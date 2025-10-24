Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Jetzt abnehmen!
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Deals
Gewinnspiele

🍂 Cash für deinen Herbst: Gewinne 2× 250 €!

Mach mit beim großen Gewinnspiel
🍂 Cash für deinen Herbst: Gewinne 2× 250 €!

Regelmäßig abräumen: Jetzt heißt es mitmachen und tolle Preise gewinnen!
ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.10.2025
Als Favorit speichern
Piggy bank and falling European Union currency
Foto: Moment RF

Wir verlosen 2× 250 € in bar – perfekt, um dir in der gemütlichsten Jahreszeit etwas Schönes zu gönnen.

Vielleicht willst du dein Fitness-Outfit upgraden, ein Spa-Wochenende planen oder dir einfach ein bisschen Me-Time schenken – du entscheidest, wofür du dein Extra-Budget nutzt.

Mitmachen und 2 x 250 € Bargeld gewinnen

Was du dafür tun musst? Einfach die Gewinnspielfrage unten beantworten und die weiteren Felder im Teilnahmeformular ausfüllen.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Das Gewinnspiel findet auf den Internetauftritten menshealth.de, womenshealth.de und runnersworld.de statt. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmenden verlost.

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 07. November 2025 um 12:00 Uhr.