Deals
Gewinnspiele

🍂 Großes Gewinnspiel: Gewinne 2× 250 € in bar!

Mach mit beim großen Gewinnspiel
🌞 Sommer vorbei – deine Gewinnchance bleibt: Gewinne 2× 250 €!

Mach mit und sichere dir die Chance auf 2× 250 € Bargeld – dein Extra-Budget für den Herbst.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.09.2025
Als Favorit speichern
Piggy bank and falling European Union currency
Foto: Moment RF

Der Sommer ist vorbei – aber deine Chance auf einen tollen Gewinn bleibt!

Mach mit und sichere dir die Chance auf 2× 250 € Bargeld – dein Extra-Budget für alles, was dir wichtig ist.

Ob für neue Outfits, ein besonderes Erlebnis mit deinen Liebsten oder einfach einen kleinen Wunsch zwischendurch – wie du den Gewinn nutzt, entscheidest du ganz allein.

Mitmachen und 2 x 250 € Bargeld gewinnen

Was du dafür tun musst? Einfach die Gewinnspielfrage unten beantworten und die weiteren Felder im Teilnahmeformular ausfüllen.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Das Gewinnspiel findet auf den Internetauftritten menshealth.de, womenshealth.de und runnersworld.de statt. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmenden verlost.

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 26. September 2025 um 12:00 Uhr.