In diesem Artikel: Warum kann der erste Satz beim Flirt so wichtig sein?

Entscheidet der erste Satz über den Erfolg des Dates?

Oder willst du vielleicht gar kein Date, sondern nur schnelle Befriedigung?

Welcher Satz eignet sich am besten als Gesprächseinstieg beim Dating?

Und wenn die Leute nicht antworten? Es liegt wahrscheinlich nicht an dir!

Wer mag es schon, auf eine Nachricht keine Antwort zu bekommen? Niemand. Unbeantwortete Nachrichten sind nur eine weitere Möglichkeit, sich im digitalen Zeitalter schlecht zu fühlen. Das gilt im Gespräch mit deinem Schwarm, im Gruppenchat, und insbesondere beim Flirten auf Tinder und Co.

Noch mehr als bei den ersten beiden Beispielen erfordert das Finden des optimalen Openers für Dating-App-Unterhaltungen eine gewisse Kunstfertigkeit. Wir zeigen dir, wie du dich gleich von Anfang an noch interessanter machst.

Warum kann der erste Satz beim Flirt so wichtig sein? Natürlich sind erste Eindrücke in jedem Kontext entscheidend, aber besonders dann, wenn es um eine potenzielle Beziehung geht, betont Jess Carbino, eine Soziologin, die schon für die Dating-Dienste Tinder und Bumble gearbeitet hat. Menschen, so Carbino, neigen dazu, anhand von "thin slices", also kleiner Mengen von Informationen (wie zum Beispiel das, was in deiner Bio steht), größere Entscheidungen zu treffen (sprich: ob diese Person ein Date wert ist, oder auch mehr). Und darum ist es so wichtig, dass diese kurzen Info-Scheibchen einen Nerv treffen.

"Realistisch betrachtet sind Menschen am meisten auf erste Eindrücke fixiert", sagt auch Cat Hoggard Wagley, eine US-Beziehungstherapeutin. "Vielleicht wurden sie verletzt oder geghosted, aber aus welchem Grund auch immer, du hast nur eine begrenzte Zeit, um ihr Interesse zu wecken." Es versteht sich also von selbst, dass auch deine ersten Nachrichten wichtig sind.

Entscheidet der erste Satz über den Erfolg des Dates? So hoch sollte man das nicht hängen. Letztlich können auch sehr tiefschürfende und erfüllende Gespräche mit einem "Na?" beginnen. Letztlich geht es darum, ob ihr euch sympathisch seid, das geht auch mit einem "Hallo".

Wichtiger ist, dass du wahrscheinlich darüber nachdenkst, was du schreibst, sonst würdest du so einen Artikel nicht lesen. Und wenn du zu viel nachdenkst, schreibst du womöglich etwas total Verkopftes. Oder etwas, das total "crazy" klingen soll, aber dann doch eher strange rüberkommt. Oder womöglich schreibst du doch lieber gleich gar nichts, und das wäre echt schade. Darum liefern wir dir hier Munition, damit du nicht so viel nachdenken musst und bald zum spannenderen Teil übergehen kannst: dem ersten Date!

Welcher Satz eignet sich am besten als Gesprächseinstieg beim Dating? Grundsätzlich gilt: "Sei prägnant und zielgerichtet", so Hoggard Wagley. "Ein bis drei Sätze reichen aus. Denke daran, dass längere Gespräche erst auf Dates stattfinden. Das hier ist deine Chance, Hallo zu sagen und Interesse zu wecken."

Natürlich gibt es nicht nur DEN einen Satz, aber mehrere, die ähnlich gut funktionieren. Hier sind die besten Tipps, um eine Konversation auf Tinder, Bumble, Hinge, Farmers Only, oder wo auch immer zu beginnen (und fortzusetzen).

1. "Wo bist du da auf dem Foto?" Du musst mit dem arbeiten, was du hast, also warum nicht mit den Bildern im Dating-Profil? Hoggard Wagley schlägt vor, offene Fragen dazu zu stellen. Steig mit etwas ein, das dein gegenüber offensichtlich interessiert und das Gespräch in Gang bringt.

Wenn du da also ein Urlaubsfoto oder ein Gruppenbild siehst, frag nach, wer das ist. Oder wo das war und was da passiert ist. Wichtig, so die Expertin: "Stelle niemals Fragen, die in weniger als einem Satz beantwortet werden können." Denn sonst bricht der Gesprächsfluss gleich wieder ab.

2. "Du stehst auch auf Serien? Hast du Tipps?" Die erste Nachricht dient dazu, gemeinsame Interessen zu entdecken. Also liegt es nahe, etwas von dir zu erzählen, was du bei ihm auch entdeckt hast. Gleicher Filmgeschmack, ähnliche Interessen, dies-das.

