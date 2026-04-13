Iberostar Beachfront Resorts Wellbeing Programm: Urlaub neu erleben

Wellbeing ist mehr als ein Trend – es ist zu einem Lebensstil geworden. Und genau hier setzt das Wellbeing-Programm von Iberostar Beachfront Resorts und Men’s Health Spanien an: ein neues Konzept, das Urlaub nicht als Pause vom Alltag versteht, sondern als ganzheitliches Erlebnis und als Startpunkt für Routinen, die du mit nach Hause nehmen kannst.

Ein Urlaub, der dir gut tut – von innen heraus Die Expert:innen haben ein Programm entwickelt, das Körper und Geist gleichermaßen anspricht und Methoden vermittelt, die sich später leicht im Alltag weiterführen lassen. Die Idee dahinter: Urlaub wird nicht zur Pause vom Leben, sondern zur Kombination von Erholung, Aktivität und Achtsamkeit. Ein Ort, an dem du dich wieder mit dem eigenen Körper verbindest, positive Routinen entdeckst und deine ideale Balance findest.

Trainings, Ernährung und Regeneration so ineinander verzahnt, dass sie sich anfühlen wie ein einziger, fließender Prozess. Kein „Heute trainiere ich – morgen esse ich gut – übermorgen ruhe ich mich aus“, sondern ein nahtlos ineinander übergehender Dreiklang, der Deinen nächsten Urlaub zu einer echten Wohlfühl-Erfahrung macht.

Iberostar Beachfront Resorts Der perfekte Rahmen für einen traumhaften Urlaub mit Wellbeing-Programm: Das Iberostar Selection Fuerteventura Palace – eines von fünf zur Auswahl stehenden, exklusiven Iberostar Beachfront Resorts.



Durchgeführt wird das Programm in ausgewählten Luxus-Resorts am Meer: Iberostar Selection Andalucia Playa, Iberostar Selection Es Trenc, Iberostar Selection Llaut Palma, Iberostar Selection Fuerteventura Palace und Iberostar Selection Sábila (buchbar über die Website).

Train – Bewegung, die Kraft schenkt, statt zu erschöpfen Im Zentrum des Programms steht Bewegung – nicht als Pflicht, sondern als Einladung. Die Trainingseinheiten wurden von Aarón Santos entwickelt, seines Zeichens offizieller Trainer der spanischen Men’s Health Challenge. Egal ob Einsteigerin, Gym-Enthusiastin oder erfahrene Athletin: Die Sessions passen sich deinen persönlichen Fähigkeiten und deinem eigenen Tempo an.

Iberostar Aarón Santos, Trainer der spanischen Men’s Health Challenge. Der erfahrene Fitness-Experte hilft dir dabei, deinen Körper in Topform zu bringen und zu halten.



Was die Trainings besonders macht, ist der Ort. Workouts finden nicht nur im Gym statt, sondern auch im Zimmer oder direkt am Strand – dort, wo die Meeresluft, der Horizont und das Licht automatisch für Motivation sorgen. Kleine Gruppen trainieren gemeinsam, andere bevorzugen individuelle Sessions.

Im Fokus stehen:

funktionelles Krafttraining

Mobility- und Stabilitätsübungen

Ausdauer-Impulse für den Kreislauf

kurze, effiziente Workouts für zwischendurch Das Ziel ist klar: ein Urlaub, der nicht nur entspannt – sondern deinen Körper in Form hält oder bringt.

Eat – Gesunde Ernährung, die richtig gut schmeckt Gute Ernährung bedeutet nicht Verzicht – vor allem nicht im Urlaub. Hier kommt Roberto Oliver ins Spiel. Der offizielle Ernährungsberater der spanischen Men’s Health Challenge hat drei Menülinien entwickelt, die sich an unterschiedlichen Zielen orientieren, aber eines gemeinsam haben: Sie schmecken nach Urlaub und funktionieren trotzdem im Sinne eines gesunden, ausgewogenen Lifestyles.

