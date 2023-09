In diesem Artikel: Kann ich gezielt am Bauch abnehmen?

Was muss ich essen, um einen flachen Bauch zu bekommen?

Was sind die besten Ernährungstipps für einen flachen Bauch?

Welche Lebensmittel sollte ich für einen flachen Bauch meiden?

Eine straffe, trainierte Körpermitte ist nicht nur ein echter Hingucker am Strand: Wenn du deinen Bauch flach hältst, profitierst du auch von gesundheitlichen Vorzügen. Starke Bauchmuskeln stärken und stabilisieren nämlich unter anderem deinen Rücken und beugen so Studien zufolge Rückenschmerzen vor. Zudem verbessert ein gezieltes Bauchtraining deine Körperhaltung.

Aber ein flacher Bauch entsteht nicht nur durch Muskeln, sondern vor allem durch weniger Fett. Wie du den Bauchspeck durch geschickte Wahl der Lebensmittel loswirst, sagen wir dir in diesem Artikel.

Kann ich gezielt am Bauch abnehmen? In dieser direkten Form leider nein. Punktuelles Abnehmen am Bauch funktioniert nicht, und Bauchmuskeltraining allein bringt im Kampf gegen hartnäckiges Bauchfett bedauerlicherweise auch recht wenig. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist, den Bauch durch gezielte Maßnahmen abzuflachen.

Zwar klappt das selektive Abnehmen an bestimmen Körperstellen wie dem Bauch nicht, aber: Gezielte Übungen machen es möglich, die darunter liegende Muskulatur zu straffen, wodurch du automatisch schlanker aussiehst.

Der beste Weg zu einem flachen Bauch ist ein professioneller Trainings- und Ernährungsplan wie dieser:

Viel wichtiger ist für die Reduktion des Bauchfetts aber regelmäßiges Ausdauertraining, um in Form zu kommen und ordentlich Fett zu verbrennen. Und das macht sich dann bald auch an den gewünschten Stellen bemerkbar. Auch wichtig: eine clevere Ernährung.

Was muss ich essen, um einen flachen Bauch zu bekommen? Die richtige Ernährung ist ein wichtiger Punkt auf dem Weg zu einem durchtrainierten, flachen Bauch. Denn du kannst so hart trainieren, wie du willst: Wenn deine Ernährung nicht auf dein Ziel abgestimmt ist, wirst du keine Erfolge sehen – vor allem nicht auf lange Sicht. Entscheidend ist hier nicht allein, wie viel du isst, beziehungsweise wie wenig. Der richtige Mix aus den richtigen Speisen und entscheidenden Nährstoffen bringt den Erfolg.

Mit dem Women's-Health-Ernährungscoaching ist die Ernährungsumstellung super easy, denn du kannst dir mit wenigen Klicks einen individuellen Ernährungsplan erstellen lassen. Egal, welches Ziel du verfolgst: Abnehmen, gesünder ernähren oder Muskelaufbau – wir haben den perfekten Plan.

Was sind die besten Ernährungstipps für einen flachen Bauch? Wir verraten dir die besten Ernährungstipps für einen schlanken Bauch und eine straffe Taille.

SeventyFour / Shutterstock.com Obst und Gemüse stellen die Basis einer gesunden Ernährung dar

1. Miste deinen Kühl- und Küchenschrank aus! Bevor es mit deinem Vorhaben für einen schlanken Bauch losgeht, mistest du zuerst deinen Kühl- und Küchenschrank erst einmal richtig aus. Verabschieden müssen sich daher:

Süßigkeiten

ungesunde Tiefkühlprodukte (außer TK-Rohgemüse)

Alkoholhaltige Getränke

Weißmehlprodukte, wie Kekse oder Toastbrot

fettige Wurst, wie Salami Und welche Lebensmittel solltest du dann in deinem Vorrats- und Kühlschrank bunkern? Diese 10 hier!

Wichtige Regel für folgende Einkäufe: Iss am besten immer so natürlich ("clean") wie möglich und verzichte auf industriell stark verarbeitete Nahrung, die Studien zufolge Feinde des flachen Bauches sind. Besonders in Fertigprodukten wie Saucen verstecken sich oft Zucker, Fett und Zusatzstoffe, mit denen du dir nur unnötige Kalorien auflädst und das Abnehmen torpedierst. Achte beim Kauf neuer Produkte auf Qualität und Frische. Statt billigem Speiseöl gönne dir doch mal ein gutes Raps- oder Olivenöl. Fleisch sollte nicht täglich auf dem Teller landen – aber wenn, dann sollte es Hähnchen oder Pute sein und am besten Bio-Qualität haben.

2. Langfristig abnehmen statt Crash-Diäten Extreme Diäten mit viel zu wenigen Kalorien pro Tag sind tabu, ebenso jede andere Art von radikaler Essensbeschränkung. Merke: Zum Abnehmen gehören Geduld und Durchhaltevermögen. Wenn du weniger isst, hat dein Körper weniger Energie zur Verfügung und versucht dieses Defizit auszugleichen. Weil die Muskulatur besonders viel Energie verbraucht, verlierst du bei einer Crash-Diät ohne Sport hauptsächlich Muskeln statt Fettpolster.

