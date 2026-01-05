Mandeln für Fitness und Balance

Das neue Jahr ist der perfekte Moment für einen bewussten Neustart: mehr Energie, mehr Balance, mehr Du. Gerade Frauen wissen, wie wichtig es ist, Körper, Geist und Alltag in Einklang zu bringen. Smarte Ernährung spielt dabei eine Schlüsselrolle – und genau hier entfalten Mandeln ihre besondere Kraft. Sie sind klein, vielseitig und liefern genau das, was ein aktiver, selbstbestimmter Lebensstil braucht: natürliche Energie, wertvolle Nährstoffe und Genuss ohne Kompromisse. Mandeln sind ein kraftvoller Snack, der nicht nur die Fitness unterstützen kann, sondern auch das Herz, den Stoffwechsel und die allgemeine Gesundheit.

Mandeln für mehr Fitness und Wohlgefühl Ein kürzlich veröffentlichtes wissenschaftliches Konsenspapier brachte elf weltweit anerkannte Gesundheitsexperten zusammen, um jahrzehntelange Forschung zu überprüfen. Eine der wichtigsten Erkenntnisse: Der regelmäßige Verzehr von Mandeln kann das LDL-Cholesterin (das sogenannte „schlechte Cholesterin“) senken und den diastolischen Blutdruck leicht reduzieren – zwei entscheidende Faktoren für eine gesunde Herz-Kreislauf-Balance. Gerade für Frauen, die langfristig auf ihre Herzgesundheit achten möchten, ist das ein starkes Argument für den täglichen Mandel-Moment.

Almond Board of California Bunt, frisch, nahrhaft: Diese Bowl zeigt, wie attraktiv gesunde Ernährung heute sein kann – mit frischen Früchten und einer Extra-Portion Mandeln.



Nährstoff-Boost für starke Frauenkörper Mandeln sind echte Allrounder unter den Power-Snacks: Sie liefern hochwertiges pflanzliches Protein, ungesättigte Fettsäuren und antioxidatives Vitamin E – alles Nährstoffe, die die Erholungsphase nach dem Training unterstützen sowie Regeneration, Zellschutz und Leistungsfähigkeit fördern können.

Eine Portion von etwa 30 Gramm versorgt Dich mit rund:

6 g pflanzlichem Protein – wichtig für Muskeln, Bindegewebe und Sättigung

– wichtig für Muskeln, Bindegewebe und Sättigung 4 g Ballaststoffen – gut für Verdauung und Blutzuckerbalance

– gut für Verdauung und Blutzuckerbalance 81 mg Magnesium – unterstützt Muskeln, Nerven und Stressresistenz

– unterstützt Muskeln, Nerven und Stressresistenz 220 mg Kalium – wichtig für Herz und Wasserhaushalt

– wichtig für Herz und Wasserhaushalt 7,7 mg Vitamin E – schützt deine Zellen vor oxidativem Stress Gerade in Phasen hoher Belastung – Job, Training, Zyklus, Schlafmangel – geben Mandeln deinem Körper genau das, was er braucht, um in Balance zu bleiben.

Almond Board of California Brainfood im Business-Alltag: Mandeln sind der ideale Snack für die Pause im Office.

Sanfte Power für Training, Alltag & Regeneration Nicht nur Leistungssportlerinnen profitieren von Mandeln. Studien zeigen: Auch Frauen, die ein- bis zweimal pro Woche trainieren, klagten nach dem Genuss von Mandeln weniger über Müdigkeit und Anspannung, konnten mehr Kraft in Beinen und unterem Rücken aufbauen und litten weniger unter Muskelschäden während des ersten Erholungstags. Die natürliche Kombination aus Eiweiß, Mineralstoffen und gesunden Fetten unterstützt die Erholung spürbar. Ob nach dem Workout, zwischen zwei Calls oder als bewusster Nachmittagssnack – Mandeln liefern Energie genau dann, wenn Du sie brauchst.

„Unsere Studie legt nahe, dass gelegentlichen Sporttreibenden empfohlen werden kann, Mandeln als bevorzugten Snack zu wählen, um die Fitness-Erholung nach intensiver Belastung zu unterstützen.“

Dr. Oliver C. Witard, Senior Lecturer in Exercise Metabolism and Nutrition am King’s College London

Almond Board of California Workout erledigt, Energie nachgeladen: Mandeln sind der perfekte Regenerations-Snack für aktive Menschen.

