Weihnachtsessen Fleisch, Fisch, vegetarisch: Leckere Ideen für dein Weihnachts-Menü

Egal mit wie vielen (oder wenigen) Leuten du dieses Jahr feierst: Weihnachten ist das Fest der Liebe und es ist der beste Beweis, dass diese bekanntlich durch den Magen geht. Es ist schließlich die Zeit von leckeren Braten, Knödeln und Co., denn (viel!) gutes Essen ist jetzt quasi Pflicht.

Okay, an Heiligabend geht es bei den meisten eher leger zur Sache, aber spätestens am ersten Weihnachtsfeiertag muss etwas Besonderes her. Ob Fleisch, Fisch, vegetarisch oder vegan ist dabei ganz egal. Hauptsache: lecker! Dafür haben wir hier ein paar richtig schöne Vorschläge für dich.

Wie kann ich stressfrei kochen an Weihnachten?

Ganz wichtig: Damit die Zubereitung des Weihnachtsessens nicht zum Stressprogramm wird, lohnt es sich, alles gut zu planen und die Aufgaben gut auf alle Familienmitglieder zu verteilen. Denn natürlich stehst du nicht allein in der Küche!

Also: Was lässt sich gut vorbereiten und von wem? Was muss wie lange kochen? Wann muss was in den Ofen? Außerdem solltest du früh genug anfangen und dir genug Zeit nehmen. Nichts ist schlimmer, als unter Stress zu schnippeln, zu kochen alles gleichzeitig machen zu müssen. Das endet doch nur in einem großen Chaos.

Dieses Jahr gehst du es ganz entspannt an – dank unserer Rezepte und Tipps. Checke zu Beginn die Zubereitungszeiten der einzelnen Speisen. Gerichte aus dem Ofen haben den Vorteil, dass du in dieser Zeit anderes vorbereiten oder dir selbst eine kleine Auszeit gönnen kannst. Du hast gar keine Lust groß zu kochen? Dann mach doch einfach Raclette zu Weihnachten, hier findest du leckere Rezept-Inspiration.

Die Frage aller Frage stellt sich aber schon jetzt: Was gibt es? Was schmeckt allen? Lieber traditionell oder darf es dieses Jahr etwas ausgefallener sein? Immerhin wollt ihr eure Lieben verzaubern, so dass sie über dieses Weihnachtsmenü allen Kummer des vergangenen Jahres vergessen.

1. Rezepte fürs Weihnachtsessen mit Fleisch

Ente und Gans sind – zumindest für Fleischesser – wohl das klassische Weihnachtsgericht schlechthin. Rotkohl und Knödel dürfen natürlich nicht fehlen. In Sachen Fleisch gibt es jedoch eine ganze Menge Alternativen, die dem Klassiker locker das Wasser reichen können.

Die kalorienarme Alternative ist der Putenbraten. Ente und vor allem Gans sind nämlich ziemlich fettig. Dem Geschmack kommt das natürlich zugute, jedoch fühlst du dich danach häufig unangenehm aufgebläht und vollgestopft. Mit einer mageren Pute gehört das der Vergangenheit an. Für das gewisse Etwas kannst du das Geflügel mit Gemüse füllen und mit aromatischen Kräutern marinieren.

Auch rotes Fleisch ist ein tolles Highlight auf der Weihnachtstafel. Wie wäre es zum Beispiel mit einem edlen Rinderbraten? Der schmort in Wein, Fond und weihnachtlichen Gewürzen am besten einige Stunden bei niedriger Temperatur, so dass er beim Essen im Mund zerfällt.

Rezept-Idee: Roastbeef mit Orangen-Cranberry-Sauce

Winterlich-deftig sind außerdem Wildgerichte. Die landen bestimmt nicht alle Tage bei dir auf den Tellern. Reh ist äußerst zart im Geschmack, sehr fettarm und auch geschmacklich eine richtig gute Wahl. An die Zubereitung kannst du dich bedenkenlos wagen. Für den großen Festtagsbraten eignen sich sowohl Rehrücken als auch die Schulter.

Tipp: Um Fleischgerichten ein bisschen Pep zu verpassen, darfst du bei der Soße ruhig experimentierfreudig sein und mit weihnachtlichen Gewürzen den Gaumen deiner Gäste verwöhnen.

