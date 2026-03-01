Anmelden
Gewinne einen Remington AIRvive 2-in-1 Airstyler – Schluss mit Frizz-Frust!

Seidig-glattes Haar
Gewinne einen Remington AIRvive 2-in-1 Airstyler – Schluss mit Frizz-Frust!

Glattes Haar ohne Frizz und Hitzestress? Der Remington AIRvive 2-in-1 Airstyler sorgt für ein Styling wie vom Profi
ArtikeldatumZuletzt aktualisiert am 01.03.2026
Remington AIRvive 2-in-1 Airstyler
Foto: Remington

Schluss mit widerspenstigem Haar und Hitzeschäden! Der Remington AIRvive 2-in-1 Airstyler revolutioniert das Haarstyling mit innovativer Ionic Air-Technologie und wärmeaktivierten Mikrowirkstoffen mit Anti-Frizz-Formel. Das Ergebnis: Salon-glattes Haar ohne Ziepen und Hängenbleiben.

Zwei Modi für perfektes Styling:

Im Wet Mode sorgen niedrige Temperaturen und warmer Luftstrom dafür, dass Sie Ihr Haar direkt nach dem Waschen stylen können, ohne es vorher komplett trocknen zu müssen. Das Haar behält seine natürliche Feuchtigkeit und bleibt bis zu 24 Stunden geschmeidig.

Im Finishing Mode wird der Airstyler zum klassischen Haarglätter – ideal für seidig-glattes Haar ohne statische Aufladung.

Die ultra-glatte Keramikbeschichtung der 35 mm breiten, federnd gelagerten Stylingplatten gleitet mühelos durchs Haar. Das aktiv gekühlte Gehäuse, schnelles Aufheizen, LED-Anzeige, automatische Sicherheitsabschaltung und das extralange 3-Meter-Kabel machen den AIRvive zum perfekten Begleiter. Hitzebeständige Stylingmatte inklusive.

Remington AIRvive 2-in-1 Airstyler
Remington

Wir verlosen 2x den Remington AIRvive 2-in-1 Airstyler im Gesamtwert von ca. 300 Euro

Was du dafür tun musst? Einfach das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 01.04.2026, um 00:00 Uhr.