In Kombination mit Ausdauer- und Kraftsport wirst du schnell erste Erfolge sehen und schon bald einen flachen Bauch haben, daher ist Hungern absolut keine Option beim Abnehmen!

3. Schlanker Bauch mit gesunden Carbs statt Low Carb Die Low-Carb-Ernährung ist einer großen, neuen Studie gar nicht der alleinige Abnehm-Garant, für die sie jahrelang gehalten wurde. Laut den Wissenschaftler:innen war die Gewichtsabnahme der Proband:innen, die sich Low Carb ernährten, nicht signifikant größer als bei denjenigen, die auch reichlich gesunde (!) Kohlenhydrate konsumierten. Entscheidend ist die Qualität der Carbs.

Gesunde Kohlenhydrate sind zum Beispiel:

Vollkornbrot

Vollkornpasta

Naturreis

Kartoffeln und Süßkartoffeln

Haferflocken

Quinoa und anderes Pseudogetreide

Hülsenfrüchte (in Maßen, Blähbauch-Gefahr!)

Gemüse Beim Abnehmen zählt nun mal vor allem eines: die tägliche Kalorienbilanz. Nimmst du mehr Kalorien zu dir als du am Tag verbrennen kannst, nimmst du zwangsläufig zu. Wenn du weniger isst, beziehungsweise mehr verbrennst, nimmst du ab. Dabei ist egal, ob deine Kalorien aus Kohlenhydraten, Eiweiß oder Fett stammen. Deinen Kalorienbedarf kannst du hier berechnen lassen.

Es kann aber dennoch für dich persönlich sinnvoll sein, die Menge an Nudeln, Brot, Kartoffeln und anderen kohlenhydrat- und stärkehaltigen Lebensmitteln am Abend ein wenig einzuschränken. So gibst du deinem Körper Gelegenheit, in der Nacht Fettpolster ab- und nicht aufzubauen. Vor dem Sport geben komplexe Kohlenhydrate die nötige Power für das Workout. Und auch hinterher, also als Post-Workout-Mahlzeit, sind Carbs, wie Naturreis, eine gute Wahl.

4. Iss regelmäßig und oft eiweißreich

Eiweiß satt: Proteinreiche Lebensmittel sind echte Schlankmacher, denn die Aufspaltung der einzelnen Aminosäuren aus den Eiweißmolekülen ist für deinen Körper harte Arbeit, die nicht nur Energie, sondern auch Zeit kostet. Das hat gleich mehrere Vorteile: Eiweiß sättigt Studien zufolge langanhaltend und beugt Heißhungerattacken vor. Dadurch sparst du dir einige Zwischensnacks und damit auch Kalorien.

Eiweißreiche Mahlzeiten halten nämlich den Blutzuckerspiegel, da Eiweiß deinen Insulinspiegel nicht in die Höhe schießen lässt. Ein weiterer Pluspunkt, denn das Hormon Insulin kann deine Fettverbrennung regelrecht lahmlegen.

5. Regelmäßige Mahlzeiten helfen beim Abnehmen am Bauch Plane drei regelmäßige Hauptmahlzeiten am Tag ein. Den Hunger zwischendurch überbrückst du notfalls mit Snacks, wie Obst, Gemüsesticks oder einer Handvoll Nüsse (ungesalzen). Auch ein guter Tipp in Sachen Abnehmen: Hüttenkäse ist kalorienarm, eiweißreich und sättigt zwischendurch schnell. Du kannst ihn mit Beeren und Nüssen oder herzhaft mit Tomatenmark und Kräutern als Snack genießen.

Achte zudem auf die Energiedichte. Heißt: Iss große Portionen mit wenig Kalorien, wie etwa einen großen Salat. Wie wäre es zum Beispiel heute Abend mal mit diesem Hühnchen-Salat oder diesen kalorienarmen Salat-Wraps:

Thunfisch-Quark im Salatwrap Ein eiweißreicher Low-Carb-Wrap, den man wunderbar zwischendurch snacken oder als leichtes Abendessen genießen kann Anna Shepulova / Shutterstock.com Thunfisch-Quark im Salatwrap Zutaten für 1 Portion(en) 4 Blätter Romana-Salat

1 mittelgroße(s) Ei(er)

0.5 Dose Thunfisch im eigenen Saft

2 mittelgroße(s) Radieschen

2 EL Mais

2 EL Magerquark

1 Spritzer Zitronensaft

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer Zubereitung Salatblätter von den Romana-Salatherzen einzeln abzupfen, waschen, trocken tupfen, beiseite legen. Je nachdem wie groß die Salate sind, kann die Anzahl der Blätter pro Portion variieren. Schau einfach, wie viele du benötigst um die Masse aufzubrauchen - kalorientechnisch musst du dir beim Salat keine Gedanken machen. Ei hart kochen. Dann abkühlen lassen und in grobe Stücke würfeln. Während das Ei kocht: Thunfisch abtropfen lassen, Zwiebel fein hacken, Radieschen in kleine Stückchen schneiden und alles zusammen in eine Schüssel geben. Magerquark mit ein wenig Wasser glatt rühren, dann mit in die Schüssel geben. Auch das gehackte Ei kommt mit hinein. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken, wer mag gibt noch Kräuter (Dill, Petersilie, Basilikum etc.) hinzu, kein Muss. Thunfisch-Eier-Salat in die einzelnen Salatblätter füllen und wie einen kleinen Taco genießen. Kalorien (kcal): 260