2. Weihnachtliche Rezepte mit Fisch

Ein edles Weihnachtsmenü lässt sich auch mit Fisch zubereiten und ist ideal für Pescetarier (Fischesser, die auf Fleisch verzichten). Meist liegt diese leichtere Variante nicht ganz so schwer im Magen und ist deshalb zwischen den Festtagen eine richtig gute Wahl.

Klassisch kommt bei vielen ein Weihnachtskarpfen auf den Tisch. Daneben sind Forelle, Dorade oder Lachs gern gesehene Kandidaten, die sich vielseitig zubereiten lassen. Geräuchert, gebeizt oder kurz gebraten, alles ist hier möglich. Auch eine ganze Lachsseite passt perfekt auf die festliche Tafel. Mit einer Kruste oder einer Marinade aus Kräutern und Gewürzen sorgen sie für einen geschmacklichen Wow-Effekt.

Zubereiten kannst du das große Stück Fisch bei niedriger Temperatur im Ofen. So gart er langsam und kommt saftig auf die Teller. Einen ganzen Fisch kannst du natürlich auch in eine schöne Salzkruste packen.

Rezept-Idee: Gebackener Lachs an Meerrettich-Risotto

Es darf dieses Jahr etwas anderes sein? Dann landest du auch mit Zander, Kabeljau oder Steinbeißer einen guten Fang. Auch hier kannst du mit einer ausgefallenen Soße experimentieren. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Champagnerschaum, einer Dill-Sauce-Hollandaise oder einer würzig-süßen Honig-Senf-Sauce?

3. Vegetarische Weihnachtsgerichte

Nur weil das Weihnachtsessen ohne Fleisch auskommt, heißt das noch lange nicht, dass es weniger lecker ist. Vegetarisch bedeutet nämlich schon lange nicht mehr, nur Beilagen zu futtern.

Aufläufe, Quiches, gratiniertes Gemüses oder herzhafte Crêpes kommen alle ohne Fleisch aus und schmecken zudem fantastisch. Die unscheinbare Kartoffel ist dabei besonders wandelbar und passt zum Beispiel als Knödel perfekt zu einem Pilzragout oder als Kartoffel-Püree zu glaciertem Gemüse. Auch Süßkartoffeln sind eine gute Wahl.

Rezept-Idee: Saftiger Nussbraten mit Süßkartoffelpüree

Käse-Fans können sich beim vegetarischen Menü richtig austoben. Schafs- und Ziegenkäse eignen sich nämlich wunderbar für ein Gratin. Auch in Füllungen von Ravioli oder Tartes sorgen sie für den extra Kick, eben diese ganz besondere Note, die an Weihnachten nicht fehlen darf. In den siebten Käse-Himmel versetzt du deine Gäste mit einem cremigen Käse-Fondue, in das Brot und Obst getunkt wird.

4. Vegane Rezepte fürs Weihnachtsessen

Über veganes Essen rümpft deine Familie noch die Nase? Überzeuge sie dieses Jahr vom Gegenteil. Auch ohne das Mitmischen tierischer Produkte kannst du das Weihnachtsessen so zelebrieren, wie es sich gehört. Dass hier etwas fehlt, wird niemand bemängeln.

Rezept-Idee: Süßkartoffel-Strudel

Beim veganen Festtagsmenü wird das Gemüse richtig schön rausgeputzt und damit zu einem echten Highlight. Dafür wird es zum Beispiel mit Honig oder Balsamico glaciert oder mit einer Olivenöl-Zitronen Marinade verfeinert. Das Wichtigste sind hier lediglich die richtigen Gewürze. Selbst den klassischen Weihnachtsbraten gibt es mit Hilfe von Nüssen in einer veganen Variante.

An Weihnachten darfst du es kulinarisch so richtig krachen lassen. Fehlt eigentlich nur noch das passende Dessert zu unseren herzhaften Weihnachtsrezepten: Wie wäre es zum Beispiel mit einem Bratapfel-Tiramisu im Glas oder einer Spekulatius Mousse au Chocolat? Frohes Fest und guten Appetit!