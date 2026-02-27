Anmelden
Deals
Gewinnspiele

Jetzt mitmachen und 2 × 250 € gewinnen | Women's Health

Women's Health Gewinnspiel
Jetzt mitmachen und 2 × 250 € gewinnen

Regelmäßig abräumen: Jetzt heißt es mitmachen und tolle Preise gewinnen!
ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.02.2026
Als Favorit speichern
Gewinne 250 Euro
Foto: GettyImages / Igor Paszkiewicz

Mehr Sonne, mehr Energie, mehr Lust auf Bewegung – jetzt ist genau der richtige Moment für neue Ziele und starke Pläne.

Ob du dein Training im Gym aufs nächste Level bringst, dir ein neues Set Activewear gönnst oder in smartes Equipment für dein Home-Workout investierst: Mit 250 Euro extra bekommen deine Frühlingspläne den richtigen Push.

Mitmachen und 2 x 250 € Bargeld gewinnen

Was du dafür tun musst? Einfach die Gewinnspielfrage unten beantworten und die weiteren Felder im Teilnahmeformular ausfüllen.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Das Gewinnspiel findet auf den Internetauftritten menshealth.de, womenshealth.de und runnersworld.de statt. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmenden verlost.

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 27.03.2026 um 12:00 Uhr.