Das heißt natürlich nicht: Seelenstriptease. Nichts gegen offene Kommunikation, aber eine Dating-App ist nicht der richtige Ort für Wehklagen oder politische Agitation. Meide auch allzu negative oder bittere Aussagen. Hoggard Wagley: "Niemand möchte eine Person mit Zynismus oder einer überheblichen Haltung." Halte das Gespräch leicht und freundlich und nutze die Gelegenheit, eine Verbindung aufzubauen.

3. "Ich habe deine Spotify-Playlist gesehen. Ich bin auch Harry-Styles-Fan!" Viele vergessen, dass Dating-Apps einige Funktionen haben, die es noch einfacher machen, ähnliche Interessen zu finden. Carbino empfiehlt, sich die eingebettete Spotify-Playlist oder den neuesten Instagram-Beitrag eines Matches anzusehen. Und nein, es ist nicht gleich Stalking, das zu tun! "Die Leute verbringen viel Zeit damit zu überlegen, was sie über sich selbst sagen sollen, und sie stellen es öffentlich zur Schau", stellt Carbino fest. Sprich: Sie wollen, dass man es sieht. Also sei nicht albern, sondern nutze es.

Die Spotify-Playlist ist eine gute Möglichkeit, mehr über dein Match herauszufinden

4. "Du gehst auch öfter laufen?" Über Hobbys zu reden ist eine ziemlich einfache, aber wirksame Methode, um das Eis zu brechen. Die meisten Menschen posten Fotos von sich, wie sie etwas tun, was sie lieben, oder ihre Interessen im Profil beschreiben. "Menschen suchen jemanden, der ihnen signalisiert, dass er/sie sich für sie interessiert", sagt Carbino. Interesse an den Hobbys eines Menschen zu zeigen ist eine großartige Möglichkeit, das zu tun (besonders wenn man Glück hat, ein paar gemeinsame Interessen zu haben).

5. "Wohin ging deine letzte Reise?" Wenn jemand ein furchtbar leeres Profil hat, du dich besonders nervös fühlst oder dir einfach kein passendes Gesprächsthema einfällt, stelle eine einfache Frage, die sich auf die jüngere Vergangenheit bezieht. Da geht es weniger um das Was, sondern das Wann: Wenn es erst vor kurzem war, sind die Erinnerungen frisch, dementsprechend mehr gibt es zu erzählen.

6. "Was ist dein Lieblingslokal oder deine Lieblingsbar, in die du mich einladen würdest?" Die Frage "Wohin würdest du mich auf unserem ersten Date mitnehmen?" wirkt einerseits sehr direkt, kann aber auch viel Erkenntnis bringen. Und außerdem passt sie hierhin. "Ich mag die Frage, weil das der Sinn dieser App ist. Es sortiert diejenigen aus, die nicht wirklich daran interessiert sind, sich zu treffen und die App nur passiv nutzen", erklärt Hoggard Wagley. "Stellt das Date-Interesse innerhalb von drei Textnachrichten klar."

Und wenn die Leute nicht antworten? Es liegt wahrscheinlich nicht an dir! Wenn das Gespräch trotz dieser erstklassigen Ratschläge nicht vorangeht, liegt es wahrscheinlich nicht an dir. Sag das jetzt nochmal, laut und in einen Spiegel! Die andere Person könnte ohne ernste Absicht in die Interaktion gegangen sein, tatsächlich ein Treffen zu vereinbaren. Vielleicht war es nur ein Versuch, Bestätigung zu bekommen, was laut einer Studie ein häufiger Beweggrund fürs Tindern ist.

“Ghosten ist oft ein Zeichen dafür, dass die andere Person nie vorhatte, sich zu treffen; sie haben einfach nur zufällig durch die Profile gewischt”, verrät sie. “Ich rate meinen Kunden dazu, innerhalb der ersten drei Nachrichten ein Treffen zu vereinbaren, damit sie herausfinden können, wer wirklich daran interessiert ist und wer einfach nur um zwei Uhr morgens gelangweilt war.” Es hat wahrscheinlich nichts mit dir zu tun. Die Person ist einfach nicht dein Match. Also: Weiter geht's!

Wenn du beim Online-Dating bisher nur "Hi, na?" als Gesprächsanfang genutzt hast, versuche es mit unseren Tipps. Gehst du direkt auf gemeinsame Interessen, Hobbys oder geteilte Posts von ihnen ein, kann laut unseren Expertinnen nicht viel schiefgehen.

