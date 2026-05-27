Life Summit 2026: Warum du dieses Longevity-Event auf dem Radar haben solltest

Longevity ist eines der spannendsten Gesundheitsthemen unserer Zeit. Denn die zentrale Frage lautet längst nicht mehr nur, wie alt Menschen werden, sondern wie gut sie sich dabei fühlen: körperlich, mental, hormonell, im Alltag, beim Sport und in allen Lebensphasen.

Beim Life Summit 2026 im Estrel Berlin bekommst du zwei Tage lang Einblicke in aktuelle Forschung dazu, neue Gesundheitsstrategien und praktische Anwendungen rund um gesundes Altern. Auf drei Bühnen, in Workshops und bei Live-Experiences geht es um das, was für deine langfristige Gesundheit wirklich zählt: Prävention, Training, Ernährung, Regeneration, Hormone, Schlaf, Stoffwechsel, Zellgesundheit und mentale Stärke.

Life Summit Das Life Summit 2026 bietet spannende Einblicke in die Welt der Longevity.

Das klingt groß – wird vor Ort aber ganz konkret. Du kannst Experten und Expertinnen zuhören, Fragen mitnehmen, neue Technologien kennenlernen und herausfinden, welche Ansätze zu deinem Leben passen.

Warum Longevity für Frauen besonders spannend ist Frauen leben im Schnitt länger als Männer. Entscheidend ist aber, wie gesund, beweglich, belastbar und selbstbestimmt diese Jahre sind. Genau hier wird Longevity für Frauen richtig relevant. Denn der weibliche Körper bringt eigene Voraussetzungen mit: Zyklus, Schwangerschaft, hormonelle Veränderungen, Wechseljahre, Muskel- und Knochengesundheit, Stoffwechsel, Schlafqualität und Stressbelastung beeinflussen, wie fit und leistungsfähig du dich langfristig fühlst.

Viele Empfehlungen zu Training, Ernährung oder Prävention wurden lange zu wenig geschlechtsspezifisch gedacht. Deshalb lohnt es sich, genauer hinzuschauen: Welche Strategien passen zu Frauen? Was verändert sich in verschiedenen Lebensphasen? Und was kannst du schon heute tun, um deine Gesundheit langfristig zu stärken? Auch diese Fragen will das Life Summit klären.

Was dich beim Life Summit erwartet Der Life Summit 2026 bringt mehr als 140 Speaker, drei Bühnen, über 50 Workshops und verschiedene Live-Experiences zusammen. Du kannst also nicht nur zuhören, sondern Themen vertiefen, Anwendungen kennenlernen und dich mit Menschen austauschen, die Gesundheit genauso ernst nehmen wie du.

Auch Women's Health und Men's Health bringen ihre Perspektive beim Life Summit auf die Bühne. Am Freitag, den 29. Mai, moderieren Women’s-Health-Chefredakteurin Franziska Bruchhagen und Men’s-Health-Chefredakteur David Holscher die Podiumsdiskussion "Longevity – not the same playbook for women and men". Im Fokus steht die Frage, warum gesundes Altern für Frauen und Männer unterschiedliche Voraussetzungen hat – und was daraus für Training, Prävention, Medizin und Alltag folgt.

Diese Themen stehen beim Life Summit unter anderem im Mittelpunkt Longevity und Zellgesundheit: Wie lässt sich die Gesundheitsspanne verlängern, also die Zeit, in der du dich vital, fit und belastbar fühlst?

Wie lässt sich die Gesundheitsspanne verlängern, also die Zeit, in der du dich vital, fit und belastbar fühlst? Prävention und moderne Medizin: Welche Werte, Checks und Strategien helfen, Risiken früher zu erkennen und gezielter gegenzusteuern?

Welche Werte, Checks und Strategien helfen, Risiken früher zu erkennen und gezielter gegenzusteuern? Ernährung und Mikrobiom: Was beeinflusst Energie, Stoffwechsel, Entzündungsprozesse und langfristige Gesundheit?

Was beeinflusst Energie, Stoffwechsel, Entzündungsprozesse und langfristige Gesundheit? Training und Regeneration: Warum Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Schlaf und Erholung zentrale Bausteine für gesundes Altern sind.

