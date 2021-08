Anzeige Gewinne eine Girl-Power-Reise mit Can-Am Girl Power – sei mutig und hab Spaß dabei!

Motorradfahren ist nur was für Männer oder Rockerfrauen? Von wegen! Eine Community und ihr Motto "Frauen voll in Fahrt" beweist uns allen gerade das Gegenteil

Es ist kein Zufall, dass die Initiative "Frauen voll in Fahrt" gerade jetzt auf dem Vormarsch ist. Female Empowerment ist für Mia Bühler und die anderen aus der Rykerinnen-Community nicht nur eine Phrase. Sie leben es jeden Tag auf ihren Can-Am Rykern. Ihre Community bricht mit dem klassischen Rollenbild und überwindet Barrieren: Frauen sollen endlich ungehemmt den Spaß und die Unabhängigkeit erleben können, die mit dem Aufsatteln auf Zwei- und Dreiräder einhergeht.

Erstmal eine Runde an den See, um durchzupusten

Das Vorurteil, dass nur die "harten" Kerle auf das Fahrerlebnis der offenen Straße und speziell auf motorisierte Dreiräder stehen, hält sich in den Augen von Mia und ihrer Community viel zu hartnäckig. Das zeigen auch die nackten Zahlen: nur jeder zehnte Biker auf der Straße ist weiblich! Dabei erleben die meisten, die erst einmal auf einem Dreirad sitzen diese Fahrt ähnlich: losgelöst von allem spürt man sofort das totale Freiheitsgefühl, die Unabhängigkeit, seinen Weg selbst zu bestimmen. Mia und die Rykerinnen-Community sind überzeugt: Motorradfahren ist für Frauen der perfekte Ausgleich.

Warum? Weil gerade Frauen oft mit Stress im Alltag zu kämpfen haben. Die Erwartungshaltung ist riesengroß: Sie müssen Beruf, Familie und viele weitere Verpflichtungen unter einen Hut bringen. Das Resultat: Zeit für sich bleibt buchstäblich auf der Strecke. Für Mia ist eine Fahrt mit dem Can-Am Ryker besser als mit jedem Auto – denn damit macht sogar die Fahrt von einem Termin zum nächsten Spaß. Das Hobby kostet also nicht mal viel Zeit. Jetzt in den tollen Sommertagen dreht sie vor der Fahrt ins Büro erstmal eine Runde an den See, um durchzupusten und sich zu erden.

Unverwechselbarer Look, unverwechselbares Feeling

PR

Ein Can-Am Ryker des kanadischen Herstellers BRP sticht sofort aus der Masse heraus: Vorne hat es zwei, hinten nur ein Rad. Für Mia macht das den Charme und den Fahrspaß aus. Mit seiner einzigartigen Y-Architektur liegt der Can-Am Ryker immer stabil auf der Straße. Er neigt sich nicht, kann somit auch nicht umfallen. Das Fahrzeug verfügt außerdem über einen Rückwärtsgang, sodass beim Rangieren die Körpergröße und Kraft keine Rolle spielen. Das Motto des Herstellers: Wer Spaß hat, der geht schon mal an seine Grenzen, dies sollte jedoch nicht die Sicherheit aufs Spiel setzen. Zu diesem Zweck hat BOSCH® ein Fahrzeugstabilisierungssystem für den Can-Am Ryker entwickelt. Obendrauf gibt's noch ein Automatikgetriebe. Kurzum: aufsatteln, Spaß haben, sich selbst neu kennenlernen!

Das hat auch Tanja Papic erlebt. Als erfahrene Motorradfahrerin war der Einstieg bei Can-Am zwar deutlich leichter, jedoch kennt selbst der weibliche Can-Am Pionier die Herausforderung gut, sich in einer Männerdomäne zu bewegen. Um anderen Frauen den Start zu erleichtern hat Tanja daher die erste weibliche Can-Am Gruppe in Deutschland gegründet. Sie möchte mehr Frauen ermutigen sich selbst ans Steuer zu wagen und einen ordentlichen Kick Selbstbewusstsein zu bekommen: Die eigene Komfortzone verlassen, um ein Gerät mit viel PS zu beherrschen und neue Abenteuer zu wagen.

Als erfahrene Fahrerin hat sie ein Faible für anspruchsvolle Bergtouren. Zum Beispiel in den Dolomiten. Wichtig ist ihr aber vor allem eines: der Spaß beim Fahren und diesen mit Gleichgesinnten zu teilen.

Übrigens: Auch Anfängerinnen können mit dem Ryker tolle Touren machen. Das Fahren lernt sich schnell und intuitiv. Und das Beste: Man braucht nicht mal einen Motorradführerschein, denn der Führerschein der Klasse B und ein Mindestalter von 21 Jahren reichen völlig aus.

"Frauen voll in Fahrt" mit den Rykerinnen

Tanjas und Mias Geschichten decken sich mit dem Ziel von "Frauen voll in Fahrt": anderen Frauen Mut machen, sie empowern etwas völlig Neues auszuprobieren und dadurch mehr Selbstvertrauen zu erlangen. Ihre Message: mehr Miteinander, weniger gegeneinander. Statt einzelne Frauen zu bejubeln, steht das Bestärken aller Frauen bei "Frauen voll in Fahrt" im Fokus: eigene limitierende Glaubenssätze zu reflektieren und ihr ganzes Potenzial auszuschöpfen – beruflich wie privat. Sie sind überzeugt: In jeder Frau steckt eine starke Frau.

Die rein weibliche Community gibt Frauen die Möglichkeit, Erfahrungen und Erlebnisse auszutauschen, Vorbehalte abzubauen, Gleichgesinnte zu finden und sich zu vernetzen. Aber vor allem: Zusammen fahren und Spaß dabei haben! BRP supportet die Kampagne mit Investitionen in das Frauen-Mentoring-Programm und seine verschiedenen Initiativen und Schulungen für Frauen, die mit dem Ryker fahren oder die es lernen wollen.

Probier’s doch einfach mal aus: Hier kannst du aufsatteln und Spaß haben

Na, hast du gerade Lust bekommen ein wenig neue Freiheit zu erschnuppern, Geschwindigkeitsrausch und das Fahren mit allen Sinnen zu erleben? Buche hier einfach und unkompliziert eine Probefahrt mit den Can-Am Ryker, nimm deine Freundin gleich mit und mach am besten auch direkt bei unserem Gewinnspiel mit.

So kannst du ein Wochenendtrip zu zweit in Leipzig gewinnen

Einfach das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnst du zwei Übernachtungen im Doppelzimmer im 4-Sterne Hotel, inkl. Frühstück plus Teilnahme an einer ganztägigen, geführten Ryker-Tour im Harz, Elbsandstein-, Erzgebirge oder Leipziger Land, inkl. Leihausrüstung und Mittagessen. Anfahrt und sonstige Verpflegungskosten nicht inklusive.

Die Gewinner müssen mindestens 21 Jahre alt und in Besitz eines gültigen Führerscheins der Klasse B oder A sein. Mitarbeiter der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der 31.08.2021. Wir wünschen viel Glück!