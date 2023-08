HPV geht uns alle etwas an: 10 Fakten über Humanen Papillomviren

Wissen ist Macht oder in diesem Fall Gesundheit: „85 % - 90 % aller Menschen infizieren sich in ihrem Leben einmal mit HPV und gerade deshalb sollte das Thema viel viel viel weiter verbreitet sein“, sagt Collien Ulmen-Fernandes, die sich gemeinsam mit der Initiative „ENTSCHIEDEN. Gegen Krebs.“ öffentlich für mehr Awareness rund um Humane Papillomviren einsetzt.

„Durch Gespräche im Bekanntenkreis habe ich festgestellt, dass es so ziemlich gar kein Bewusstsein für das Thema HPV gibt, und dafür, dass es eine Impfung gibt“, so die Moderatorin und Schauspielerin. Und sie hat recht: Wer zur gynäkologischen Untersuchung geht, kennt den PAP-Abstrich – aber solange nichts auffällig ist, weiß kaum eine:r Bescheid, was die Zelluntersuchung eigentlich genau aussagt. Mittels eines PAP-Abstrichs können Zellveränderungen und damit eventuell einhergehende Krebsvorstufen bzw. Krebserkrankungen am Gebärmutterhals diagnostiziert werden.