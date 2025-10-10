🍂 Großes Herbst-Gewinnspiel: Gewinne 2× 250 € in bar!

Anmelden
Mach mit beim großen Gewinnspiel
Regelmäßig abräumen: Jetzt heißt es mitmachen und tolle Preise gewinnen
ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.10.2025
Piggy bank and falling European Union currency
Der Herbst ist da – und mit ihm deine Chance auf einen tollen Gewinn! Mach jetzt mit beim großen Women's Health Herbst-Gewinnspiel und sichere dir die Möglichkeit auf 2× 250 € Bargeld – dein Extra-Budget für die neue Jahreszeit.

Ob für frische Herbst-Looks, ein besonderes Erlebnis mit Freundinnen oder einen kleinen Wunsch zwischendurch – du entscheidest, wofür du den Gewinn nutzt!

Mitmachen und 2 x 250 € Bargeld gewinnen

Was du dafür tun musst? Einfach die Gewinnspielfrage unten beantworten und die weiteren Felder im Teilnahmeformular ausfüllen.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Das Gewinnspiel findet auf den Internetauftritten menshealth.de, womenshealth.de und runnersworld.de statt. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmenden verlost.

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 24. Oktober 2025 um 12:00 Uhr.