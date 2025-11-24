Clever gekocht: Festtagsessen ohne Stress, das allen schmeckt

Die Feiertage sind für viele die schönste Zeit des Jahres, aber auch die stressigste, wenn es ums Essen geht. Denn am Festtisch kommen alle zusammen: die plötzlich vegetarische Tochter, der Onkel mit den hohen Cholesterinwerten, die neue Freundin des Bruders, die nur halal isst und natürlich die Fleischliebhaber, die nicht auf ihren Braten verzichten wollen. Da kann das Menü schnell zur Nervenprobe werden, wenn man es allen recht machen will, ohne den ganzen Tag in der Küche zu stehen.

Extralecker statt Extrawurst Mit Beyond Meat wird das Familienessen stressfrei und richtig lecker. Die pflanzenbasierten Fleischalternativen sind schnell zubereitet und bringen alle an einen Tisch. Die saftigen Beyond Burger, herzhaften Beyond Meatballs oder knusprigen Chicken-Style Tenders schmecken so authentisch, dass selbst überzeugte Fleischfans überrascht sind. Dabei sind sie rein pflanzlich, halal- und koscher, reich an Protein und frei von Cholesterin und damit die wohl einfachste Lösung für ein Festmenü, das wirklich alle essen.

Beyond Meat

Familiengerichte neu interpretiert Das Beste daran: Lieblingsgerichte müssen nicht neu erfunden werden. Einfach die Fleischkomponente durch Beyond Meat ersetzen und schon werden aus traditionellen Familienrezepten ebenso leckere fleischlose Varianten. Wie wäre es beispielsweise mit einem Beyond Burger mit Kürbis und Cranberry-Sauce, oder statt Würstchen und Kartoffelsalat mit einem knusprigen Brezelsalat mit Beyond Sausages? Auch Klassiker wie Geschnetzeltes oder Gulasch gelingen im Handumdrehen pflanzlich und schmecken so wie alle sie lieben.

So kann jeder am Tisch das Menü stressfrei und vor allem gemeinsam genießen – ganz gleich, ob vegan, flexitarisch oder überzeugter Fleischfan. Mit Beyond Meat wird jeder Feiertagstisch zu einem Ort, an dem wirklich alle zusammenkommen. Mehr Inspirationen findest du hier und die Beyond Meat Produkte im Supermarkt im Kühlregal und Tiefkühlbereich.

Rezept: Beyond Burger mit Cranberry-Sauce, Kürbis und Spinat Portionen: 4

Vorbereitungszeit: 15 min

Zubereitungszeit: 20 min Zutaten:

4 Beyond-Burger-Patties

4 Burger Brötchen

200 g Kürbis, in Scheiben geschnitten

100 g frischer Spinat

1 EL geräuchertes Paprikapulver

Natives Olivenöl

Salz, nach Geschmack

Schwarzer, frischer Pfeffer nach Geschmack

Cranberry-Sauce

200 g frische, gefrorene oder aus der Dose stammende Cranberries

100 g Zucker

100 ml Orangensaft Zubereitung:

1. Heize den Ofen auf 180 °C vor. Schneide den Kürbis in Scheiben. Beträufle die Scheiben mit Olivenöl und bestreue sie mit geräuchertem Paprikapulver, Salz und Pfeffer. Gib den Kürbis für 10 Minuten in den Ofen und wende ihn nach 5 Minuten.

2. Erhitze eine Pfanne bei mittlerer bis hoher Hitze, füge etwas natives Olivenöl hinzu und lege die Burger-Patties hinein. Brate sie 9 Minuten und wende sie regelmäßig.

3. Für die Cranberry-Sauce: Gib 100 g Zucker und den Orangensaft in einen Topf und bringe es zum Kochen. Rühre 200 g Cranberries ein und lasse die Mischung köcheln, bis die Beeren weich sind, aber noch ihre Form behalten (5 Minuten bei gefrorenen Cranberries, 10 Minuten bei frischen). Die Sauce wird beim Abkühlen dicker.

4. Baue den Burger zusammen: Verteile zuerst die Cranberry-Sauce auf der unteren Brötchenhälfte, dann den Burger-Patty, gefolgt vom Spinat und schließlich dem Kürbis, bevor du die obere Brötchenhälfte darauflegst.

5. Dekoriere den Teller mit ein paar Cranberries, Spinat und Kürbisscheiben.