Fett: 8 g

Eiweiß: 36 g

Kohlenhydrate: 13 g

6. Frühstücke deinen Bauch weg Das Frühstück sollte die nährstoffreichste Mahlzeit des Tages sein. Morgens kann der Körper Kohlenhydrate am besten verwerten, was zudem lange sättigt. Zum Abend hin wird's weniger. Das heißt: Das Mittagessen ist die zweitgrößte, das Abendessen die (in Kalorien gemessen) kleinste Mahlzeit des Tages. Wenn du dich an diese Regel hältst, wirst du wesentlich schneller und nachhaltiger abnehmen.

Ideen für ein gesundes Fitness-Frühstück:

Eier in jeder Form (Omelette, Rührei, Spiegelei)

Protein-Pancakes mit Obst

Magerquark / Skyr / Joghurt und Obst mit Haferflocken

Grüner Smoothie

Porridge

Vollkornbrot mit Käse, Geflügelaufschnitt & Co. Tipp: Porridge, Pancakes oder Quark kannst du mit Aromapulver zuckerfrei süßen. Einfach die Geschmacksrichtung – zum Beispiel Flav'n Tasty "Strawberry Cheesecake"– deiner Wahl unter Joghurt & Co. heben und genießen.

Du hast morgens keinen Hunger? Dann zwing dich nicht dazu, etwas zu essen. Die längere Essenspause zwischen Abendessen und erster Mahlzeit am nächsten Tag kann durchaus Vorteile habe und dir sogar zusätzlich beim Abnehmen helfen. Wie Intervallfasten genau funktioniert liest du hier.

Einen Intervallfasten-Ernährungsplan zum Abnehmen kannst du dir mit dem Women's-Health-Ernährungscoaching individuell erstellen lassen. Angepasst auf deinen Kalorienbedarf und deine Vorlieben.

7. Richtig essen vor und nach dem Training Auch beim Abnehmen darf während der sportlichen Aktivitäten keine Mangelversorgung entstehen. Iss 1 bis 2 Stunden vor und nach dem Training eine Kleinigkeit, zum Beispiel eine Banane, eine Schale Haferflocken oder ein paar Nüsse. Diese liefern deinem Körper Magnesium und verhindern Krämpfe.

Arx0nt / GettyImages Haferflocken als Pre-Workout-Snack sind eine gute Wahl

Versuche bis zu 60 Minuten nach dem Sport nichts zu essen – um den Nachbrenneffekt auszunutzen, denn der Stoffwechsel verbraucht sogar bis zu 48 Stunden nach einem Training zusätzliche Energie. Nach dem Workout gibt es dann eine gesunde Post-Workout-Mahlzeit.

Welche Lebensmittel sollte ich für einen flachen Bauch meiden? Dass du auf Industriezucker und Fast Food beim Abnehmen verzichten solltest, müssen wir sicherlich nicht noch mal betonen. Doch es gibt auch (eigentlich) gesunde Lebensmittel, die du nur in geringen Mengen essen solltest, wenn du einen schlanken Bauch haben willst: Hülsenfrüchte.

Eigentlich sollten Hülsenfrüchte regelmäßig auf deinem Teller landen, denn die enthaltenen Ballaststoffe kurbeln deine Verdauung an und die komplexen Carbs liefern langfristige Energie. Überdies hat diese Meta-Analyse gezeigt, dass eine ballaststoffreiche Ernährung das Risiko für verschiedene Krankheiten, wie Schlaganfälle und Diabetes Typ 2 verringern kann. Diese Lebensmittel enthalten besonders viele Ballaststoffe.

Das Problem: Wenn du ein Gericht mit einer großen Menge Linsen, Kichererbsen oder Bohnen isst, kann ein unangenehmer Blähbauch die Folge sein. Vor allem, wenn du es nicht gewohnt bist, ballaststoffreich zu essen. Daran solltest du deinen Magen-Darmtrakt nämlich schrittweise gewöhnen und immer viel Wasser zu den Mahlzeiten trinken. Auch diese Tipps zaubern den Blähbauch wieder flach.

Crunches allein zaubern keinen flachen Bauch, solange deine Ernährung nicht an dein Trainingsziel angepasst ist. Kitzele deine Bauchmuskeln mit einem moderaten Kaloriendefizit und einer eiweißreichen Ernährung heraus – und lass die Finger von Crash-Diäten! Mit unserem Ernährungscoaching kannst du dir ganz easy einen Food-Plan zusammenstellen lassen.

