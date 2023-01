So nimmst du mit dem Low-Carb-Schnupperplan ab

Ernährungsplan Low Carb zum Ausprobieren JETZT REDUZIERT! So nimmst du mit dem Low-Carb-Schnupperplan ab

Die Low-Carb-Diät gilt als erprobter Klassiker unter den Abnehm-Strategien. So erreichst auch du mit der Low Carb dein Wunschgewicht – diese Woche zum vergünstigten Preis!

Sicher hast du schon von der Low-Carb-Diät gehört. Dabei handelt sich weniger eine Diät als um eine langfristige, sehr effektive Ernährungsumstellung. Damit du herausfinden kannst, ob der Low-Carb-Ansatz auch in deinen Lifestyle passt, haben wir diesen 2-wöchigen Ernährungsplan speziell für dich konzipiert. Vom 2. bis zum 8. Januar 2023 erhältst du dieses Programm als Ernährungsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 5,00 Euro statt 5,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los mit der Low-Carb-Ernährung!

Hier kannst du den Ernährungsplan der Woche direkt herunterladen und mit der Low-Carb-Diät beginnen:

Der Schlüssel bei der Low-Carb-Diät liegt darin, dass sich dein Stoffwechsel umstellt, wenn du weniger Kohlenhydrate zu dir nimmst. Anstatt Zucker als Energie zu verwenden, greift dein Körper auf Fett und Fettreserven zurück. Dieser Modus deines Stoffwechsels hat zahlreiche positive Auswirkungen auf deinen Körper.

Mit Low Carb verbrennst du effektiver Fett

Normalerweise lagert dein Körper die Energie, die er aus Zucker gewinnt, in den sogenannten Glykogenspeichern zwischen, bis er sie schließlich verbraucht. Bei Bewegungsmangel und hohen Zuckerkonsum wird jedoch zu wenig Zucker verbraucht, sodass dein Körper die Energie in Fett umwandelt und beispielsweise am Bauch oder den Oberschenkeln speichert.

Reduzierst du hingegen die Kohlenhydrate, die du täglich zu dir nimmst, sind die Glykogenspeicher bald nahezu leer. Und genau dann greift das Prinzip der Low Carb-Diät: Dein Körper stellt den Stoffwechsel um und gewinnt seine Energie, die er sonst aus den Zuckerbausteinen oder aus den Speichern geholt hat, nun aus deinen Fettreserven. Überschüssiges Körperfett schwindet und Speckpolster haben so keine Chance mehr, sich festzusetzen.

Partnerangebot: Proteinpulver mit Collagen

Das neue Nahrungsergänzungsmittel "Triple Perform" stärkt durch den Einsatz des Proteins Collagen Sehnen und Muskeln von Sportlern. Eine gute Collagen-Versorgung kann die Leistungsfähigkeit steigern bei der Regeneration helfen. Hier "Triple Perform" ausprobieren.

Praktische Tipps für eine einfache Umsetzung

Deine Ernährung umzustellen kann im Alltag eine Herausforderung bedeuten. Darum haben wir zahlreiche praktische Tipps für dich gesammelt, mit denen es dir leichter fallen wird, weniger Kohlenhydrate und dafür mehr Eiweiß und Fett zu dir zu nehmen.

Unsere abwechslungsreichen und leckeren Rezepte sind zudem nicht nur einfach nachzukochen, du kannst sie auch prima für das Mittagessen vorbereiten. Somit steht deinem Low-Carb-Erfolg nichts mehr im Wege.

In unserem Ernährungsplan findest du 2 Wochenpläne mit cleveren Low-Carb-Rezepte und zahlreichen Tipps und Tricks rund um Low Carb. Probier's jetzt aus und teste die Low-Carb-Diät, du wirst merken, wie gut sie deinem Körper tut.

