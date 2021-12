Anzeige So schmeckt Veganuary LikeMeat verlost 3 Probierpakete und Edeka-Gutscheine à 100 EUR

Ziel ist es, nicht nur die Gesundheit der Teilnehmer zu verbessern, sondern vor allem auch die Umwelt zu schützen. Dass eine ressourcen- und umweltschonende Ernährung nichts mit Verzicht zu tun hat, beweist die deutsche Pflanzenfleischmarke mit vielen leckeren Rezepten, die sich ganz einfach vegan zubereiten lassen.

Für all diejenigen, die das neue Jahr mit dem Vorsatz der gesunden Ernährung starten möchten, ist der Zoodle-Salat mit Like Grilled Chicken eine gute Wahl. Die Kombination von Zucchini, Möhren, Avocado und veganem Hähnchen aus Bio-Soja schmeckt superfrisch und ist zudem auch ein perfekter Vitamin-Booster. Aber auch deftige Gerichte wie Gyros Pita oder würzige Burgervariationen sowie deutsche Klassiker wie Geschnetzeltes und Sauerbraten lassen sich mit den beliebten Fleischalternativen von LikeMeat im Handumdrehen rein pflanzlich zubereiten.

LikeMeat Lecker und gesund: Geschnetzeltes lässt sich mit Fleischalternativen von LikeMeat ganz einfach rein pflanzlich zubereiten

Mach mit: Gewinne ein Probierpaket von LikeMeat

Passend zum Veganuary hast du nun die Chance, eines von drei LikeMeat-Probierpaketen mit Bestsellern wie Like Chicken, Like Gyros und Like Rostbratwürstchen zu gewinnen. Obendrein winkt den glücklichen Gewinnern jeweils ein Edeka-Gutschein im Wert von 100 Euro. Alles, was du tun musst, ist das untenstehende Teilnahmeformular auszufüllen.

Erhältlich sind die LikeMeat-Produkte unter anderem bei Edeka, REWE sowie Denn’s Biomarkt. Viele leckere Rezeptideen und weitere Infos zu LikeMeat findest du unter likemeat.com.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter:innen der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der 31.01.2022. Wir wünschen viel Glück!