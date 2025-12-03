Galaxy Wearables: Mehr als nur Gadgets für Fitness und Wohlbefinden

Die Galaxy Wearables von Samsung sind weit mehr als nur Technik-Gadgets. Sie sind persönliche Begleiter für Fitness, Achtsamkeit und Wohlbefinden und helfen dir und deinen Liebsten, mit voller Power ins neue Jahr zu starten.

Samsung Die perfekten Begleiter für Weihnachten und danach – oben die Galaxy Watch8/Watch8 Classic, unten die Galaxy Buds3 und Buds3 Pro.



Galaxy Watch8 – der smarte Coach am Handgelenk Die Smartwatches aus der Galaxy Watch8-Serie vereinen modernste Fitness- und Gesundheitsfunktionen in stilvollem Design. Ob die schlanke Galaxy Watch8, die Galaxy Watch8 Classic mit zeitloser Optik und drehbarer Lünette oder die robuste Galaxy Watch Ultra für Outdoor-Abenteuer – für jeden Geschmack gibt es das passende Modell.

Alle Galaxy Watches bieten ein beeindruckendes Set an Gesundheits- und Fitnessfunktionen. Die Watch8-Serie analysiert deinen Schlaf mit detailliertem Tracking, erkennt Schlafphasen, ermittelt deinen Schlaftyp und gibt alltagstaugliche Tipps für bessere Routinen1. Gleichzeitig hilft sie, in der hektischen Weihnachtszeit Stresslevel zu erkennen und durch Atemübungen zu senken.

Besonders motivierend für den Jahresstart ist der Lauf-Coach2: Ein 12-Minuten-Test ermittelt dein aktuelles Lauflevel, danach erstellt die Galaxy Watch einen personalisierten Trainingsplan. Während des Laufs gibt es Live-Coaching zu Pace, Herzfrequenz und Erholung – plus eine ausführliche Analyse nach jeder Einheit.

Kurz: Die Galaxy Watch8-Serie ist das Geschenk, das dich durch den Alltag begleitet – und dir hilft, 2026 fitter, ausgeglichener und erholter zu beginnen.

Samsung Die Galaxy Watch8 begleitet dich zuverlässig durch Aktivitäten und Schlafphasen.

Galaxy Buds3-Serie – Klangvolle Begleiter weit über die Feiertage hinaus Die Galaxy Buds3 Pro ergänzen deinen Alltag um etwas, was oft den entscheidenden Unterschied machen kann: den passenden Sound. Die ultrakompakten True-Wireless-Kopfhörer sorgen dank modernster Technik für ein besonders klangvolles Hörerlebnis. Ihre Zwei-Wege-Lautsprecher mit Dual-Verstärker liefern kräftige Bässe und klare Höhen – egal, ob Weihnachtsplaylist, Podcast oder Meeting.

Die intelligente Geräuschunterdrückung (ANC) sorgt für Ruhe, wenn du sie brauchst, und der Umgebungsmodus lässt dich deine Umgebung hören, ohne die Galaxy Buds herauszunehmen zu müssen. Dank ergonomischem Design und Silikonaufsätzen sitzen die Galaxy Buds3 Pro auch beim Sport und längeren Sessions stabil und angenehm im Ohr.

Für kleinere Budgets gibt es die Galaxy Buds3 als Open-Type-Ohrhörer ohne Silikonaufsätze und die Galaxy Buds3 FE – gleiche Qualität, nur mit unterschiedlichen Passformen.

Samsung Die Galaxy Buds gibt es in drei Ausführungen für jeden Geschmack und Anspruch an Klang und Passform.

Die Samsung Galaxy Family: Ein perfektes Zusammenspiel Gemeinsam entfalten die Galaxy Watch8 und die Buds3 Pro ihre volle Stärke, aber es gibt noch weitere spannende Devices in der Samsung Galaxy Family. Vom Galaxy S25 Ultra übers Galaxy Tab S11 bis hin zum Galaxy Ring – die Galaxy Family ist darauf ausgelegt, nahtlos zusammenzuspielen. Kurz: Besitzen deine Liebsten schon ein Galaxy-Smartphone, fügt sich jedes weitere Galaxy Device nahtlos in den Geräteverbund ein, und alle Devices arbeiten reibungslos miteinander zusammen.

Mit dem Galaxy S25 Ultra lassen sich Musik, Benachrichtigungen und Workouts nahtlos steuern.

lassen sich Musik, Benachrichtigungen und Workouts nahtlos steuern. Das Galaxy Tab S11 Ultra übernimmt kreative Ideen, Filmsessions oder Multitasking – perfekt als ergänzendes Device für die Feiertage und das neue Jahr.

übernimmt kreative Ideen, Filmsessions oder Multitasking – perfekt als ergänzendes Device für die Feiertage und das neue Jahr. Der Galaxy Ring liefert zusätzliche Fitnessdaten und ergänzt die Galaxy Watch zu einem ganzheitlichen Wellness-Setup.

Samsung In der Samsung Galaxy Family arbeiten Smartphone, Tablet und Wearables nahtlos zusammen.



Ein Geschenk mit Bedeutung – für jetzt und für das neue Jahr Fit bleiben, motiviert sein und im Alltag die eigene Balance finden – genau dabei unterstützen dich die Galaxy Watch8- und die Buds3-Serie. Sie geben dir hilfreiche Erinnerungen, setzen neue Energien frei und begleiten dich zuverlässig durch den Tag. Wer ein Geschenk sucht, das länger wirkt als nur an den Feiertagen, findet in den Galaxy Wearables ideale Partner für einen aktiven und frischen Start ins neue Jahr. Ein Geschenk, das Freude macht und jeden Tag etwas Positives bewirken kann.

Samsung

1 Die Schlafanalyse (Erfassung von REM-Schlafphasen, Tiefschlafphasen und gesamter Schlafdauer) kann ohne ein weiteres Gerät mit deiner Smartwatch genutzt werden. Um das Schlafprotokoll und Schlafempfehlungen abzurufen oder die Schnarch Erkennung zu nutzen, wird ein gekoppeltes Smartphone benötigt.