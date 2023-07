Sicher hast du schon von der Low-Carb-Diät gehört. Dabei handelt sich weniger eine Diät als um eine langfristige, sehr effektive Ernährungsumstellung. Damit du herausfinden kannst, ob der Low-Carb-Ansatz auch in deinen Lifestyle passt, haben wir diesen 2-wöchigen Ernährungsplan speziell für dich konzipiert. Vom 17. bis zum 23. Juli 2023 erhältst du dieses Programm als Trainingsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 4,90 Euro statt 5,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Schlemme direkt los mit dem Low-Carb-Ernährungsplan!

Mit Low Carb verbrennst du effektiver Fett

Normalerweise lagert dein Körper die Energie, die er aus Zucker gewinnt, in den sogenannten Glykogenspeichern zwischen, bis er sie schließlich verbraucht. Bei Bewegungsmangel und hohen Zuckerkonsum wird jedoch zu wenig Zucker verbraucht, sodass dein Körper die Energie in Fett umwandelt und beispielsweise am Bauch oder den Oberschenkeln speichert.