Warum Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Schlaf und Erholung zentrale Bausteine für gesundes Altern sind. Frauengesundheit und Hormone: Wie verändern sich Bedürfnisse im Laufe des Lebens, und welche Strategien können in welcher Phase sinnvoll sein?

Wie verändern sich Bedürfnisse im Laufe des Lebens, und welche Strategien können in welcher Phase sinnvoll sein? Biohacking und Health-Tech: Welche Tools können helfen, Schlaf, Erholung, Leistungsfähigkeit oder Vitalwerte besser zu verstehen? Was du für dich von diesem Event mitnehmen kannst Der Life Summit hilft dir, im boomenden Longevity-Trend den Überblick zu behalten. Wearables, Blutwertanalysen, Supplements, Kälte, Rotlicht, Hormon-Tracking, neue Trainingsmethoden: Es gibt viele Ansätze, aber nicht jeder passt zu jeder Frau und nicht alles ist gleich relevant.

Vor Ort bekommst du Orientierung. Du erfährst, welche Themen wissenschaftlich spannend sind, welche Strategien schon heute alltagstauglich sein können und an welchen Stellen es sich lohnt, genauer hinzuschauen. Vielleicht nimmst du neue Impulse für dein Training mit und verstehst besser, warum Regeneration für dich kein Nebenthema sein sollte. Sicherlich bekommst du Denkanstöße für Vorsorge, Schlaf, Ernährung oder deine hormonelle Gesundheit.

Das Entscheidende: Du gehst nicht nur mit Informationen nach Hause, sondern mit konkreten Ideen, wie du deine Gesundheit bewusster gestalten kannst.

Women’s Health und Men’s Health vor Ort Dass Women’s Health und Men’s Health beim Life Summit 2026 dabei sind, ist geradezu zwingend logisch. Beide Marken beschäftigen sich seit Jahren mit Fitness, Ernährung, Prävention, mentaler Gesundheit, medizinischer Aufklärung und alltagstauglichen Gesundheitsstrategien. Gesundheit und Longevity sind für beide Titel Kern ihrer redaktionellen Arbeit.

Neben dem gemeinsamen Panel von Women’s Health und Men’s Health wird auf dem Summit auch das neue Men’s-Health-Buch "Der Longevity-Code" vorgestellt. Autor und geschäftsführender Redakteur Oliver Bertram ist am Freitag persönlich vor Ort. Am Samstag beteiligt sich außerdem Men’s-Health-Fitness-Director Nico Airone mit einem Vortrag in einer Masterclass des Events.

Damit sind Women’s Health und Men’s Health an beiden Tagen sichtbar im Programm vertreten – mit Fachwissen, journalistischem Blick und einem klaren Fokus darauf, Gesundheit verständlich und praktisch nutzbar zu machen.

Für wen sich der Besuch beim Life Summit lohnt Der Life Summit ist spannend für dich, wenn du deine Gesundheit langfristig bewusster angehen möchtest. Egal, ob du schon tief im Thema Longevity steckst oder gerade erst beginnst, dich mit Prävention, Health-Tech und gesundem Altern zu beschäftigen.

Besonders interessant ist das Event, wenn du wissen willst, wie du Training, Ernährung, Regeneration und Vorsorge besser aufeinander abstimmen kannst. Wenn du verstehen möchtest, welche Rolle Hormone, Schlaf, Stress, Muskelkraft und Stoffwechsel für deine Gesundheit spielen. Oder wenn du Lust hast, neue Ansätze kennenzulernen und für dich einzuordnen.

Auch beruflich kann sich der Besuch lohnen: Wer in den Bereichen Gesundheit, Fitness, Medizin, Coaching oder Prävention arbeitet, findet hier viele aktuelle Impulse und gute Möglichkeiten zum Austausch.

Die wichtigsten Infos auf einen Blick Event: Life Summit 2026

Datum: 29. und 30. Mai 2026

Ort: Estrel Berlin – Kongresszentrum, 12057 Berlin

Programm: Vorträge, Workshops, Live-Experiences, Networking

Top-Programmpunkt: Panel "Longevity – not the same playbook for women and men" mit Franziska Bruchhagen und David Holscher, Freitag, 29. Mai, 14:30 Uhr