Iberostar Roberto Oliver, offizieller Ernährungsberater der spanischen Men’s Health Challenge. Er ist spezialisiert auf klinische und sportliche Ernährung und hat bereits mit olympischen Athleten zusammengearbeitet.



Die Menülinien decken einen großen Teil der täglichen Ernährung mit Fokus auf bestimmte Ziele ab:

Fit Reset: Ideal für alle, die sich leicht fühlen wollen, ohne Energie zu verlieren. Fokus: Satt essen, leichter fühlen.

Ideal für alle, die sich leicht fühlen wollen, ohne Energie zu verlieren. Fokus: Satt essen, leichter fühlen. Strong Power: Proteinreich, kraftorientiert, ideal für Muskelaufbau und Body Shaping. Fokus: Kraft tanken und regenerieren.

Proteinreich, kraftorientiert, ideal für Muskelaufbau und Body Shaping. Fokus: Kraft tanken und regenerieren. Balance: Der „All-Day-Energy“-Ansatz für Vitalität und mentale Klarheit. Fokus: stabile Energie, gute Laune, gutes Bauchgefühl. Alle Gerichte sind so konzipiert, dass sie Genuss und Ernährungswissenschaft verbinden – mediterran, frisch, farbenfroh und vollwertig. Urlaubsgeschmack trifft ausgewogene Ernährung.

Recover – Regeneration, die dich wirklich runterfährt Ganzheitliche Erholung ist kein Luxus, sondern elementar für Gesundheit und Wohlbefinden – besonders für Frauen, die im Alltag oft zwischen beruflicher Verantwortung, Mental Load und sozialen Verpflichtungen navigieren. Deshalb wurde der gesamte Recover-Bereich von Amalia Panea gestaltet, die als Wellness-Expertin für die spanische Ausgabe der Women’s Health Methoden entwickelt hat, um Körper und Geist nachhaltig zur Ruhe zu bringen.

Iberostar Amalia Panea, Wellness-Expertin für Women’s Health Spanien, bringt es auf den Punkt: "Selbstfürsorge beginnt damit, sich selbst an erste Stelle zu setzen".



Zur Recover-Komponente gehören:

geführte Meditations- und Atemsessions (im Zimmer oder am Meer)

entspannende Spa-Rituale

Recovery-Flows für Beweglichkeit und Stressabbau

Sleep-Support-Routinen für besseren Schlaf Das Ziel ist nicht nur zu entspannen – sondern das Nervensystem zu beruhigen, mentale Klarheit zu fördern sowie Körper und Geist bereit für den nächsten Tag zu machen.

Ein Urlaub, der nachwirkt Alle Inhalte des Programms sind über die Iberostar App verfügbar. Workouts, Rezeptideen, Atemübungen und Routinen lassen sich mit einem Klick speichern – und zu Hause jederzeit wiederholen. So wird aus deinem Aufenthalt mehr als nur Urlaub: Es entsteht ein Gefühl von Neubeginn. Ein Reset, der in die kommende Woche, den Monat oder das ganze Jahr hineinwirkt.

Für uns ist Wohlbefinden ein wesentlicher Bestandteil bei der Gestaltung aktiver Urlaubserfahrungen. Mit dem neuen Wellbeing Programme by Men’s Health Spanien führen wir diesen Ansatz über den Hotelaufenthalt hinaus – und schaffen gemeinsam ein nachhaltiges Erlebnis, das im Urlaub beginnt und sich mühelos im Alltag unserer Gäste fortsetzt.

Antonio Bauzá, Global Brand Communications Director Iberostar Hotels & Resorts

Fazit: Eat, Train und Recover in luxuriösen Resorts Das Wellbeing-Programm von Iberostar Beachfront Resorts und Men’s Health Spanien verbindet unbeschwertes Urlaubsgefühl mit einer klaren, modernen Vision von Gesundheit: Bewegung, Ernährung und Erholung als miteinander verknüpftes Erlebnis. Nicht perfektionistisch, sondern alltagstauglich. Nicht dogmatisch, sondern inspirierend.

Ein Programm, das dafür sorgt, dass man nicht nur erholt nach Hause zurückkehrt – sondern wirklich erneuert.