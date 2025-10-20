Das ROADBIKE Rennradcamp für Frauen 2026

Das beliebte Frauen-Rennradcamp von MyCyclingCamp, ROADBIKE und Women's Health geht 2026 in die nächste Runde! Eine Woche lang erlebst du Rennrad-Feeling pur – gemeinsam mit gleichgesinnten Frauen, erfahrenen Coaches und umgeben von wunderschöner Natur.

Women Only Rennradcamp 2026 in Andalusien Wenn du Lust hast, über dich hinauszuwachsen – sportlich und persönlich – und dabei Teil einer starken, unterstützenden Gemeinschaft sein möchtest, dann ist dieses Camp für dich gemacht.

👉 Das Women Only Rennradcamp von MyCyclingCamp, ROADBIKE und Women's Health findet vom 25. April bis 2. Mai 2026 in Andalusien statt.

Spare bis zu 500 € mit unserem Frühbucherpreis! Sichere dir jetzt deinen Platz im Camp und profitiere von unserer Bestpreis-Garantie:

1.647 € – Super Early Bird bis 31.10.2025 (inkl. 500 € Rabatt)

1.897 € – Early Bird bis 31.12.2025 (inkl. 250 € Rabatt)

2.147 € – Regulärer Preis ab 01.01.2026 Je früher du buchst, desto mehr sparst du – und sicherst dir deinen Platz im MyCyclingCamp. Bestpreis-Garantie: Dieser Preis ist der niedrigste verfügbare Preis. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, Gutscheinen oder Rabatten.

Deine Benefits im Überblick Das Camp richtet sich an alle Frauen, die ihre Leidenschaft fürs Rennradfahren vertiefen wollen – unabhängig von Alter, Erfahrung oder Leistungsniveau. In kleinen, leistungsgerechten Gruppen trainierst du unter Anleitung erfahrener Trainerinnen und Guides, bekommst wertvolle Tipps zu Fahrtechnik, Training und Bikehandling und erlebst die andalusische Küstenlandschaft auf zwei Rädern.

Nach den Touren warten Entspannung, Sonne, Strand und gutes Essen – und natürlich jede Menge gemeinsamer Spaß und Motivation!

Im Detail erwarten dich diese Highlights ✨ 7 Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel Valentin Novo Sancti Petri – inklusive Getränkepaket zu den Mahlzeiten und reichhaltigem Buffet zum Frühstück & Abendessen.

Valentin Novo Sancti Petri – inklusive Getränkepaket zu den Mahlzeiten und reichhaltigem Buffet zum Frühstück & Abendessen. 🚴‍♀️ 5 geführte Ausfahrten in leistungsgerechten Gruppen – mit professionellen Guides, Technik-Tipps und jeder Menge Motivation.

in leistungsgerechten Gruppen – mit professionellen Guides, Technik-Tipps und jeder Menge Motivation. 🥗 Rundum versorgt – Vom gesunden Rückkehrerbuffet bis zur eigenen Trinkflasche: Für Erholung und Energie ist jederzeit gesorgt.

– Vom gesunden Rückkehrerbuffet bis zur eigenen Trinkflasche: Für Erholung und Energie ist jederzeit gesorgt. 🧘‍♀️ Workshops & Kurse – von Yoga über Mobility bis hin zu spannenden Vorträgen rund ums Thema Training, Ernährung und Bikepflege.

– von Yoga über Mobility bis hin zu spannenden Vorträgen rund ums Thema Training, Ernährung und Bikepflege. 🎉 Community & Spaß garantiert – Willkommensevent, Goodie-Bag, MyCyclingCamp-Trikot, ROADBIKE-Magazin und legendäre Abschlussparty inklusive! 👉 Jetzt Platz sichern und hier direkt buchen!