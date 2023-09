Damit du das volle Potenzial des Clean Eating ausschöpfen kannst, solltest du versuchen dich an einige Vorgaben zu halten. Da es sich beim Clean Eating um eine langfristige Ernährungsumstellung, und nicht um eine (ungesunde) Crash-Diät handelt, musst du dich nicht unter Stress setzen – Hauptsache du bleibst dran und gibst nicht auf. Fang lieber langsam an, bleibe dafür aber konsequent.

So solltest du unter anderem weißen Zucker vermeiden. Industrieller, raffinierter Zucker findet sich in fast jedem verarbeiteten Lebensmittel wieder und wird daher in viel zu hohen Mengen konsumiert. Er lässt deinen Blutzuckerspiegel schwanken, hat Unmengen an Kalorien, aber keine gesunden Nährstoffe. Stattdessen solltest du reichlich komplexe Kohlenhydrate, gesunde Fette und viel Wasser zu dir nehmen. 9 weitere Regeln für eine erfolgreiche Clean-Eating-Strategie findest im Theorie-Teil unseres Ernährungsplans.