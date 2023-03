4 Ausflüge, ein Ziel: Diese Ideen laden zur Entschleunigung ein

Jedes Jahr aufs Neue stellen wir uns die Frage: Wo geht es dieses Jahr in den Urlaub? Welcher Kurztrip ist geplant? Bilder auf Social Media von weißen Stränden, traumhaften Häusern mit eigenem Pool, atemberaubenden Aussichten oder hübschen Restaurants können einen sehr schnell unter Druck setzen. Geht es dir ähnlich? Wenn man die unendlichen Möglichkeiten sieht und das Gefühl hat, man müsste mit seinem nächsten Reiseziel jemandem etwas beweisen? Damit ist spätestens jetzt Schluss: Urlaub sollte zum Genießen sein, er soll Spaß machen und uns Energie schenken.

Wir haben vier Urlaubsideen herausgesucht, die beim Durchatmen helfen. Das Schöne? Alle Destinationen findest du in Deutschland – besser gesagt in einem ganz bestimmten Bundesland: Thüringen. Das Besondere? Hier kannst du mit der Natur noch ganz allein sein. Thüringens weitläufige Wälder und Flusslandschaften bieten echte Entschleunigung, fernab von touristischen Hotspots. Die traumhafte Natur gehört ganz dir – quasi ein Date mit der Natur.

1. Dem Körper beim Waldbaden etwas Gutes tun

Wer kennt es nicht, das Bedürfnis nach einer Auszeit? Einfach mal die Stopp-Taste drücken und dem Hamsterrad des Alltags entfliehen. Die gute Nachricht: Es braucht dafür weder ein Sabbatical noch eine Fernreise. Wer Entspannung und Erholung sucht, findet sie mitten in Deutschland, genauer gesagt im Thüringer Wald. Das Mittelgebirge ist genau die richtige Landschaft, um im Grünen seine Gedanken zu sortieren und sich wieder auf sich selbst zu besinnen. Unsere Empfehlung: Waldbaden. Das bedeutet, sinnbildlich ein „Bad“ in der Atmosphäre des Waldes zu nehmen. Geh doch zu dieser Jahreszeit mal aufmerksam durch den Wald – die frische Waldluft und das sanfte Rauschen der Bäume lassen dich den Alltag vergessen. Achtsames und ruhiges Atmen ist der Kern des Waldbadens, auch Shinrin Yoku genannt.

Der Wald ist ein jahrtausendealter Kraftort, der es schafft, uns Ruhe und Entspannung zu geben. Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben bewiesen, dass sich Waldbaden positiv auf unsere Atemwege, das Herz-Kreislaufsystem, das Hormonsystem und auf die Psyche des Menschen auswirken kann. Dafür sind sogenannte Terpene verantwortlich – das sind Pflanzenduftstoffe, die von Bäumen ausgesondert werden. Die Farbe Grün sorgt darüber hinaus automatisch für Entspannung.

In den Wäldern Thüringens findest du diese Ruhe und Entspannung. Auf den Anhöhen des Thüringer Waldes ist die nächste Zivilisation manchmal so weit weg, dass man sie nicht mehr sehen, geschweige denn hören kann.

2. Lass dich treiben: Im Hausboot auf dem See schlafen

Was gibt es Schöneres, als auf einem Hausboot die Natur zu genießen, ein Buch zu lesen oder den Sonnenuntergang zu beobachten? In Thüringen hast du gleich zwei Möglichkeiten, die Ruhe auf dem Wasser zu genießen.

Seit 2020 gibt es ein neues Angebot auf dem Hohenwarte-Stausee: Rollyboot-Hohenwarte. Frühstück auf dem Stausee, ein Glas Wein unter freiem Sternenhimmel oder auch Yoga auf dem Sonnendeck – das Rollyboot verspricht besondere Erlebnisse in einer tollen Umgebung. Nicht umsonst haben die Thüringer diesem Landstrich einen liebevollen Beinamen verliehen: Sie nennen es ihr „Thüringer Meer“. Tatsächlich gleicht der Anblick der weiten, von tiefen Wäldern umrahmten Wasserflächen einer skandinavischen Fjordlandschaft. Europas größtes zusammenhängendes Stauseegebiet liegt im Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale. Das Beste? Dank des 15 PS Motors brauchst du auf den Hausbooten keinen Bootsführerschein. Urlaub auf dem Hausboot kann so einfach sein.

Auf der Bleilochtalsperre bei Saalburg-Ebersdorf kannst du die Ruhe auf einem Treibhouse genießen. Diese extravagante Ferienwohnung auf dem Wasser bietet ein unvergessliches Erlebnis für dich und deine Freunde oder Familie. Von der voll ausgestatteten Küche über den Loungebereich bis hin zum Sonnendeck ist alles auf das eigene Wohlbefinden und Entspannung ausgelegt.

3. Die Ruhe beim Wandern genießen

Ob im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – es gibt so einige Wanderwege in Thüringen, die zu stillen Bergwäldern, weiten Gipfeln und unerwarteten Aussichten führen.

Im Frühling kannst du unter anderem die Waldwiesenblüte im UNESCO-Biosphärenreservat Thüringer Wald besuchen. Diese Wandertour empfiehlt sich besonders in den Monaten Mai bis Juni, wenn die Wiesen voll mit farbenreichen Blüten geschmückt sind. Im Sommer lädt der Hohenwarte Stausee Weg entlang der Steilhänge der Saale mit wunderschönen Aussichten auf malerische Flusslandschaften ein.

Im Herbst gibt es im Naturpark Thüringer Wald ein echtes Farberlebnis. Der Panoramaweg Schwarzatal birgt alles, was das Wanderherz begehrt: von unberührter Natur, über Stauseen zu Burgen und Schlössern. Im Winter überzeugt das Bundesland mit eisiger Schönheit im Naturpark Thüringer Wald. Die Rundwandertour zur Werraquelle führt durch die verschiedenen Wälder des Kurortes und lockt mit einer gemütlichen Hütten-Einkehr.

4. Yoga und Natur pur: Unterkünfte zum Abschalten

Wenn du es dir für ein paar Tage in einem kleinen Häuschen oder einer Ferienwohnung gemütlichen machen möchtest, bist du in der Thüringer Natur genau richtig: Auf dem Tagesprogramm steht nur entspannen, Yoga und die Umgebung bewundern – was gibt es Besseres?

Urlaub in einem Haus am See? Dann findest du bei MANOAH die passende Unterkunft. Oder doch lieber in einem Tiny House übernachten? Die Häuser von Wiesenglück überzeugen mit moderner Architektur in entschleunigender Umgebung. Wenn es doch etwas luxuriöser sein darf, findest du in den Hainichhöfe Premiumchalets, direkt neben dem Nationalpark Hainich den passenden Ort zum Runterkommen. Die Chalets sind eingebettet in wunderbarer Natur, idyllisch auf einer kleinen Anhöhe nur wenige Meter von den beeindruckenden Buchenwäldern entfernt.