Anzeige Gewinne einen DARE Crossback 2.0 Run Bra Warum der richtige Run Bra dich schneller macht

Mit dem Frühlingsbeginn zieht es viele von uns nach draußen – auch in puncto Sport. Was bietet sich da mehr an, als wieder mit dem Joggen anzufangen?

Ob knackiger Sprint, entspannter Recovery Run oder Intervall-Lauf: Die neuen Run Bras von Brooks machen nicht nur jede Disziplin mit – sie helfen dir sogar dabei, dein Tempo zu verbessern. Wir erklären, wie das funktioniert, was deine Brüste mit deiner Leistung zu tun haben und wie du einen DARE Crossback 2.0 Bra gewinnen kannst.

Dare to run: Trau dich, Grenzen zu überschreiten

Die Tage werden heller, die Temperaturen steigen und die Energiereserven füllen sich: höchste Zeit, die Laufschuhe wieder herauszuholen! Das schöne Wetter motiviert viele von uns, sportlich wieder richtig durchzustarten und das Training nach draußen zu verlegen. Das Tolle am Joggen: Du brauchst nicht viel und kannst jederzeit loslaufen. Fast. Denn viele vergessen, wie wichtig hochwertige Laufkleidung ist.

Brooks Der Crossbacks 2.0 aus der Dare Collection von Brooks

Neben guten Schuhen sowie atmungsaktiver und schnell trocknender Kleidung – bitte nie im alten Baumwoll-Shirt loslaufen – sollte jede Frau mindestens zwei Run Bras besitzen. Zum Beispiel den Dare Crossback 2.0 mit vorgeformten Körbchen und den Drive Interlace mit Kompressions-Support des Laufsport-Spezialisten Brooks.

Die US-Firma hat sich auf die Herstellung perfekt sitzender Bras spezialisiert, die Frauen einen hohen Tragekomfort, mehr Sicherheit und eine bessere Performance ermöglichen sollen.

Studie belegt: Ein falscher Sport-BH führt zu kürzeren Schritten

Laut einer von Brooks initiierten Studie tragen rund 75 % der Frauen beim Sport keinen speziellen Sport-Bra – und 19 % überhaupt keinen. Ziemlich problematisch, wenn man bedenkt, dass unsere Brüste aus hochempfindlichem Gewebe bestehen und beim Training enormen Belastungen ausgesetzt sind.

Brooks Der Racerback 2.0 aus der Dare Collection von Brooks

Ungeschützt bewegen sie sich beim Laufen pro Schritt etwa 8 bis 9 Zentimeter auf und ab – und dabei spielt die Körbchengröße keine Rolle. Irgendwie beängstigend, oder? Ein guter Sport-BH sollte also immer zur Grundausstattung gehören – andernfalls drohen Schmerzen, Gewebeschäden und Verletzungen, die uns ausbremsen und schwere gesundheitliche Folgen haben können. Muss ja nicht sein!

Was uns aber auch richtig schockiert hat: Die bereits zitierte Studie legt offen, dass wir durch das Tragen eines schlechten Sport-Bras beim Laufen bis zu 4 cm Schrittlänge verlieren. Bei einem Marathon würde das bedeuten, dass wir rund 1,5 Kilometer mehr laufen müssten.

Dare Kollektion 2.0: Aus Liebe zum Laufsport

Um dir diese Extraschritte zu ersparen, dir mehr Freude und einen besseren Support zu ermöglichen, hat Brooks in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen der University of Portsmouth an der perfekten Lösung gefeilt. Basierend auf dem Fachwissen renommierter Experten und den Erfahrungen leidenschaftlicher Läuferinnen, entstand so eine Neuauflage der beliebten Dare-Kollektion.

Brooks Die Neuauflage der beliebten Dare-Kollektion: Der Racerback 2.0

Ob Racerback, Scoopback oder Crossback: Häkchen-Verschlüsse, verlängerte Unterbrustbänder und verstärkte Materialien sorgen für mehr Flexibilität, Sicherheit und Langlebigkeit.

Integrierte Cups umschließen die Brüste und sorgen für hohen Komfort bei jeder Körbchengröße. Eine schöne Alternative für alle, die Kompressions-Gewebe bevorzugen: die Drive-Linie. Du bist unsicher, ob du Körbchen oder Kompression bevorzugst? Dann nutze den Bra Finder, entdecke das perfekte Modell für dich und bring dein Lauftraining auf das nächste Level!

Mach mit: Gewinne einen DARE Crossback 2.0 Run Bra

Brooks Den kannst du gewinnen: Die Neuauflage des beliebten Crossbacks-Bras

Gemeinsam mit Brooks verlosen wir drei Run Bras aus der neuen DARE Crossback 2.0 Kollektion im Wert von je 50 Euro. Einfach das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und mit etwas Glück bist du unter den Gewinnern. Wir wünschen viel Glück! Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der 31. Mai 2022. Wir wünschen viel Glück!