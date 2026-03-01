Gewinne einen Remington AIRvive 2-in-1 Airstyler – Schluss mit Frizz-Frust!

Schluss mit widerspenstigem Haar und Hitzeschäden! Der Remington AIRvive 2-in-1 Airstyler revolutioniert das Haarstyling mit innovativer Ionic Air-Technologie und wärmeaktivierten Mikrowirkstoffen mit Anti-Frizz-Formel. Das Ergebnis: Salon-glattes Haar ohne Ziepen und Hängenbleiben.

Zwei Modi für perfektes Styling:

Im Wet Mode sorgen niedrige Temperaturen und warmer Luftstrom dafür, dass Sie Ihr Haar direkt nach dem Waschen stylen können, ohne es vorher komplett trocknen zu müssen. Das Haar behält seine natürliche Feuchtigkeit und bleibt bis zu 24 Stunden geschmeidig.

Im Finishing Mode wird der Airstyler zum klassischen Haarglätter – ideal für seidig-glattes Haar ohne statische Aufladung.

Die ultra-glatte Keramikbeschichtung der 35 mm breiten, federnd gelagerten Stylingplatten gleitet mühelos durchs Haar. Das aktiv gekühlte Gehäuse, schnelles Aufheizen, LED-Anzeige, automatische Sicherheitsabschaltung und das extralange 3-Meter-Kabel machen den AIRvive zum perfekten Begleiter. Hitzebeständige Stylingmatte inklusive.

