeitet wurden, bevor du sie in den Einkaufswagen legst. Einfaches Erkennungsmerkmal: Nicht abgepackte Lebensmittel sind häufig natürlichen Ursprungs, beispielsweise Obst und Gemüse.

Doch auch gutes Fleisch und Fisch, sowie Nüsse und Samen, Hülsenfrüchte Vollkorngetreide, Milchprodukte, Pflanzenöle, und sogar Zuckeralternativen wie Honig oder Kokosblütenzucker sind erlaubt.

Bei abgepackten Lebensmitteln solltest du jedoch lieber einen Blick auf die Zutatenliste werfen: Je länger und komplizierter die Zutatenliste, desto unnatürlicher ist meist das Lebensmittel. Häufig verstecken sich hier Geschmacksverstärker, künstliche Aromen und Farbstoffe.

Worauf muss ich beim Clean Eating achten?

Damit du das volle Potenzial des Clean Eating ausschöpfen kannst, solltest du versuchen dich an einige Vorgaben zu halten. Da es sich beim Clean Eating um eine langfristige Ernährungsumstellung, und nicht um eine (ungesunde) Crash-Diät handelt, musst du dich nicht unter Stress setzen – Hauptsache du bleibst dran und gibst nicht auf. Fang lieber langsam an, bleibe dafür aber konsequent.

So solltest du unter anderem weißen Zucker vermeiden. Industrieller, raffinierter Zucker findet sich in fast jedem verarbeiteten Lebensmittel wieder und wird daher in viel zu hohen Mengen konsumiert. Er lässt deinen Blutzuckerspiegel schwanken, hat Unmengen an Kalorien, aber keine gesunden Nährstoffe. Stattdessen solltest du reichlich komplexe Kohlenhydrate, gesunde Fette und viel Wasser zu dir nehmen. 9 weitere Regeln für eine erfolgreiche Clean-Eating-Strategie findest im Theorie-Teil unseres Ernährungsplans.

Clean Eating ist eine Wohltat für Körper und Geist. Unser Ernährungsplan macht dir die Umsetzung leicht und liefert dir unter anderem 8 komplette Wochenpläne mit vitalstoffreichen, leckeren Gerichten. Also, am besten direkt runterladen und schmecken lassen!