Dein Ernährungsplan Schnupper-Ernährungsplan Abnehmen mit Low Carb in 2 Wochen Ernährungsplan

15 clevere Low-Carb-Rezepte

Inklusive Nährstoffangaben

Vielfältige Snack-Ideen

22 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Schließen Schnupper-Ernährungsplan Abnehmen mit Low Carb in 2 Wochen Ernährungsplan

15 clevere Low-Carb-Rezepte

Inklusive Nährstoffangaben

Vielfältige Snack-Ideen

22 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Wenn du schon immer mal probieren wolltest, ob der Low-Carb-Ansatz etwas für dich ist, kannst du auf diesen 2-wöchigen Schnupper-Ernährungsplan zählen! Neben vielfältigen Snack-Ideen bieten wir dir 15 clevere Low-Carb-Rezepte zum Testen. Dabei ist Low-Carb keine einfache "Diät" – vielmehr ist es eine Ernährungsumstellung. Normalerweise gewinnt dein Körper Energie aus Zucker, den Kohlenhydraten. Da du bei den Low-Carb-Rezepten fast gänzlich auf diese verzichtest, stellt dein Stoffwechsel sich um und greift auf körpereigene Fette zurück – dadurch nimmst du ab. Damit du immer Bescheid weißt, sind die wichtigen Nährstoffe deiner Mahlzeiten jederzeit für dich einsehbar. Zum Abnehmen ist der Low-Carb-Ansatz eine beliebte Methode. Und neue Rezepte parat zu haben, ist immer gut – schau doch einfach, ob es dir schmeckt! mehr Infos alle Pläne 5,90 € nur 5,00 € Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de. Dein digitaler Ernährungscoach Erreiche dein Ernährungsziel jetzt noch effektiver 100% individualisiert auf Kalorien, Sport, Ernährungsweise, Allergien, Kochzeit

auf Kalorien, Sport, Ernährungsweise, Allergien, Kochzeit Volle Vielfalt dank 10.000+ Rezepte

dank 10.000+ Rezepte Erhalte deine Essvorlieben Kein Hungern, kein Verzicht

Kein Hungern, kein Verzicht 100% alltagstauglichdank smarter Zeitsparfunktionen ab 9,99 € im Monat Jetzt starten

Shrimp-Spieße mit Melone und Avocado Ein echter Geheimtipp unter "Höhlenmenschen": Dieses Paleo taugliche Rezepte eignet sich als Hauptgericht oder auch als leckere Vorspeise, dir Ihre Gäste begeistern wird Christian Verlag / Silvio Knezevic Shrimp-Spieße mit Melone und Avocado Zutaten für 8 Portion(en) 1 Schote Chili

1 Zehe Knoblauch

2 cm Ingwer

1 Bund Minze

250 ml Kokosmilch

5 EL Zitronensaft

1 EL Fischsauce

24 mittelgroße(s) Garnelen

1 mittelgroße(s) Avocado(s)

300 g Wassermelone

1 EL Kokosöl Zubereitung Für die Marinade die Chilischote waschen, putzen und in Ringe schneiden. Den Knoblauch abziehen, den Ingwer schälen und beides grob würfeln. Die Minze waschen, trockenschütteln und grob hacken. Dann alle Zutaten für die Marinade mithilfe einer Küchenmaschine oder eines Stabmixers pürieren. Die Garnelen mit der Marinade in einer Schüssel mischen und im Kühlschrank etwa 1 Stunde marinieren. Die Avocado halbieren und den Kern entfernen. Das Fruchtfleisch mit einem Esslöffel herausnehmen und in große Würfel schneiden. Die Wassermelone ebenfalls würfeln. Die marinierten Garnelen abwechselnd mit den Wassermelonen- und den Avocadowürfeln auf Spieße stecken. Das Kokosöl in einer Pfanne schmelzen lassen und die Spieße darin etwa 6-8 Minuten anbraten, dabei einmal wenden und noch heiß servieren. Kalorien (kcal): 221

Fett: 16g

Eiweiß: 13g

Kohlenhydrate: 6g

Wassermelonen-Granité Das Melonen-Granite ist im Sommer eine leckere Erfrischung und ein echter Hingucker auf der nächsten Party Shutterstock Wassermelonen-Granité Zutaten für 4 Portion(en) 600 g Wassermelone

60 g Puderzucker

1 EL Zitronensaft Zubereitung Das Fruchtfleisch der Melone in kleine Stücke schneiden und zusammen mit Puderzucker und Zitronensaft pürieren. Eine flache Auflaufform mit Puderzucker ausstreuen und das Melonenpüree etwa 1 cm hoch eingießen. Im Gefrierschrank etwa eine Stunde gefrieren lassen. 4 Gläser vorkühlen und mit dem gefrorenen Gratiné befüllen und servieren. Kalorien (kcal): 118

Fett: 0g

Eiweiß: 1g

Kohlenhydrate: 27g

Schnupper jetzt in die Low-Carb-Diät rein