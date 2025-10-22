Selfcare-Roadtrip an der Atlantikküste: Yoga, Thalasso und Meer

Frankreichs Atlantikküste ist ein ideales Ziel für alle, die Urlaub und Erholung bewusst erleben möchten. Statt schneller Etappen wartet hier ein Roadtrip, der auf Entschleunigung setzt: Yoga mit Blick aufs Meer, Thalasso-Anwendungen, entspannte Radtouren und kulinarische Entdeckungen. Die Region verbindet Natur, Bewegung und Genuss auf eine besondere Weise. Wer Achtsamkeit und Vielfalt sucht, findet hier die perfekte Kombination für eine Auszeit am Meer.

La Baule und Saint-Brevin-les-Pins: Strandspaziergang und Villenparadies La Baule empfängt dich mit einer der schönsten Buchten der Welt. Spaziere barfuß durch den feinen Sand, lausche den Wellen und tanke Kraft. Zwischen Pinien und eleganten Villen entsteht sofort ein Gefühl von Leichtigkeit. Nur wenige Kilometer weiter wartet Saint-Nazaire, wo urbanes Flair und maritimes Erbe für Abwechslung sorgen – ein perfekter Mix aus Kultur und Küstenluft.

In Saint-Brevin-les-Pins atmest du tief durch. Die Weite des Strandes lädt zu langen Spaziergängen ein. In Pornic wanderst du den Zöllnerpfad entlang – eine Route, die dich durch wilde Natur und direkt an den Klippen entlangführt. Jeder Schritt ist Meditation in Bewegung.

Île de Noirmoutier und Sallertaine: Inselzauber und Kunsthandwerk Die Passage du Gois ist ein besonderes Erlebnis: Bei Ebbe führt dich der Weg direkt aufs Eiland Noirmoutier. Dort radelst du vorbei an Salzgärten, wo du den Duft des Meeres einatmest. In Sallertaine laden Kunsthandwerker in ihre Ateliers ein – ein Ort zum Verweilen und Entdecken.

Simon Bourcier Radeln am Wasser: entspannt auf dem Küstenweg mit Blick über die Salzwiesen in Noirmoutier.



Saint-Jean-de-Monts ist ideal für eine Runde Nordic Walking am Strand. Mit gleichmäßigem Rhythmus findest du Balance und Energie. Weiter südlich, in Les Sables d’Olonne oder La Tranche-sur-Mer, kannst du dich im Segeln versuchen – sanftes Training, bei dem Wind und Wasser den Takt vorgeben.

Île de Ré, La Rochelle und Rochefort: Inselglück und Hafenromantik Die Île de Ré ist das Herz des französischen Savoir-vivre. Leih dir ein Rad und fahre durch Weinberge und Salzgärten, genieße die Weite und die Ruhe. Abends locken Sonnenuntergänge auf den Festungsmauern von Saint-Martin-de-Ré. In der Nähe warten die Städte La Rochelle, das dich mit seinem alten Hafen verzaubert, und Rochefort, wo sich eine Radtour am Ufer der Charente anbietet, wo zudem das beeindruckende Gebäude der Corderie Royale zu sehen ist, abschließend ein Abendessen mit Blick auf die Schwebefähre.

Thierry Richard_OTIOMN Genussmoment zu zweit: Meerblick, Muscheln, gute Laune.



Auf der Île d’Oléron kombinierst du Yoga mit dem Rauschen der Wellen – perfekte Bedingungen, um Körper und Geist zu erden. Weiter südlich locken die glasklaren Seen des Médoc, wo du Kanu fährst oder einfach die Stille genießt. Das Bassin d’Arcachon lädt zu sanften Wasseraktivitäten ein – ideal, um Kraft zu tanken.

Bassin d’Arcachon bis Saint-Girons: Achtsamkeit in den Dünen Die Dune du Pilat ist mehr als ein Naturschutzgebiet, sie ist eine Naturattraktion – und ein Ort der Achtsamkeit. Der Aufstieg ist ein kleines Training, doch oben belohnt dich ein Panorama, das dich zur Ruhe kommen lässt. In Biscarrosse, Contis und Saint-Girons findest du Surfspots, die auch für Einsteigerinnen geeignet sind.

Capbreton bezaubert mit seinem Hafen und bunten Märkten. In Anglet wartet die Surf Avenue, in Bidart traditionelle Baskenhäuser zwischen Bergen, Meer und weiter Landschaft. Und wenn die Nacht hereinbricht, geht die Magie weiter. Übernachte in einer gemütlichen Öko-Lodge oder einem Cottage direkt am Meer, mit Blick auf den Atlantik. Oder erlebe eine Nacht im ausgebauten Van unter dem Sternenhimmel, nur wenige Schritte vom Strand entfernt. Wer es stilvoller mag, lässt sich von charmanten Ferienhäusern in der Vendée oder der Loire-Atlantique verführen – oft mit Spa oder privatem Pool. Ideal, um im Urlaub neue Energie zu tanken. Der Roadtrip endet in Biarritz – eine Stadt voller Eleganz, die gleichzeitig entspannt und lebendig ist.

Die Atlantikküste bietet eine unglaubliche Vielfalt an Erlebnissen und lädt dazu ein, das Wesentliche wiederzuentdecken: Natur, Weite, authentische Aromen – und die Freiheit des Reisens.